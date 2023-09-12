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لماذا لا يمكن التنبؤ بموعد الزلزال وموقعه؟

9/12/2023 2:33:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتفق العلماء أنهم لا يستطيعون التنبؤ بالزلازل، لكن تقرير متخصصا نشره موقع "ساينتيفيك أميركان" يقول إن هذا لا يمنع وجود معسكرين أساسيين يتجادلان بشأن هذا الأمر.

يقول المعسكر الأول إن الزلازل تحدث نتيجة سلسلة معقدة من التأثيرات الصغيرة، فهي تفاعل متسلسل حساس من نوع ما يحدث عميقا داخل صدع الأرض. والصدوع في علم الجيولوجيا هي شقوق في القشرة الأرضية، لذا فالزلزال بطبيعته لا يمكن التنبؤ به وسيظل كذلك دائما.

المعسكر الثاني أكثر تفاؤلا بالمستقبل، ويضم بعض الجيوفيزيائيين المقتنعين بأن الإنسان قد يكشف يوما ما عن مفتاح التنبؤ، إذا تمكن فقط من العثور على الإشارات الصحيحة للقياس، واكتساب الخبرة الكافية.

مفتاح التنبؤ

لم يجد العلم بعد طريقة للاعتماد على تنبؤات قابلة للقياس، تكون بمثابة مفاتيح تخبر البشر بدقة عن مكان وزمان وقوة الزلزال، لتكون إشعارا مسبقا يجدر الاهتمام به. إذ لا تزال قدرات التنبؤ عن الزلازل عامة وغير مفيدة.

لنأخذ مثالا، إذا توقع العلماء أن كاليفورنيا ستكون على موعد مع زلزال عام 2023، فسيتحقق ذلك بالتأكيد، لكنه ليس مفيدا، لأن كاليفورنيا تتعرض للعديد من الزلازل الصغيرة كل يوم.

لنتخيل أن العلماء توقعوا حدوث زلزال بقوة 8 درجات أو أكثر في شمال غرب المحيط الهادئ. يكاد يكون هذا صحيحا بالتأكيد، لكنه لا يحدد متى، لذا فهي ليست معلومات جديدة مفيدة.

أين المعضلة؟

تحدث الزلازل لأن الحركات البطيئة والمستقرة للصفائح التكتونية تتسبب في تراكم الضغوط على طول الصدوع في القشرة الأرضية. الصدوع ليست في الحقيقة خطوطا، بل هي مستويات تمتد لأميال داخل الأرض. والاحتكاك الناتج عن الضغط الهائل بسبب وزن الصخور المغطاة يربط هذه الشقوق معا.

يبدأ الزلزال في بقعة صغيرة على الصدع، هنا يتغلب الضغط على الاحتكاك، ثم ينزلق الجانبان من بعضهما البعض، مع انتشار التمزق بسرعة ميل أو ميلين في الثانية.

يؤدي احتكاك الجانبين ببعضهما البعض على مستوى الصدع إلى إرسال موجات من حركة الصخور في كل اتجاه، تشبه التموجات الدائرية في بركة مياه سقط فيها حجر، وتلك الموجات هي التي تهز الأرض وتسبب الضرر.

تحدث معظم الزلازل من دون سابق إنذار، والسبب أن الصدوع عالقة، وتكون مغلقة وثابتة، على الرغم من إجهاد الصفائح المتحركة من حولها، وبالتالي فهي صامتة حتى يبدأ هذا التمزق.

هذا أمر معقد جدا، ولم يجد علماء الزلازل حتى الآن أي إشارة موثوقة لقياس هذه الحركات في صدع الأرض والتي تسبق وقوع الزلزال.

مؤشرات تسبق وقوع الزلزال

من كل 20 زلزال مدمر، واحد فقط رصدت له هزات أولية، نبهت الناس قبل وقوع الكارثة. وهذه نسبة منخفضة جدا، وتشير إلى صعوبة المهمة.
ومع ذلك، فهذه الهزات الصغيرة، بحكم تعريف العلماء لها ليست مؤشرا على زلزال أكبر.

وهذا يفسر عدم تمكن البشر من بناء نظام تنبؤ مفيد.

كان هناك عدد من الزلازل الضخمة التي بلغت قوتها 8 درجات أو أكثر، بما في ذلك زلزال توهوكو وتسونامي في اليابان بقوة 9 درجات، وزلزال في تشيلي بقوة 8.1 درجات.

ومن المثير للاهتمام، أن تلك الزلازل الكبيرة يبدو أنها أظهرت بعض الإشارات المسبقة، إما في شكل سلسلة من الهزات الصغيرة، التي اكتشفتها أجهزة قياس الزلازل، أو حركات متسارعة لقشرة الأرض القريبة، التي اكتشفتها محطات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتي تسمى "أحداث الانزلاق البطيء".

تشير هذه الملاحظات إلى أنه ربما توجد بالفعل إشارات تمهيدية لبعض الزلازل الكبيرة على الأقل. ربما أدى الحجم الهائل للزلزال الذي أعقب ذلك إلى جعل التغييرات غير المحسوسة في منطقة الصدع قبل الحدث الرئيسي أكثر قابلية للاكتشاف.

المشكلة أن عددا قليلا جدا من الزلاز زادت قوتها عن 8 درجات، لذا ليس لدى العلماء الكثير من الأمثلة التي من شأنها أن تتيح اختبار الفرضيات باستخدام الأساليب الإحصائية.

واقعية التنبؤ


في حين أن العلماء يسعون للوصول لـ"التنبؤ المفيد" الذي يخبر البشر بمكان ومكان قوة الزلزال قبل وقوعه، إلأ أن الفكرة قد تبدو غير معقولة وليست عملية، وستواجه معضلات كثيرة.

أولا، كثيرا ما يقال في مجال علم الزلازل إن الزلازل لا تقتل الناس، بل المباني هي التي تقتلهم. فقد أصبح العلماء مقتنعين بالفعل أن أفضل مسار للعمل هو مضاعفة الجهود لبناء أو تحديث المباني والجسور وغيرها من البنية التحتية، بحيث تكون آمنة ومرنة تواجه اهتزاز الأرض من دون أن تنهار.

ثانيا، الزلازل نادرة جدا لدرجة أن أي طرق مبكرة ستكون حتما ذات دقة غير مؤكدة. وفي مواجهة حالة عدم اليقين هذه، من سيوجه الدعوة لاتخاذ إجراء كبير، مثل إخلاء مدينة أو منطقة بأكملها؟

كم من الوقت يجب أن يبقى الناس بعيدا عن منازلهم إذا لم يحدث الزلزال؟ ماذا لو استحاب الناس لأوامر إخلاء ولم يحدث الزلزال؟ هل سيستجيبون في المرة المقبلة؟ كيف يوازن المسؤولون بين المخاطر الناجمة عن فوضى الإخلاء الجماعي، والمخاطر الناجمة عن الزلزال نفسه؟ لذا فإن فكرة ابتكار تكنولوجيا التنبؤ المفيد وبشكل كامل وموثوق بها، هي "سراب".



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