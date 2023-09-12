وحش بشري ينتزع قلب أرنب نابض وهو حي ويوثق المشهد

وحش بشري ينتزع قلب أرنب نابض وهو حي ويوثق المشهد
التاريخ
9/12/2023 2:33:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رصدت الناشطة في مجال الرفق بالحيوانات غنى نحفاوي وبالفيديو، أحد الأشخاص وهو يستخرج أحشاء وقلب أرنب نابض وهو حي والدماء تتدفق ملوثة يديه، في توثيق لأحد أبشع الجرائم بحق حيوان ضعيف.
وقبل متابعة التفاصيل، يرجى عدم متابعة الفيديو للاشخاص الحساسين لبشاعة المنظر، حيث ورد في منشور على موقع X "تويتر سابقاً على صفحة الناشطة غنى نحفاوي، فيديو لأحد الأشخاص وهو ينتزع قلب أرنب نابض وهو حي، والدماء تنبثق منه، ليظهرها للكاميرا، ويرميها، علما أنها ليست أبشع الجرائم في بلدنا، بل هناك كثير منها لم تصل لأيدي الناشطين، كما وتسطر يوميا مئات التجاوزات في مجال الرفق بالحيوانات، منها ما نشرته نحفاوي على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، لضبع "وهو الرمز الوطني للبنان" حيث قامت أحد حدائق الحيوان بسلخه عن أمه، وقاموا بترويضه والهدف هو إكثاره وفقا للمنشور، عدا عن مئات المنشورات الموثقة بالصور والفيديوهات لما يعانيه الحيوان في بلد الثقافة والعلم من إجرام بحق الطبيعة.
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