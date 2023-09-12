شدد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على أنه سيتم استخدام جميع الممكنات القانونية؛ كقانون الاتصالات وقانون المنافسة لمنع شركات الاتصالات من رفع الأسعار.

وأشار الهناندة إلى أن الوقت الحالي لا يسمح برفع الأسعار، و في حال تمت مخالفة قانون المنافسة بقيام الشركات الثلاث برفع الأسعار سيتم تحويل الموضوع إلى المدعي العام في حال عدم تراجع الشركات عن قرارها.



وأضاف أن قيام الشركات الثلاث برفع الأسعار ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام قانون المنافسة الذي يحظر أي اتفاقات معلنة أو مبطنة أو ضمنية لرفع الأسعار.



وقال الهناندة إن قانون المنافسة أتاح زيادة الأسعار من قبل مشغل واحد مع إعطاء مهلة للمشترك مدة شهر، لأن المواطن يستطيع الذهاب إلى شركة أخرى والتعاقد معها، بعكس قيام الشركات الثلاث جميعها برفع الأسعار، الأمر الذي يشكل مخالفة بحسب القانون.



من جانبه، قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نبهت شركات الاتصالات إلى التجاوزات التي ترتكبها في حال أقدمت على زيادة الأسعار.