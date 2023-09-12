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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بـ150 مليون دينار

9/12/2023 2:34:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة عن طرحه إصدارا جديدا من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار بالمزاد.
ووفقا للإصدار رقم (18) لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، فإن تاريخ الاستحقاق هو في الـ 13 من أيلول في العام 2028، وفق إعلان للبنك المركزي اطلعت عليه "المملكة".
وأظهر الإصدار أن تاريخ التسوية لسندات الخزينة المطروحة من قبل البنك المركزي نيابة عن الحكومة في الـ 13 من أيلول في العام الحالي.-(المملكة)



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