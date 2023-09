أهمية حماية البشرة وترطيبها

البشرة هي عضو يتكون من عدة طبقات ولكل طبقة وظيفة مختلفة تحتاج للترطيب لتؤدّي وظيفتها بفعالية. وفي حين أن الجسم يقوم بآليات طبيعية للحفاظ على رطوبة البشرة وترطيبها، إلا أن العوامل الجوية القاسية كالطقس البارد والحار والعوامل الغذائية المختلفة والجفاف قد تحول جميعها دون قدرة الجسم على ترطيب البشرة بشكلٍ كافٍ. ولكن لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق لمنع جفاف الجلد والحفاظ على بشرتنا رطبة وصحية.





ما هي طبقات البشرة؟





تتكون البشرة من ثلاث طبقات رئيسية لكلٍ منها وظيفة خاصة:





1- طبقة الجلد الخارجية





بشرتك هي الطبقة العليا من الجلد التي يمكنك رؤيتها ولمسها. الكيراتين، وهو بروتين موجود داخل خلايا الجلد، يشكل خلايا الجلد ويلتصق ببعضه البعض لتكوين هذه الطبقة، إلى جانب البروتينات الأخرى. وهي مسؤولة عن:







العمل كحاجز وقائي يحمي البشرة من دخول البكتيريا والجراثيم

تجديد خلايا الجلد، حيث أنّها تعمل على تجديد 40,000 خلية قديمة يفقدها جسمك كل شهر





تشكيل جزء من مناعة الجسم



منح البشرة لونها المميز لاحتوائها على صبغة الميلانين





2- طبقة الأدمة





تقع الأدمة في المنتصف وتشكل 90% من سماكة الجلد، وهي مسؤولة عن:







نمو الشعر لاحتوائها على جذور بصيلات الشعر





تحتوي على المستقبلات العصبية المحفزة للشعور بالألم أو الحكة





إبقاء البشرة ناعمة لاحتوائها على غدد دهنية





تنظيم درجة حرارة الجسم بسبب احتوائها على الغدد العرقية





الحفاظ على صحة طبقات الجلد



3- طبقات تحت الجلد





الطبقة السفلية هي الطبقة الدهنية من الجلد، وتتلخص وظائفها كالتالي:







حماية العضلات والعظام من الإصابات عند السقوط أو التعرض لحادث





ربط طبقات الجلد بالعضلات والعظام لاحتوائها على النسيج الضام





احتوائها على تفرّعات للأعصاب والأوعية الدموية الممتدة من طبقة الأدمة





الحفاظ على توازن درجة حرارة الجسم لاحتوائها على الدهون تحت الجلد التي تحمي الجسم من البرودة والحرارة الزائدتين



كيف تخسر البشرة رطوبتها؟





يحدث جفاف الجلد يمكن أن يؤدي فقدان الدهون التي تحبس الرطوبة عادة إلى جفاف الجلد. التهاب الجلد التأتبي، المعروف أيضًا باسم الأكزيما، هو حالة شائعة حيث يكون حاجز الجلد أكثر عرضة لفقدان سلامته.





في بعض الأحيان، هناك بعض الممارسات التي قد تجعلك بشرتك تفقد رطوبتها، أهمها:







قضاء الوقت في البرد أو الحرارة





استخدام الصابون القاسي والمنظفات والمواد الكيميائية





استخدام الإسفنج الخشن أو المناشف أو منتجات التقشير





أخذ حمام أو حمام ساخن لفترة طويلة





عدم شرب كمية كافية من الماء



ويُعد الجفاف الناتج عن هذه الممارسات سهل العلاج، على عكس الجفاف الناتج عن مشاكل صحيّة مثل:







مرض الغدة الدرقية





سن اليأس





السكري





متلازمة شوغرن



سوء التغذية

لماذا من الضروري ترطيب بشرتك؟





تتوهّج بشرتك بشكل مختلف عندما يتم ترطيبها بالشكل الصحيح، حيث يؤثر الترطيب على ملمس بشرتك ومظهرها، مما يساعدها على أن تصبح أكثر نعومة وسلاسة وأصغر سنًا. ولأنّ البشرة الجافة تنتج الزهم بنسبة أقل، فمن المهم حمايتها وترطيبها لإنتاج هذه الزيوت الطبيعية. فعندما تعاني بشرتك من الجفاف، قد تبدو باهتة أو مشدودة أو أكثر عرضة للالتهابات والاحتقان والبثور.





كيف يمكنك حماية بشرتك وترطيبها؟





مع تقدّمك في السن يبدأ جسمك بفقدان الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدّي إلى أن تصبح الطبقة الوسطى من الجلد (الأدمة) أرق سمكًا. ونتيجة لذلك قد يترهل الجلد وتظهر عليه التجاعيد. وعلى الرغم من أنه لا يمكنك إيقاف عملية الشيخوخة، إلا أن هناك بعض الإجراءات يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة جلدك:





1- استخدام واقي الشمس





اختر واقيًا من الشمس يحتوي على عامل حماية من الشمس واسع النطاق (SPF) لا يقل عن 30، وقم باستخدامه بشكل دوري عند خروجك من المنزل وخصوصا في الأوقات التي تتعرّض فيها للشمس.





2- تجنّب تسمير البشرة





إنّ تسمير البشرة بكافة أشكاله يسبب سرطانًا في الجلد، لذلك تجنّب القيام به بكثرة.





3- تجنّب الإجهاد النفسي





ترتبط العديد من مشاكل البشرة بالإجهاد النفسي، لهذا حاول قدر المستطاع أن تحصل على بعض الوقت المستقطع من الهدوء والسكينة في خضَم ضغوطات العمل وغيرها.





4- إجراء فحوصات للبشرة





قم بإجراء فحوصات منتظمة للجلد والشامات للبحث عن أي تغييرات غير طبيعية، وعلاجها مبكرًا.





5- الإقلاع عن التدخين





يسبب النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في السجائر والسجائر الإلكترونية تسريع شيخوخة الجلد.





6- استخدام غسول مناسب





من الضروري مراعاة طبيعة بشرتك سواء كانت حساسية أو دهنية أو جافة أو غيرها، لذلك عليك شراء الغسول الذي يناسب طبيعة بشرتك واستخدامه بشكل دوري صباحًا ومساءً.

7- حدد أوقات استحمامك





إن الاستحمام بكثرة قد يفقد جلدك الزيوت الطبيعية النافعة ويتسبب في تقشيره بمعدّل أعلى من الطبيعي مما يجعله وسطًا ضعيفًا ومستقبلًا للبكتيريا والجراثيم.





8- تجنّب الصابون الكيميائي





يُفضّل أن تستبدل الصابون الكيميائي بالصابون الذي يحتوي على مكوّنات طبيعية تعقّم البشرة دون الإضرار بالزيوت الطبيعية التي ينتجها الجلد.





9- شرب كميات كافية من الماء





يساعد شرب كمية كافية من الماء في اليوم على ترطيب الخلايا وبالتالي الحفاظ على نضارة بشرتك، مما قد يبطئ عملية الشيخوخة.





10- استخدام مرطّب بشرة طبي





من المهم أن يكون المرطّب اليومي خاصتك طبّي وخالي من المعطّرات والذي يحتوي على نسبة بانثينول تتراوح ما بين 0.5% و 1.0% مثل مرطّب بيبانتين .





من خلال الجمع بين الترطيب المناسب واعتماد روتين ثابت للعناية بالبشرة، يمكنك حماية صحة بشرتك والحفاظ على حيويتها بشكل فعال. من خلال الاستثمار في صحة بشرتك، فإنّك لا تحسّن مظهرك فحسب، بل تحسّن أيضًا قدرة بشرتك على مواجهة التحديات التي تواجهها، مما يضمن بقائها صحية طوال حياتك. لذلك، دعونا نتبنّى حماية البشرة وترطيبها كجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهي هدية تؤتي ثمارها على المدى الطويل، وتعزّز الصحة الجسدية والعاطفية.

