البنك المركزي يطرح سندات خزينة بـ150 مليون دينار
التاريخ
9/12/2023 2:34:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة عن طرحه إصدارا جديدا من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار بالمزاد.
ووفقا للإصدار رقم (18) لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، فإن تاريخ الاستحقاق هو في الـ 13 من أيلول في العام 2028، وفق إعلان للبنك المركزي اطلعت عليه "المملكة".
وأظهر الإصدار أن تاريخ التسوية لسندات الخزينة المطروحة من قبل البنك المركزي نيابة عن الحكومة في الـ 13 من أيلول في العام الحالي.-(المملكة)
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