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ما العلاقة بين شلل النوم ومرض الرعب الليلي؟

9/12/2023 2:33:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعتبر كل من شلل النوم "Sleep Paralysis"، ومرض الرعب الليلي "Night Terrors" من اضطرابات النوم الشائعة نوعا ما، بيد أن الحالتين تختلفان عن بعضهما، وذلك رغم وجود بعض الأعراض المتشابهة بينهما.

ووفقا لموقع "Health " الطبي، فإن اضطراب "شلل النوم"،والذي يعرف بمسميات عدة منها "الجاثوم"، يحدث أثناء الانتقال بين حالات اليقظة والنوم.

ويسبب "الجاثوم" عدم قدرة مؤقتة على الحركة أو الكلام عند الاستيقاظ أو الاستعداد للنوم، وترافق هذه الحالة بعض أحاسيس الهلع، مثل الشعور بالخوف أو وجود وزن ثقيل على الصدر.

وتوضح إخصائية الأمراض الباطنية، الدكتورة حكمية مناد، في حديث إلى موقع "الحرة"، أن "شلل النوم يُعتبر حالة صحية نفسية، وعادة ما يكون ناتجًا عن توتر أو ضغوط نفسية، مثل القلق أو الاكتئاب".

وتضيف: "على الرغم من أنها ظاهرة طبيعية، فإن الأشخاص الذين يعانون من شلل النوم يمكن أن يشعروا بالقلق أو الخوف أو التوتر بشأن حدوثها مرة أخرى".

حذرت دراسة هولندية حديثة من أثر الأضواء المنبعثة من شاشات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر على عادات النوم لدى المراهقين.

وشددت على أنه "في بعض الحالات، قد تكون هناك أسباب طبية أخرى لشلل النوم، مثل اضطرابات النوم الأخرى، كمرض (التغفيق)، وعندها يجب استشارة الطبيب، خاصة عند الشعور بالخوف من حالة شلل النوم".

والتغفيق هو أحد اضطرابات النوم التي تجعل الأشخاص المصابين به، يشعرون بالنعاس الشديد أثناء النهار، كما أنهم يجدون صعوبة في البقاء مستيقظين لفترات زمنية طويلة، إذيغلبهم النوم فجأة، وبالتالي فإن ذلك قد يسبب مشكلات خطيرة في روتينهم اليومي.

الأعراض.. والعلاج

وبحسب موقع "WEB MD" الطبي، فإن "25 إلى 50 بالمئة من الأميركيين، تعرضوا إلى حالة شلل النوم، مرة واحدة على الأقل في حياتهم".

ومن أهم أعراض هذه الحالة المرضية، وفق مناد، "عدم القدرة على التحرك أو التحدث أثناء النوم أو عند الاستيقاظ، والشعور بالضغط على الصدر، والخوف الشديد أو الذعر، وصعوبة في التنفس".

وأشارت إلى أن "شلل النوم يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس، وذلك على الرغم من أن بعض الدراسات لفتت إلى أنه قد يحدث بشكل متكرر عند الرجال، أكثر منه لدى النساء".

وتابعت: "يمكن أن يحدث في أي وقت من حياة الشخص، وغالبًا ما يبدأ في مرحلة المراهقة أو مرحلة البلوغ المبكر".
وبالنسبة للعلاج، أوضحت الطبيبة: "لا يوجد علاج محدد، لكن ننصح بتوفير بيئة نوم مريحة وهادئة، والحد من التوتر والقلق قبل الذهاب إلى الفراش، وتوفير ساعات نوم كافية، والامتناع عن تناول عن المنبهات، مثل الكافيين والكحول قبل ساعات كافية من الذهاب إلى السرير، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل والتنفس العميق".

وتابعت: "إذا استمرت الأعراض وتسببت في اضطراب شديد في حياتك اليومية، فمن المهم استشارة أخصائي اضطرابات النوم لتقييم حالتك، واختيار العلاج المناسب، على حسب تفاقم الحالة".

اضطرابات "رعب النوم"

وبالنسبة لحالة "الرعب الليلي" أو الرعب النوم"، فهي، وفقا لموقع "مايو كلينك" الطبي، عبارة عن اضطرب نوم ينجم عنه عن نوبات من الصراخ والهلع.

وغالبًا ما يقترن ذلك الاضطراب بالمشي أثناء النوم. وفي هذه الحالة يعتبر أحد أنواع الباراسومنيا (خطل النوم)، التي تشمل سلوكيات فيزيائية غير طبيعية تحدث بعد الرقود إلى الفراش، مثل صرير الأسنان أو عدم القدرة على الحركة.

تعد اضطرابات النوم مشكلة شائعة خاصة مع التقدم في العمر، وتشير الأبحاث إلى أن هذه المشاكل لدى النساء أكثر من الرجال.

وتستمر نوبة "رعب النوم" عادةً من ثوانٍ إلى بضعة دقائق، لكن في بعض الحالات قد تستمر لفترات أطول.

ويؤثر "الرعب أثناء النوم" على ما يقرب من 40% من الأطفال ونسبة أقل بكثير من البالغين.

وتوضح الطبيية مناد أن "رعب النوم قد يبدو مخيفا في بعض الحالات، بيد أنه لا يشكل خطرا في معظم الأحيان، ويتخلص جل الأطفال المصابين به منه عند بلوغهم سن المراهقة".

وأشارت إلى أن من أعراضه: "نوبات فزع مفاجئة في منتصف الليل، والصراخ أثناء النوم، وتسارع في التنفس ومعدل ضربات القلب"، نقلا عن الحرة.

ورأت أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن بقوم بها ذوو المريض، مثل أن "ينام الطفل في مكان آمن حتى لا يؤذي نفسه إذا كان يسير ليلا، أو تصيبه نوبات فزع وهلع".

وأردفت: "يمكن محاولة تهدئة الشخص المصاب بذلك الاضطراب بلطف ودون إيقاظه تمامًا من النوم، من خلال قول عبارات لطيفة بصوت مريح وخافت، واللمس المهدئ على الرأس والرقبة".

وفي هذا السياق، شددت على ضرورة عدم إيقاظ المصاب بذلك الاضطراب، لاسيما الأطفال، حتى لا تزداد نوبات الهلع لديهم، مشيرة إلى أنه "قد يكون من المفيد تسجيل النوبات بوسائل مختلفة، مثل الفيديو، لتقديمها للطبيب في حالة الاستشارة الطبية".

وأكدت أنه في حال استمرت نوبات "الرعب الليلي" في التأثير السلبي الكبير على الحياة اليومية للمصاب بها، فعندها ينصح بمراجعة الطبيب المختص لتقييم الحالة بشكل دقيق، والحصول على العلاج المناسب.



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