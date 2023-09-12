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المركزية ورين ميكينغ إنوفيشن توحدان القوى لإعادة تشكيل حلول التنقل في جميع أنحاء الأردن وخارجه

9/12/2023 2:34:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقدت شركة "رين ميكينغ إنوفيشن" -وهي شركة عالمية متخصصة في الابتكار المؤسسي وتطوير المشاريع-، شراكة استراتيجية مع الشركة المركزية (المركزية للتجارة والمركبات) - وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة لتلبية احتياجات قطاع النقل في الأردن-، تهدف إلى تعزيز وتطوير تكنولوجيا النقل في الأردن وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تحديد الفرص غير المستغلة، وتحفيز الابتكار المؤسسي ضمن هذا القطاع.

يَعِد تحالف رين ميكينغ الإستراتيجي مع المركزية بتقديم حلول رائدة تتغلب على أي صعوبات قد تواجه قطاع النقل، مما يُرسي قواعد متينة تدعم التطويرات التحويلية في القطاع، وذلك باستخدام رين ميكينغ لمنهجيتها القائمة على البيانات؛ للكشف عن سبل جديدة للابتكار في عالم تشهد فيه هذه القطاعات اضطرابات هائلة، كما توفر هذه الإستراتيجية للقادة وأصحاب المصلحة مجموعة من البيانات الضرورية لتوجيه استثماراتهم بشكل سليم في مجال الابتكار، الأمر الذي يمنحهم ميزة تنافسية في سوق متغير باستمرار.

ومن ناحية أخرى، ومع التزامها الراسخ بالابتكار، برزت المركزية بدورها الريادي في توظيف التكنولوجيا لإحداث ثورة في قطاع النقل، ويظهر ذلك جليّاً في تفاني الشركة المستمر من خلال استثماراتها الكبيرة لبناء أحدث تقنيات النقل على مدار العامين الماضيين. و في خضم هذا القطاع الديناميكي تحرص المركزية على دفع عجلة تطور القطاع وتعزيز الابتكار عبر حلول رائدة مبتكرة يعمل عليها فريق من مطوري البرمجيات وخبراء الذكاء الاصطناعي من أصحاب الريادة في الأردن، كما استثمرت في تعزيز قدراتها الداخلية في سبيل الارتقاء بأعمالها إلى آفاق جديدة.

و في تعليق لإبراهيم سكسك، الرئيس التنفيذي لـ "رين ميكينغ إنوفيشن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" عن الشراكة قال: "يسرنا الإعلان عن شراكتنا الرائعة مع المركزية!، إذ سيغير هذا التعاون من قواعد اللعبة، كونه يجمع بين خبرة رين ميكينغ الدولية، والقيادة المحلية للمركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و سيُحدث العمل معًا أثراً ملموساً في مجال تكنولوجيا النقل من خلال مواجهة التحديات واستكشاف الفرص الجديدة. لذا، استعدوا لرحلة ديناميكية في المستقبل القريب نعمل خلالها جنبًا إلى جنب على دفع عجلة الابتكار وإحداث تأثير فعّال في هذا القطاع".

و من جانبه قال نديم حداد، المدير العام للمركزية، "تطورت تكنولوجيا السيارات بوتيرة سريعة خلال العقد الماضي، ومع أن البعض قد ينظر إلى هذا الأمر بريبة، إلا أننا وجدنا فيه فرصة لبناء تكنولوجيا النقل الخاصة بنا والموجهة إلى خدمة عملائنا بشكل أفضل." و أضاف: "يتمثل جمال التكنولوجيا في كونها لا تعرف حدودًا جغرافية، لذا لا تمنحنا الشراكة مع رين ميكينغ رؤية أشمل للسوق ككل فحسب، بل تساعد في ربطنا بمتخصصي تكنولوجيا التنقل الذين يشاركوننا ذات العقلية في جميع أنحاء المنطقة".

ختامًا، يعزز السجل المذهل لشركة رين ميكينغ من عملها بوصفها مسرعة نمو للأعمال الريادية، فإحدى مبادراتها البارزة هي برنامج المدن الذكية والتنقل الذكي في مدينة دبي، والذي أطلقته شركة ستارت أب بوت كامب التابعة لشركة رين ميكينغ، إذ جلب هذا البرنامج أحدث تقنيات التنقل إلى دبي، وأدى إلى تشجيع الشراكات مع الحكومة لتحسين التنقل ورفاهية المواطنين.
ونتيجة لذلك، تبدأ "المركزية" و"رين ميكينغ" رحلة ابتكار تتميز بالتقدم المدروس والتأثير الهادف، يتوخى هذا التعاون كل الفائدة المستقاة من معرفة رين ميكينغ غير المسبوقة في رسم خرائط الفرص والوصول إلى بيانات رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة، الأمر الذي يؤدي آخرًا إلى فتح المجال أمام كنز من الأفكار المبتكرة.








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