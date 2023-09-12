الهناندة: تحويل شركات الاتصالات للمدعي العام إذا لم تتراجع عن رفع الأسعار
التاريخ
9/12/2023 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
شدد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد
الهناندة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على أنه سيتم استخدام
جميع الممكنات القانونية؛ كقانون الاتصالات وقانون المنافسة لمنع شركات الاتصالات من
رفع الأسعار.
وأشار الهناندة إلى أن الوقت الحالي لا يسمح برفع الأسعار، و في حال تمت
مخالفة قانون المنافسة بقيام الشركات الثلاث برفع الأسعار سيتم تحويل الموضوع إلى
المدعي العام في حال عدم تراجع الشركات عن قرارها.
وأضاف أن قيام الشركات الثلاث برفع الأسعار
ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام قانون المنافسة الذي يحظر أي اتفاقات معلنة أو
مبطنة أو ضمنية لرفع الأسعار.
وقال الهناندة إن قانون المنافسة أتاح زيادة الأسعار من
قبل مشغل واحد مع إعطاء مهلة للمشترك مدة شهر، لأن المواطن يستطيع الذهاب إلى شركة
أخرى والتعاقد معها، بعكس قيام الشركات الثلاث جميعها برفع الأسعار، الأمر الذي
يشكل مخالفة بحسب القانون.
من جانبه، قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
بسام السرحان، إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نبهت شركات الاتصالات إلى التجاوزات
التي ترتكبها في حال أقدمت على زيادة الأسعار.
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