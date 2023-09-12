يركز الفنان الأردني عيسى الصقار على انتقاء أغان تراثية وشعبية أردنية وعربية، وتقديمها بصورة عصرية مع المحافظة على تراثها وهويتها.



يحاول الصقار تجديد الأغنية التراثية والشعبية بما ينسجم مع رغبات المستمعين لهذا اللون. ويتقن العزف على آلات موسيقية مثل: البيانو والأورغ كهاوٍ، كما له بعض التجارب في التلحين، إذ أصدر العديد من الأغاني التراثية والشعبية الأردنية، ومن سهل حوران، كان آخر هذه الإصدارات أغنيتان هما: "فر القلب"، و"مذهلة دحية"، ويأمل قبولهما لدى المستمعين.



ويغني الصقار باللهجة الأردنية البيضاء، معتبرا تقديم الأغاني التراثية العربية والأردنية بشكل خاص، احترافاً فنياً.



ويعبر عن افتخاره بنجاحه وانتمائه إلى هذا اللون من الألوان الغنائية، معتبراً في الوقت نفسه أن كل فنان سفير لوطنه في المحافل الدولية، مشيراً إلى أهمية الفن العربي التراثي، لأنه منهل يستقي منه الفن الأردني والعربي، وهو من الألوان الغنائية الصعبة ويحتاج إلى احترافية خاصة لأدائه، حامداً الله بأنه أعطاه موهبة إتقان هذا اللون الغنائي الذي يلقى آذاناً صاغية له في جميع حفلاته.



ويعيد تأكيد أهمية توظيف التراث الغنائي الأردني للنهوض بالمستوى الذي يحقق انتشارها من خلال مشاركاته في إحياء الحفلات داخل الوطن وخارجه، مشيراً إلى أن مهمته غناء ما يدخل القلب دون استئذان، مبيناً أنه أولى اهتمامه بالأغاني الفلكلورية، لأهميتها، فهي مشاهد درامية، وليست مجرد شعر ولحن، فهي تحكي قصة أو تصف مشهدا، لأن الناس قبل انتشار القراءة والكتابة كانوا يحكون قصصهم ويوثقون مشاعرهم عبر الأغاني الفلكلورية، فالشعب كتب بها نسخته الخاصة من التاريخ والتراث بارتجال، ومن خلال شعر ولحن بسيط، كي يرويه لأولاده وللآخرين.



وأكد الصقار، في حديثه لـ"الغد"، أنه يؤدي اللهجات العربية المختلفة ليتعرف الناس عليه أكثر وحتى يكون له جمهور في جميع الدول عربية، مشيراً إلى أنه يجيد أداء اللهجة الخليجية وله أغنية بعنوان "سنجل ولا عشقة" وأغنية أخرى "تسحر العقل"، حيث نالت الأغنيتان إعجاب المستمع الخليجي، داعياً إلى ضرورة أن يهتم الفنان بكل اللهجات العربية ويؤديها بإتقان.



ويرى الصقار أهمية الأغنية الوطنية لما تحمله من رسالة عميقة تؤدى بأمانة وإخلاص للتعبير عن الولاء والانتماء للوطن وقيادته، بحسبه "إن الأعمال الفنية الوطنية الهادفة ترسخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن، وتظل محفورة في ذاكرة الناس، وتتداولها وتسمعها أجيال متعاقبة، وتؤدي إلى دعم الشعور بالانتماء والولاء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة لبلدنا، إضافة إلى التعبير عن مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن الواحد".



ولا ينكر الدور الذي يلعبه الفنان في إدخال الفرح إلى قلوب الناس بأسلوب محبب، وهذا يتطلب الدقة في اختيار الكلمة المغناة، واللحن الملائم جدا للصوت، مقدراً دور الجهات المعنية في إقامة المهرجانات والفعاليات.



ودعا إلى الاستمرارية بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تقرب الفنان الأردني مع جمهوره في محافظات المملكة، معتبرا إياها خطوة إيجابية نحو رواج الفنان، مشيراً إلى أن المشوار ما يزال طويلاً أمامه في عالم الغناء.



ويؤكد الصقار الملقب بسفير الأغنية الشعبية في الأردن، أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية في نشر الأعمال الفنية، لأنها أصبحت البديل الوحيد والسريع لإيصال صوت بعض الموهوبين إلى شريحة لا بأس بها من الناس، مبيناً أنه استفاد منها في الحدود الدنيا في الحفلات التي أحياها على المستويين المحلي والخارجي.



ويلفت إلى أهمية الأغنية المصورة على نظام الفيديوكليب، لأنه يعتقد أن تصوير الأغنية على الفيديوكليب بالطريقة الصحيحة الملائمة مع الكلمات يجعلها تبقى خالدة في ذهن الناس، لأن موجة الأغاني المصورة بهذا النظام تسهم في اكتساب الفنان الانتشار السريع المبني على أسس علم وفكر، وليس بالأسلوب العشوائي غير المدروس.



ويختتم الصقار حديثه بالدعوة إلى الجهات المسؤولة كافة، لفتح المجال للفنان الأردني لأن يكون شريكاً استراتيجياً، وله حضور في المهرجانات والحفلات الفنية كافة، حتى يستطيع أن يقدم اللون الغنائي الأردني، ويعيد الأغنية الأردنية إلى مكانتها الطبيعية، كما كان في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، عندما كانت في الصفوف المتقدمة والمنافسة بقوة.



ويؤكد أهمية وجود مسارح في مدن المملكة كافة، لكونها تقوم بدور مهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية الإبداعية، وتسهم في تتويج مسيرة الحركة الثقافية والفنية الأردنية الثرية بتبني أفكار تعزز الثقافة العالمية، وتسهم في تقدمها، بهدف أن تكون مركزا ثقافيا عالميا، إضافة إلى إنشاء شركة حكومية للانتاج الفني لدعم الفنان الأردني. ويشار إلى أن الفنان عيسى الصقار بدأ الغناء والعزف فنان أورغ للتراث الأردني الشعبي منذ العام 2008، وله العديد من الأغاني الشعبية المشهورة في الأردن الموثقة على القناة الرسمية في "يوتيوب" والتي حققت انتشاراً محلياً وإقليمياً وعالمياً.



ومن أبرز أغاني الصقار: ردي شعرتك، يمه مال الهوا، زفة طلو العرسان وغيرها، وقد حصل على العديد من الجوائز والدروع من أبرزها: جائزة نجم الأردن في برنامج مواهب الأردن بالغناء العام 2015، وجائزة الدولة التشجيعية من جلالة الملك عبدالله الثاني بمرافقة فرقة الرمثا للفلكلور الشعبي الأردني، ولقب نجم الأردن كأفضل مطرب موهوب في الأردن العام 2015، كما حصل على جائزة صوت الأردن في العام 2009، وجائزة الأميرة سمية لأفضل مطرب في العام 2011، وجائزة الأغنية الأردنية المدرسية في العام 2011، وجائزة سيادة الشريفة بدور بنت عبدالله بمهرجان شبيب للثقافة والفنون العام 2013، وجائزة أفضل مشارك- مهرجان الفجيرة للثقافة والفنون العام 2016.



ومن أهم المشاركات المحلية والدولية التي أحياها: مهرجان جرش للثقافة والفنون لأعوام عدة، مهرجان شبيب الأردني، مهرجان بصرى الشام الدولي، معرض الصين والدول العربية، مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، مهرجان صيف الأردن، مهرجان صيف عمان، مهرجان الطائف في السعودية، عيد الاتحاد الإماراتي-دولة الإمارات العربية المتحدة 2019، والمشاركة بإحياء حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين في محافظة إربد بحضور أكثر من 37 ألف مشارك من المحافظة.

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