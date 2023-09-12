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متسابقة بمعايير غير تقليدية تتوج ملكة للجمال

9/12/2023 2:33:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توجت الشابة جين ديبيكا غاريت، البالغة من العمر 22 عامًا، بلقب ملكة جمال نيبال لعام 2023.

 هذه الحادثة تعتبر سابقة فريدة من نوعها، إذ أصبحت أول متسابقة ذات وزن زائد تفوز بلقب مسابقة جمال وطنية.

شاركت جين، التي تحمل الجنسية الأمريكية، في المنافسة مع 20 مشتركة، ونجحت في جذب إعجاب لجنة التحكيم رغم وزنها الزائد، ما منحها فرصة تمثيل نيبال في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023، والتي ستقام في السلفادور في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

عقب فوزها، صرحت غاريت، وهي طالبة تمريض من كاتماندو، قائلة: "بوصفي امرأة ذات وزن زائد، أنا هنا لتمثيل النساء اللاتي يواجهن التحديات بسبب زيادة الوزن والمشاكل الهرمونية".

وأضافت: "أعتقد أن الجمال ليس له معيار واحد فقط، فكل امرأة جميلة كما هي". وأكدت أن "الجمال يتخطى النمط الواحد" وأن "كل امرأة تتمتع بجمال طبيعي وفريد".

اعتبرت صحيفة "ذا ناشيونال" فوز جين بهذا اللقب إنجازًا تاريخيًا جديدًا في مسابقة ملكة جمال نيبال التي تمتد لسنوات عديدة، وتُعد واحدة من أكثر مسابقات الجمال مشاهدة في العالم.

يجدر الإشارة إلى أن منظمة ملكة جمال الكون قررت قطع علاقتها مؤخرًا مع منظمي مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا، بعد تقارير تفيد بوقوع تحرش جنسي تعرضت له المتسابقات، حيث قدمت بلاغات للشرطة تتهم بأنه تم تفتيشهن عاريات في غرفة تضم أكثر من 20 شخصا بما في ذلك رجال. -وكالات






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