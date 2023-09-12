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كيف تعلم طفلك تكوين صداقات مع أشخاص من ذوي الإعاقة؟

9/12/2023 2:33:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قد يكون تكوين صداقات في بداية العام الدراسي بمثابة تجربة يخشاها الأطفال، مثل تراي برزن، وهو طالب في الصف الخامس من مدينة تروي بولاية إلينوي الأميركية.
ويعاني تراي من اضطراب وراثي واختلافات جسدية، ولا يبادر دائمًا إلى الاقتراب من الأطفال الآخرين، حسبما ذكرته والدته، جاكي برونز.
وقالت: "عادة ما ينتظرهم (تراي)، أن يقتربوا منه. وقد يكون من الصعب على الأطفال من ذوي الإعاقة الاقتراب من الأطفال الآخرين، إذ لا يعرفون ما إذا كان سيتم رفضهم أو السخرية منهم بسبب إعاقتهم"، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان عربية".
تقول جاكي برونز: "إنه قد يكون من الصعب على الأطفال من ذوي الإعاقة الاقتراب من الأطفال الآخرين".
فيما يأتي، بعض الطرق التي يمكن للوالدين من خلالها تشجيع أطفالهم على تكوين صداقات مع شخص يبدو مختلفا عنهم:
ولتيسير تجربة الدراسة على ابنها، تقوم برونز بتوجيه رسالة في بداية كل عام دراسي إلى أولياء الأمور داخل صف ابنها، تشرح فيها أنه يبدو مختلفا، ولكنه يريد أن يتم التعامل معه مثل أي طفل آخر.
وتقول: "أوضح أنه يحب القراءة والجري واللعب، والأهم من ذلك كله، تكوين صداقات جديدة".
وتتفق مع هذا النهج الدكتورة كارولين مندل، وهي اختصاصية علم النفس السريري في معهد "تشايلد مايند" في مدينة نيويورك الأميركية.
وتوضح مندل، أنه "يمكن لأولياء الأمور تعليم أطفالهم أن الأمر الأكثر أهمية هو أنه لا يمكننا وضع افتراضات بناء على مظهر شخص ما أو تصرفاته".
وقد ساعدت هذه الاستراتيجية تراي في تكوين صداقات، إذ قالت برونز: "إذا كان بإمكان الشخص الآخر أن يبدأ اللعب أو التحدث إلى شخص من ذوي الإعاقة، فإن ذلك يجعل هذا الشخص يشعر براحة أكبر. وقد لاحظت ذلك في مناسبات عديدة".
وربما ما يزال لدى الأطفال أسئلة عندما يلتقون بصديق جديد، ولكنهم يحتاجون دائمًا إلى احترام الآخرين واستخدام عبارات لطيفة. وبدلاً من أن تقول: "ماذا حدث لك؟"، يمكنك أن تقول: "هل تمانع إذا سألتك عن ساقك (الصناعية) أو كرسيك المتحرك"؟.
وشرحت مندل، أنه لا بأس في أن تكون فضوليًا، ولكن عليك فعل ذلك باحترام وتجنب لمس الأطراف الصناعية أو الأجهزة المساعدة من دون إذن".
وتابعت: "اشرح لطفلك أن طرح السؤال بأدب أمر جيد، ومع ذلك لن يرغب الجميع في الإجابة". وإذا كانوا يرغبون في مشاركة قصصهم، فاستمع إليهم ودعهم يأخذون زمام المبادرة.
ومن جانبها، قالت ميشيل هو، التي نشأت وهي ترتدي معينات سمعية وتعمل الآن طبيبة سمع للأطفال، إن الأطفال قد يشاركون حقائق مثيرة للاهتمام وممتعة حول إعاقتهم.
وأوضحت هو: "يمكن أن تكون الإعاقات أمراً رائعاً، كما أن وجود أصدقاء مختلفين أمر ممتع ومثير للاهتمام. وعلى سبيل المثال، يمكن توصيل أدوات السمع وزراعة القوقعة الصناعية بمصدر موسيقا مثل سماعات الرأس".
وتضيف، أن "مجتمع الصم وضعاف السمع مترابط بشكل وثيق، ولكن "الصمم" له نطاق واسع. وعادة ما تستخدم مجتمعات الصم لغة الإشارة الأميركية باعتبارها لغتهم الأساسية. ويمكن للأصحاء، تعلم بعض هذه الإشارات".
وإلى جانب تقبل الاختلافات الجسدية، قد يتفاعل الأطفال من ذوي الإعاقة بشكل مختلف عن أقرانهم. ولفتت هو، إلى أنه إذا لم يستجب شخص يرتدي معينات سمعية لطفلك على الفور، فلا بأس من محاولة التواصل معه مرة أخرى.
في حين، أن بعض الإعاقات قد تكون مرئية، إلا أن بعضها الآخر ليس كذلك. وتوضيح فكرة أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم طرق تواصل مختلفة يمكن أن تساعدهم في التعامل مع الطلاب.
وقد يحتاج بعض الأطفال إلى وقت لاستيعاب الدعوة للحديث، لذا فإن منحهم فرصة أخرى للانضمام يخلق بيئة أكثر ترحيبًا للجميع، ويخفف الضغط الاجتماعي.
وأشارت مندل، إلى أنه "رغم أنه قد يبدو من الطبيعي أن نقترب من شخص يبدو مشابهًا لنا، إلا أنه يمكننا أن نتعلم شيئًا من الأصدقاء المختلفين".
وتابعت: "قد يواجه الأطفال المصابون بالتوحد صعوبة في التواصل البصري أو تبادل الأدوار في المحادثة. وهذا لا يعني أنهم لا يريدون أن يكونوا أصدقاء".



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