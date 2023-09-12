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مكتبة خطوط صناعة جديدة في عالم الثقافة

9/12/2023 2:33:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بالشراكة ما بين دار الرافدين - لبنان و دار خطوط وظلال تبدأ مكتبة خطوط في عمان خدماتها لأبناء المحافظة بعد تجهيز وتفعيل المكتبة وذلك بعد افتتاحها الرسمي الذي سيتم عند السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 20-9-2023
من الشهر الجاري وذلك لتعلن بذلك افتتاح صرحًا علميا ثقافيًا كبيرًا يتواجد في العاصمة الاردنية عمان
حيث ستحمل المكتبة بين رفوفها مايزيد على عشرة آلاف عنوان بين عناوين أكاديمية متخصصة لطلاب الجامعات في الدراسات اللغوية والأدبية والسياسية والتاريخية والقانون وبين كتب عامة حول الفلسفة والدراسات اللغوية والروايات العامة والفنون التشكيلية و ترجمات الآداب العالمية من لغات عدة مثل: الانجليزية،الاسبانية، الفرنسية، البرتغالية،اليابانية والالمانية وغيرها

ومن الجدير بالذكر أن هذه المكتبة شعارها :
"خطوط في كل مكان" وتاتي رسالتها للاهتمام بوعي الشباب والثقافة والعلوم،
واكدت مدير عام دار خطوط وظلال الشريك في مكتبة خطوط الدكتورة هناء البواب
ان هذه التشاركية تؤكد على الالتزام بنشر الثقافة ونشر الثقافة الملتزمة .. على هذه الأسس انطلقت دار الرافدين وعليه بَنت معاييرها حيث تأسست الدار في بيروت من العام 2004 ميلادي وما زالت تعمل لغاية اليوم ، وتنوعت عناوينها وانتشرت في بيوت كلّ القراء
ثم جاء تأسيس دار خطوط وظلال عام ٢٠٢٠ ليؤكد أن النشر صناعة ونشر للثقافة وتأكيد على مبدأ أن القراءة يجب أن تكون لهدف....
فلم تكن خطوط وظلال مجرد دار عادية في فضاء النشر العربي، وفي السياق الثقافي العام، لأنها راهنت منذ البداية على القيمة الإبداعية والفكرية والجمالية، الشعر عندها، مثل الفكر والفن، ومثل حقول المعرفة والكتابة عموما، لا فرق، لذلك كنا حديثين وحداثيين في التصور والرؤية، وراهنا على الفكر والإبداع المختلفين، ما يكوّن إضافة، وما يُكوّن تساؤلا وقَلقا، بعيدا عن كل البداهات التي تحجب الرؤية، وتخفي الشمس خلف الرماد.
و لذلك تسعى دار الرافدين أن تؤكد للجميع، أننا ماضون في أفق المغايرة والمغامرة، وأننا رقم أساس في النشر والثقافة العربيين، نتحمل كل المشاق لأجل أن نفتح السماء على الزرقة وبدوره قال محمد هادي مدير عام دار الرافدين:
إيماناً منا في دار الرافدين، بأهمية الحراك الثقافي وحركة سوق النشر في المملكة الاردنية الهاشمية، تواظب الدار على الحضور في معارض الكتب وتوزيع منشوراتها في المملكة، وتكريساً لهذا الايمان تم الاتفاق مع الزملاء في دار خطوط وظلال على شراكة في موضوعة التوزيع وولدت فكرة اطلاق مكتبة مشتركة، هذه المكتبة يراد لها ان تكون مشروعاً اوسع من مجرد مكتبة لبيع الكتب، ستكون ركيزة ثقافية، تستقطب القراء بمختلف توجهاتهم وطبقاتهم، وستعمل على توسيع رقعة القراء في الاردن والتشجيع على ثقافة القراءة وارتياد المكتبات واقتناء الكتب، كما سيكون للاطفال (قراء المستقبل) ركناً لطيفاً في هذه المكتبة، وسنذهب لمدىً أوسع، نطمح ان نحول مفهوم المكتبات الى عمل ابداعي.
نأمل لمشروعنا القبول في الشارع الاردني.



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