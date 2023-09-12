تحديد سعر حامض الفوسفوريك عالميا للربع الأخير 2023

تحديد سعر حامض الفوسفوريك عالميا للربع الأخير 2023
التاريخ
9/12/2023 2:34:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حددت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ولأول مرة، وبعد مفاوضات حثيثة، أسعار بيع حامض الفوسفوريك عالميا للربع الأخير من العام الحالي، مع إحدى أكبر الشركات الهندية المستهلكة لحامض الفوسفوريك، وبزيادة 135 دولارا عن السعر السابق.
وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تعاقدت لبيع 100 ألف طن من حامض الفوسفوريك للتصدير الخارجي للربع الأخير من العام الحالي 2023، بزيادة بلغت 135 دولارا لكل طن عن السعر السابق، حيث كان السعر العالمي السابق 850 دولارا لكل طن.
وأكدت أن هذه الخطوة وضعت الشركة في صدارة لعب الدور الأساسي لتحديد سعر حامض الفوسفريك، ما يعزز مكانتها في السوق العالمي وقدرتها على تحديد السعر وفق تغيرات متطلبات الإنتاج.
وأوضحت أن هذا الارتفاع في سعر مادة حامض الفوسفوريك، سينعكس على الوضع المالي للشركة، وأسعار منتجاتها من الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.
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