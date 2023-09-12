أهمية حماية البشرة وترطيبها

البشرة هي عضو يتكون من عدة طبقات ولكل طبقة وظيفة مختلفة تحتاج للترطيب لتؤدّي وظيفتها بفعالية. وفي حين أن الجسم يقوم بآليات طبيعية للحفاظ على رطوبة البشرة وترطيبها، إلا أن العوامل الجوية القاسية كالطقس البارد والحار والعوامل الغذائية المختلفة والجفاف قد تحول جميعها دون قدرة الجسم على ترطيب البشرة بشكلٍ كافٍ. ولكن لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق لمنع جفاف الجلد والحفاظ على بشرتنا رطبة وصحية.





البشرة هي عضو يتكون من عدة طبقات ولكل طبقة وظيفة مختلفة تحتاج للترطيب لتؤدّي وظيفتها بفعالية. وفي حين أن الجسم يقوم بآليات طبيعية للحفاظ على رطوبة البشرة وترطيبها، إلا أن العوامل الجوية القاسية كالطقس البارد والحار والعوامل الغذائية المختلفة والجفاف قد تحول جميعها دون قدرة الجسم على ترطيب البشرة بشكلٍ كافٍ. ولكن لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق لمنع جفاف الجلد والحفاظ على بشرتنا رطبة وصحية.





ما هي طبقات البشرة؟





تتكون البشرة من ثلاث طبقات رئيسية لكلٍ منها وظيفة خاصة:





1- طبقة الجلد الخارجية





بشرتك هي الطبقة العليا من الجلد التي يمكنك رؤيتها ولمسها. الكيراتين، وهو بروتين موجود داخل خلايا الجلد، يشكل خلايا الجلد ويلتصق ببعضه البعض لتكوين هذه الطبقة، إلى جانب البروتينات الأخرى. وهي مسؤولة عن:







العمل كحاجز وقائي يحمي البشرة من دخول البكتيريا والجراثيم

تجديد خلايا الجلد، حيث أنّها تعمل على تجديد 40,000 خلية قديمة يفقدها جسمك كل شهر





تشكيل جزء من مناعة الجسم



منح البشرة لونها المميز لاحتوائها على صبغة الميلانين





2- طبقة الأدمة





تقع الأدمة في المنتصف وتشكل 90% من سماكة الجلد، وهي مسؤولة عن:







نمو الشعر لاحتوائها على جذور بصيلات الشعر





تحتوي على المستقبلات العصبية المحفزة للشعور بالألم أو الحكة





إبقاء البشرة ناعمة لاحتوائها على غدد دهنية





تنظيم درجة حرارة الجسم بسبب احتوائها على الغدد العرقية





الحفاظ على صحة طبقات الجلد



3- طبقات تحت الجلد





الطبقة السفلية هي الطبقة الدهنية من الجلد، وتتلخص وظائفها كالتالي:







حماية العضلات والعظام من الإصابات عند السقوط أو التعرض لحادث





ربط طبقات الجلد بالعضلات والعظام لاحتوائها على النسيج الضام





احتوائها على تفرّعات للأعصاب والأوعية الدموية الممتدة من طبقة الأدمة





الحفاظ على توازن درجة حرارة الجسم لاحتوائها على الدهون تحت الجلد التي تحمي الجسم من البرودة والحرارة الزائدتين



كيف تخسر البشرة رطوبتها؟





يحدث جفاف الجلد يمكن أن يؤدي فقدان الدهون التي تحبس الرطوبة عادة إلى جفاف الجلد. التهاب الجلد التأتبي، المعروف أيضًا باسم الأكزيما، هو حالة شائعة حيث يكون حاجز الجلد أكثر عرضة لفقدان سلامته.





في بعض الأحيان، هناك بعض الممارسات التي قد تجعلك بشرتك تفقد رطوبتها، أهمها:







قضاء الوقت في البرد أو الحرارة





استخدام الصابون القاسي والمنظفات والمواد الكيميائية





استخدام الإسفنج الخشن أو المناشف أو منتجات التقشير





أخذ حمام أو حمام ساخن لفترة طويلة





عدم شرب كمية كافية من الماء



ويُعد الجفاف الناتج عن هذه الممارسات سهل العلاج، على عكس الجفاف الناتج عن مشاكل صحيّة مثل:







مرض الغدة الدرقية





سن اليأس





السكري





متلازمة شوغرن



سوء التغذية

لماذا من الضروري ترطيب بشرتك؟





تتوهّج بشرتك بشكل مختلف عندما يتم ترطيبها بالشكل الصحيح، حيث يؤثر الترطيب على ملمس بشرتك ومظهرها، مما يساعدها على أن تصبح أكثر نعومة وسلاسة وأصغر سنًا. ولأنّ البشرة الجافة تنتج الزهم بنسبة أقل، فمن المهم حمايتها وترطيبها لإنتاج هذه الزيوت الطبيعية. فعندما تعاني بشرتك من الجفاف، قد تبدو باهتة أو مشدودة أو أكثر عرضة للالتهابات والاحتقان والبثور.





كيف يمكنك حماية بشرتك وترطيبها؟





مع تقدّمك في السن يبدأ جسمك بفقدان الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدّي إلى أن تصبح الطبقة الوسطى من الجلد (الأدمة) أرق سمكًا. ونتيجة لذلك قد يترهل الجلد وتظهر عليه التجاعيد. وعلى الرغم من أنه لا يمكنك إيقاف عملية الشيخوخة، إلا أن هناك بعض الإجراءات يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة جلدك:





1- استخدام واقي الشمس





اختر واقيًا من الشمس يحتوي على عامل حماية من الشمس واسع النطاق (SPF) لا يقل عن 30، وقم باستخدامه بشكل دوري عند خروجك من المنزل وخصوصا في الأوقات التي تتعرّض فيها للشمس.





2- تجنّب تسمير البشرة





إنّ تسمير البشرة بكافة أشكاله يسبب سرطانًا في الجلد، لذلك تجنّب القيام به بكثرة.





3- تجنّب الإجهاد النفسي





ترتبط العديد من مشاكل البشرة بالإجهاد النفسي، لهذا حاول قدر المستطاع أن تحصل على بعض الوقت المستقطع من الهدوء والسكينة في خضَم ضغوطات العمل وغيرها.





4- إجراء فحوصات للبشرة





قم بإجراء فحوصات منتظمة للجلد والشامات للبحث عن أي تغييرات غير طبيعية، وعلاجها مبكرًا.





5- الإقلاع عن التدخين





يسبب النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في السجائر والسجائر الإلكترونية تسريع شيخوخة الجلد.





6- استخدام غسول مناسب





من الضروري مراعاة طبيعة بشرتك سواء كانت حساسية أو دهنية أو جافة أو غيرها، لذلك عليك شراء الغسول الذي يناسب طبيعة بشرتك واستخدامه بشكل دوري صباحًا ومساءً.

7- حدد أوقات استحمامك





إن الاستحمام بكثرة قد يفقد جلدك الزيوت الطبيعية النافعة ويتسبب في تقشيره بمعدّل أعلى من الطبيعي مما يجعله وسطًا ضعيفًا ومستقبلًا للبكتيريا والجراثيم.





8- تجنّب الصابون الكيميائي





يُفضّل أن تستبدل الصابون الكيميائي بالصابون الذي يحتوي على مكوّنات طبيعية تعقّم البشرة دون الإضرار بالزيوت الطبيعية التي ينتجها الجلد.





9- شرب كميات كافية من الماء





يساعد شرب كمية كافية من الماء في اليوم على ترطيب الخلايا وبالتالي الحفاظ على نضارة بشرتك، مما قد يبطئ عملية الشيخوخة.





10- استخدام مرطّب بشرة طبي





من المهم أن يكون المرطّب اليومي خاصتك طبّي وخالي من المعطّرات والذي يحتوي على نسبة بانثينول تتراوح ما بين 0.5% و 1.0% مثل مرطّب بيبانتين .





من خلال الجمع بين الترطيب المناسب واعتماد روتين ثابت للعناية بالبشرة، يمكنك حماية صحة بشرتك والحفاظ على حيويتها بشكل فعال. من خلال الاستثمار في صحة بشرتك، فإنّك لا تحسّن مظهرك فحسب، بل تحسّن أيضًا قدرة بشرتك على مواجهة التحديات التي تواجهها، مما يضمن بقائها صحية طوال حياتك. لذلك، دعونا نتبنّى حماية البشرة وترطيبها كجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهي هدية تؤتي ثمارها على المدى الطويل، وتعزّز الصحة الجسدية والعاطفية.

Resources:





Three layers of tissue make up the skin

Dos and Don'ts of Skin Hydration

Final Report on the Safety Assessment of Panthenol and Pantothenic Acid

Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations