Tuesday, 12 September 2023 10:07 GMT

أورنج الأردن تنشىء أول شبكة 5G خلوية خاصة في المملكة لميناء حاويات العقبة

9/12/2023 2:34:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اتخذت أورنج الأردن وميناء حاويات العقبة خطوة رائدة على مستوى الأردن والمنطقة بتوقيعهما اتفاقية لإنشاء شبكة خلوية بالجيل الخامس (5G) خاصة لشركة ميناء حاويات العقبة لتلبّي بذلك احتياجاتها ومتطلبات أعمالها وتقدّم لها أحدث التقنيات والحلول بخبرة أورنج العالمية.

وبهذه الاتفاقية، تصبح أورنج الأردن مزوّد الاتصالات الأول في المملكة وكذلك ضمن مجموعة أورنج في الشرق الأوسط وأفريقيا في تولّي إنشاء شبكة خلوية خاصة بالجيل الخامس للزبائن من قطاع الأعمال، ويأتي هذا الإنجاز الهام بعد إطلاق أورنج الأردن تقنية الجيل الخامس (5G) الجديدة في تموز من العام الجاري.

سيساهم افتتاح هذه الشبكة في العقبة في تعزيز جاذبية منطقة الميناء وقدرتها التنافسية، فضلاً عن توفير جودة خدمة غير مسبوقة لميناء حاويات العقبة في منطقة الموانئ الصناعية وإتاحة إمكانية ابتكار وتطوير حالات استخدام جديدة مصممة خصيصاً وفق احتياجاتها. وإلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، ستشكّل هذه الشراكة قوّة جاذبة للاستثمارات القيّمة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، في هذه المناسبة: "أفتخر بهذه الخطوة الرائدة التي ستقدّم أورنج من خلالها حلولها للجيل الخامس (5G) لميناء حاويات العقبة، لا سيما وأن الجيل الخامس (5G)ثورة تكنولوجية هائلة وفرصة فريدة لتحسين القدرة التنافسية والكفاءة والمرونة. إن الاستثمار في أحدث التقنيات المتاحة والابتكار وإثراء حياة الناس وتمكين القطاعات الأخرى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة كلّها في قلب ما تقدّمه أورنج الأردن كمزوّد رقمي رائد ومسؤول".

من جانبه، أكدّ الرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة، هارولد نيهوف: "تمثل شراكتنا مع أورنج الأردن لإنشاء شبكة 5G خاصة لميناء حاويات العقبة لحظة بالغة الأهمية في رحلتنا نحو التميز التكنولوجي، حيث ستعزز هذه المبادرة السبّاقة كفاءتنا التشغيلية والبنية التحتية الرقمية في العقبة. نحن نلتزم بهذه الشراكة الاستراتيجية التي لا تدعم أهدافنا الحالية فحسب، بل تمهد الطريق أيضاً لاستراتيجياتنا ورؤانا المستقبلية، كما نقدر حرص وتميّز أورنج الأردن في الابتكار والحلول المصممة خصيصاً لتناسب مختلف المتطلبات، ونتطلع إلى مواصلة النجاح المستمر والنمو معاً".

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: >



MENAFN12092023000072011014ID1107055019

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث