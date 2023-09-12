Tuesday, 12 September 2023 10:06 GMT

الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر للقاحات كورونا المحدثة

9/12/2023 2:33:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء الأخضر الاثنين، للقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" المحدّثة من قبل شركتي "مودرنا" و"فايزر/ بيو إن تك "، وسط ارتفاع عدد الإصابات وحالات الاستشفاء.

وبحسب الشركات المصنّعة للقاحات، أظهرت الاختبارات أنّ لقاحاتها فعّالة ضد EG.5، السلالة السائدة حاليًا في الولايات المتحدة، نقلا عن موقع سي ان ان.


وستقوم اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين، وهي مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يقدمون المشورة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن قرارات التطعي ، بتقييم سلامة وفعالية اللقاحات المحدثة، وتقديم توصيات لاستخدامها. وبعد أن يوقع مدير مركز السيطرة على الأمراض على تلك التوصيات، يمكن إعطاء اللقاحات.

ومن المقرّر أن يجتمع الفريق الاستشاري لمناقشة لقاحات "كوفيد-19" الثلاثاء، ما يعني أنّ اللقاحات قد تصبح متاحة خلال أيام قليلة في بعض الصيدليات ومكاتب الأطباء.

ويحثّ مسؤولو الصحة الأفراد على تلقي الجرعة المحدّثة ما أن تتوافر. وبدأوا بذلك مع تسجيل ارتفاعًا بحالات الاستشفاء جراء "كوفيد-19" أواخر الصيف في الولايات المتحدة، والمخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات التي قد يخلفها التهديد الثلاثي لفيروسات الجهاز التنفسي: فيروس كورونا، والإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين.

وأفاد الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء، في بيان صحفي الاثنين: "يبقى تلقي الجرعة المحدثة من اللقاح أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة والحماية المستمرّة من العواقب الوخيمة لـ"كوفيد-19"، ضمنًا العلاج، والاستشفاء، والوفاة". وتابع: "ويمكن لعامة الناس التأكد من أنّ هذه اللقاحات المحدّثة تستوفي المعايير العلمية الصارمة للوكالة في ما يتعلق بالسلامة والفعالية وجودة التصنيع. نحن نشجع بشدة الأشخاص الذين لديهم الأهلية على التفكير بالحصول على التطعيم".

ويأتي قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجديد في وقت ترتفع فيه حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" مجددًا. وأفاد ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، في بيان: "الآن، أصبح غالبية الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر وما فوق مؤهلين لتلقي لقاح كوفيد-19 لهذا الموسم في الولايات المتحدة، حتى لو لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19 من قبل".

وتمت الموافقة على اللقاحات المحدّثة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وما فوق، كما أنه يمكن استخدامها في حالات الطوارئ للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عامًا.

وكجزء من تحديث إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لم يعد مصرّحًا استخدام لقاحي "مودرنا" و"فايزر/ بيو إن تيك" ثنائي التكافؤ في الولايات المتحدة.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الرضع والأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات ولم يسبق أن تلقوا لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا لديهم الأهلية للحصول على ثلاث جرعات من لقاح "فايزر/ بيو إن تيك" المحدّث أو جرعتين من معزّز "مودرنا" المحدّث.

بالنسبة لمن تلقوا اللقاح ضمن هذه الفئة العمرية، يعتمد عدد الجرعات وتوقيتها على جرعات التطعيمات السابقة.

وأوعزت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بحصول الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات وما فوق على جرعة واحدة من اللقاحات المحدثة بعد شهرين بالحد الأدنى من آخر جرعة لهم من أي لقاح مضاد لـ"كوفيد-19".

من جهته أفاد ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا"، في بيان صحفي الإثنين: "لا يزال فيروس كورونا يشكّل سببًا رئيسيًا للوفاة في الولايات المتحدة، وتهديدًا كبيرًا للفئات السكانية الضعيفة، لا سيّما مع دخولنا ذروة موسم فيروسات الجهاز التنفسي".

ولفت إلى أنّه "مع استمرار تطور السلالة الأولية المنتشرة، ستكون اللقاحات المحدثة حاسمة لحماية السكان هذا الموسم". وأوضح "أنّنا نقدّر مراجعة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في الوقت المناسب، كما نشجع الأفراد الذين يعتزمون الحصول على لقاح الإنفلونزا أيضًا بأخذ بالتزامن مع لقاح كوفيد-19".
وقال باروش إن "فائدة لقاحات كوفيد-19 المحدثة ستكون أهم لدى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض".

وتابع أنّ "الهدف الأساسي لهذه اللقاحات يتمثل بتقليل خطر الإصابة بالمرض شديد، وهو هدف مهم للغاية، لكن من غير المرجح أن توفر هذه المعززات حماية واضحة ضد اكتساب العدوى، وربما يكون لها تأثير متواضع فقط على المرض الخفيف".

وتم تحديد لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) لتعليم الجسم كيفية محاربة متحور أوميكرون XBB.1.5 الفرعي لفيروس كورونا والسلالات الأخرى المنتشرة ذات الصلة الوثيقة.

وقالت الوكالة الإثنين، إنه بالنظر إلى المستقبل، "باستثناء ظهور متحوّر أكثر ضراوة بشكل ملحوظ، تتوقع إدارة الغذاء والدواء أن تركيبة لقاحات كوفيد-19 قد تحتاج إلى التحديث سنويا، كما هي الحال بالنسبة للقاح الإنفلونزا الموسمية".

وأفاد الدكتور أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بيو إن تك"، في بيان صحفي، أنّ "الدراسات حول الالتهابات الفيروسية المؤكدة تشير إلى أنّ كوفيد-19 يتبنى نمطًا موسميًا يبلغ ذروته في الخريف والشتاء، إسوة بفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى".

وتابع: "هدفنا تزويد الناس في العالم بلقاحات كوفيد-19 التي تتكيف مع متحوّرات الفيروس أو سلالاته الفرعية".

ولم تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بلقاح "كوفيد-19" المحدث من نوفافاكس، لكن الشركة قالت إن نسخة محدثة من لقاحها القائم على البروتين قيد المراجعة حاليًا من قبل الوكالة، للحصول على ترخيص للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وما فوق.





MENAFN12092023000072011014ID1107055008

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث