باتت الكراتيه الأردنية تتقدم بخطوات ثابته نحو صدارة المشهد العالمي، بكل ثقة واقتدار، بفضل خطة استراتيجية مبنية على ركائز عديدة، وتشاركية بين اتحاد اللعبة واللجنة الأولمبية ومركز الاعداد الأولمبي والجهاز الفني المتميز الذي يقوده المصري محمد إبراهيم.



وباتت الكراتيه الأردنية تحظى بإشادة واطراء الكثير من المسؤولين العالميين والآسيويين والعرب، في ظل الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية، والتي كان أخرها فوز عبدالرحمن المصاطفة وحسن مصاروة بجائزة "الفائزون الكبار" المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة.



وتكللت الجهود بصعود المنتخبات الوطنية على منصات التتويج في البطولات العالمية وقبل أيام استطاع لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه الأولمبي عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) بكل فخر واعتزاز، نيل جائزة "الفائزون الكبار" لأفضل لاعبي كراتيه بالعالم عقب اختتام الجولة الأخيرة من الدوري العالمي في دبلن والتي شهدت ايضا ميداليتين ذهبية وبرونزية للأردن.



ويمنح الاتحاد الدولي للكراتيه جائزة "الفائزون الكبار"، لأصحاب المركز الأول في كل وزن في التصنيف الخاص ببطولات الدور العالمي والأعلى تصنيفا في ترتيب كل فئة بعد بطولات القاهرة والرباط وفوكوكا ودبلن، شريطة مشاركة اللاعبين في 3 أحداث على الأقل في قارتين.



وقال رئيس الأردني للكراتيه مازن قطب لـ"الغد": " وصلت الكراتيه الأردنية إلى أرفع المستويات وفقا للشراكة المستدامة بين الاتحاد واللجنة الأولمبية، ومركز الاعداد الاولمبي، من كافة الجوانب، كما يوفر اتحاد اللعبة الإرادة الجيدة للمنتخبات الوطنية وتوفير كافة ما يلزم لها وتذليل العقبات أمامها.. خطتنا الاستراتيجية انطلقت العام 2018 ولم تكن بالصدفة، فنحن نعتمد على الأمور العلمية في تنفيذ خطتنا".



وأضاف:" كل يوم يزداد تألق لاعبي الكراتيه ونجاحهم في تحقيق نتائج مميزة والوصول إلى أرفع المستويات، مع الالتزام وتمتعهم بالأخلاق الرياضية العالية، والانصياع لتعليمات المدير الفني، كما تلعب المراكز وأهالي اللاعبين دورا كبيرا في دعم ومؤازرة المنتخبات في البطولات الاقليمية والعالمية، كما يقوم اللاعبون الطلاب بترتيب اوقاتهم الدراسية بشكل لا يتعارض مع تدريباتهم، وهذا الأمر لم يشكل قلقا كبيرا لهم، وعلى سبيل المثال اللاعب الأولمبي عبد الرحمن المصاطفة الذي تخرج من كلية الطب، واللاعب محمد الجعفري الذي يدرس الهندسة، وهما من اصحاب الانجازات المميزة"، وتابع " للكادر التدريبي دور أساسي في اعداد اللاعبين بقيادة المدير الفني محمد إبراهيم الذي يتمتع بخبرة كبيرة، والذي يستثمر قدرات اللاعبين في الاتجاه الصحيح، ويضع خطة مدروسة سنويا بشكل علمي، كما يلعب المعد البدني دورا فاعلا في التركيز على رشاقة اللاعبين وقوتهم، ويضع برنامجا تدريبيا على الجميع الالتزام فيه.



طريق المصاطفة والجعفري لجائزة " الفائزون الكبار"

في الطريق إلى جائزة "الفائزون الكبار" نال المصاطفة ميداليتين ذهبيتين في جوائز اليابان والمغرب والميدالية البرونزية في ‏‏”جولة دبلن”، كما نال الجعفري ميداليتين ذهبيتين في جائزتي اليابان والمغرب والميدالية البرونزية في جائزة القاهرة.



أسماء الفائزين بجائزة "الفائزون الكبار" وهم 12 لاعبا يمثلون 12 وزنا في الدوري العالمي:



-الكاتا للاناث: هيكاري اونو (اليابان).

- القتال للاناث

- وزن تحت 50 كغم: يورغتليس سالزار (فنزويلا).

- وزن تحت 55 كغم: انجيليكا تيرلويجا (أوكرانيا).

- وزن تحت 61 كغم: ريم خميس (ألمانيا).

- وزن تحت 68 كغم: إلينا غورينشي (سويسرا).

- وزن فوق 68 كغم: ايومس ايوكوسا (اليابان).



- الكاتا للذكور

نشياما كاكيرو (اليابان).

- القتال للذكور

-وزن تحت 60 كغم: هيروميوا هاشيميتو (اليابان).

-وزن تحت 67 كغم: عبد الرحمن المصاطفة (الأردن).

- وزن تحت 75 كغم: غوينتن ماهودن (بلجيكا).

- وزن تحت 85 كغم: محمد الجعفري (الأردن).

- وزن فوق 84 كغم: رايزيفان تاليبوف (أوكرانيا).

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