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وحش بشري ينتزع قلب أرنب نابض وهو حي ويوثق المشهد

9/12/2023 2:33:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رصدت الناشطة في مجال الرفق بالحيوانات غنى نحفاوي وبالفيديو، أحد الأشخاص وهو يستخرج أحشاء وقلب أرنب نابض وهو حي والدماء تتدفق ملوثة يديه، في توثيق لأحد أبشع الجرائم بحق حيوان ضعيف.

وقبل متابعة التفاصيل، يرجى عدم متابعة الفيديو للاشخاص الحساسين لبشاعة المنظر، حيث ورد في منشور على موقع X "تويتر سابقاً على صفحة الناشطة غنى نحفاوي، فيديو لأحد الأشخاص وهو ينتزع قلب أرنب نابض وهو حي، والدماء تنبثق منه، ليظهرها للكاميرا، ويرميها، علما أنها ليست أبشع الجرائم في بلدنا، بل هناك كثير منها لم تصل لأيدي الناشطين، كما وتسطر يوميا مئات التجاوزات في مجال الرفق بالحيوانات، منها ما نشرته نحفاوي على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، لضبع "وهو الرمز الوطني للبنان" حيث قامت أحد حدائق الحيوان بسلخه عن أمه، وقاموا بترويضه والهدف هو إكثاره وفقا للمنشور، عدا عن مئات المنشورات الموثقة بالصور والفيديوهات لما يعانيه الحيوان في بلد الثقافة والعلم من إجرام بحق الطبيعة.






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