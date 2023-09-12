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بنك الاتحاد يصدر أسناد دائمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف التوسّع والنمو

9/12/2023 2:34:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلق بنك الاتحاد اليوم أول إصدار له للأسناد الدائمة في بورصة عمّان بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن خطته لتنفيذ التوسع الاستراتيجي خلال الأعوام القادمة على الصعيد المحلي والإقليمي واستكمال مسيرة التحوّل الرقمي، مما يوفر فرص استثمارية مميزة للمستثمرين الراغبين في شراء الأسناد الدائمة.

وقد حصل بنك الاتحاد على موافقة البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية لطرح 10,000 سند للاكتتاب، قيمة كل منها 10,000 دولار أمريكي، علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب هو 50,000 دولار أمريكي، بواقع 5 أسناد لكل اكتتاب.

ومن الجدير بالذكر أنه ليس للأسناد تاريخ استحقاق، حيث سيتم منح سعر فائدة ثابت لمدة خمس سنوات بنسبة مقدارها 8.5%، تُدفع بشكل ثابت ربع سنوياً، وفي حال لم يتم استردادها من قبل المصدر بعد الخمس سنوات سيتم تجديدها تلقائيا مع احتساب سعر فائدة متغير والذي يتمثل بسندات الحكومة الأمريكية في حينه بالإضافة إلى هامش %4.25. وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي الأردني.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة نادية السعيد، الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد: "إن إصدار هذه الأسناد يمثل خطوة استراتيجية لدعم خطة النمو والتوسع الإقليمي لمجموعة بنك الاتحاد، ويعزّز مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في الأردن والمنطقة، كما يوفر فرصة استثمارية مميزة ذات عائد مجزي. وأضافت: "ولا يفوتنا أن نثني على المهنية العالية التي يتمتّع بها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية، مما سهّل استكمال الإجراءات المطلوبة بسرعة وحسب الأصول".

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هذه الأسناد الدائمة مُصنّفة من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي (Additional Tier 1 Capital) لبنك الاتحاد حسب تعليمات رأس المال التنظيمي وفقاً لمعيار بازل III الصادرة عن البنك المركزي الأردني تحت الرقم (67/2016).


نبذة عن بنك الاتحاد

بنك الاتحاد هو مؤسسة مصرفية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1978. ومنذ تأسيسه، احتل بنك الاتحاد مكانة بارزة كواحد من المؤسسات المالية الرائدة في الأردن. وينتهج البنك التحول الرقمي كمبدأ لمسيرته نحو النمو، وتشكّل التكنولوجيا وريادة الأعمال والابتكار جوهر نهجه الاستراتيجي نحو تطوير منتجاته وخدماته.


تتكون مجموعة بنك الاتحاد من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. وفي عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي، مما عزّز مكانته في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.



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