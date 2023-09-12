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الطائرة يعلن غياب السيدات ويسمي منتخبين للرجال في الشاطئية العربية

9/12/2023 2:33:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - اعتذر اتحاد الكرة الطائرة، عن عدم مشاركة منتخب السيدات في البطولة العربية للكرة الشاطئية، وسمى منتخبين للرجال "أ و ب" للمنافسات التي تنطلق يوم غد، على ملاعب مدينة اللاذقية الشاطئية في سورية، وسط مشاركة عربية واسعة.
ويطمح المنتخب الوطني إلى تحسين تصنيفه على لائحة الترتيب الدولي، والتي دخلها في النسخة الماضية، عندما توج منتخب السيدات بالميدالية البرونزية، وحل الرجال سادسا في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في قطر.
وحول الاعتذار عن عدم مشاركة السيدات، قال نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات: "أظهرت تدريبات منتخب السيدات الاستعدادية، عدم جاهزية اللاعبات لخوض الاستحقاقات العربية، وذلك لوقوعهن تحت تأثير ضغط المنافسات داخل الصالات، حيث أنهين للتو منافسات كأس السوبر وكأس الأردن، وشاركن فريقهن النصر منافسات الدوري التصنيفي حاليا، لذا أردنا تخفيف الضغط الفني، وسمينا منتخب الرجال ب للمشاركة في المنافسات العربية".
وأضاف: "أقمنا قبل فترة البطولة المفتوحة لغايات اختيار لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني المشارك في اللاذقية، ولتوفير الفرصة أمام الجميع لتقديم أفضل ما لديهم للوصول إلى صفوف المنتخب الوطني، حيث اخترنا لمنتخب السيدات كل من رهف حيمور، وفرح العطعوط، وللرجال أحمد العواملة وراشد العلوان، وغاب اللاعبان خالد أبو مشرف، وياسر مجاهد عن الاختيار، لعدم مشاركتهما في البطولة المفتوحة، إلى جانب معاناة المتألق ياسر عثمان للإصابة، والذي اطمأنينا عليه فيما بعد وأكد تعافيه وجاهزيته، ما جعلنا نسميهما –خالد وياسر- للمشاركة العربية ضمن صفوف المنتخب ب، وهما المعروفان بتألقهما وانسجامهما وتفاهمهما، وسبق لهما أن توجا بلقب بطولة الأندية الممتازة للكرة الطائرة الشاطئية في موسمين متتاليين".
من جانبه قال اللاعب أبو مشرف: "سعيد جدا بتمثيل المنتخب الوطني برفقة زميلي في شباب الحسين ياسر مجاهد، وشرف كبير لنا الدفاع عن ألوانه في منافسات البطولة الشاطئية العربية، حيث تم استدعاؤنا قبل يومين، والتحقنا بالتدريبات بقيادة المدرب الوطني إسماعيل توفيق، ونتطلع وزملائي في المنتخبين أ و ب إلى تحقيق إنجاز للطائرة الأردنية".
ويغادر وفد المنتخب الوطني إلى سورية اليوم الأربعاء، ويضم المدرب إسماعيل توفيق، الإداري سامي محاسنة، واللاعبين ياسر عثمان، خالد أبو مشرف، أحمد العواملة، راشد العلوان، والمعالجين صهيب الخطيب وعبدالفتاح السيد.




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