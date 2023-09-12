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وفاة العالم البريطاني المسؤول عن عملية استنساخ النعجة دوللي

9/12/2023 2:33:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفي الباحث البريطاني إيان ويلموت، الذي دخل مع فريقه التاريخ، عبر إنجاز أول عملية استنساخ لحيوان في العالم، النعجة دوللي، عن 79 عاماً، على ما أعلنت جامعته السابقة أمس (الاثنين).
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد كانت دوللي أول حيوان ثديي يتم استنساخه من خلية بالغة، ما شكّل ثورة في الأبحاث الحيوانية والطبية.
وقاد إيان ويلموت الفريق في معهد روزلين بجامعة إدنبره بأسكوتلندا، الذي استنسخ دوللي في عام 1996.




النعجة دوللي
وقال المسؤول بجامعة إدنبره بيتر ماتيسون في بيان، إن هذا التقدم الذي قاده ويلموت ((أحدث تحولاً في التفكير العلمي في ذلك الوقت)).
وكان ويلموت يعاني من مرض باركنسون، وقد دعم الأبحاث حول هذا المرض العصبي منذ عام 2018.
وجرى تكرار طريقة الاستنساخ المستخدمة مع النعجة دوللي في عام 2005، مع كلاب استُنسخت في كوريا، ثم في عام 2018 على قردة من جانب علماء صينيين.



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