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موت الكاتب وإحياء النص.. رؤية جديدة في النقوش الصفوية للمعاني

9/12/2023 2:33:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان - قال أستاذ تراث الشرق الأدنى القديم والسياحة في الجامعة الهاشمية الدكتور سلطان المعاني، إن إحياء النص في النقوش الصفوية هو مفهوم يتعلق بالكتابات التي تم نقشها على الصخور أو الجدران أو الأعمدة في العصور القديمة، والتي تحمل شهادات عن تاريخ وثقافة شعوب مختلفة. وذلك في الندوة التي أقامتها جمعية النقاد الأردنيين أول من أمس في المكتبة الوطنية.
وأضاف المعاني، أن كتاب "موت الكاتب وإحياء النص- نقوش عربية شمالية من بادية المفرق الشمالية الشرقية" الصادر بدعم من وزارة الثقافة، يعيد تقييم العلاقة بين النص والقارئ والكاتب، مع مراعاة التحديات الجديدة التي تقدمها النقوش الصفوية. هنا، لا يعد الانفصال بين النص والكاتب نقطة نهائية، بل بداية لإحياء النص وفهمه في سياقه الزمني والثقافي والاجتماعي. بهذا، يصبح "موت الكاتب" توسيعاً لمفهوم "موت المؤلف"، بحيث يغني فهمنا للعلاقات المعقدة بين الكتابة والقراءة والسياق.
ويقدم مفهوم "موت الكاتب"، فرصة لإحياء النصوص الأثرية بطريقة تعيد لها حيويتها، وتأكيد أهمية الزمان والمكان في فهم النص، مما يؤدي في النهاية إلى إثراء مفهوم "موت المؤلف" كما اقترحه رولان بارت.
المعاني، استخدم في كتابه نظرية المنهج التفكيكي (النظرية التفكيكية في النقد)، في دراسته التوثيقية على النقوش القديمة، بمحاولة استقرائية لاستنطاق مدلولاتها الزمانية والمكانية، ومن خلال ذلك شيد بناء معرفيا، بتشكيل النص الحديث الموازي للنص القديم المنقوش على حجر في صحراء قاحلة مجهولة، وبذلك أعاد الحياة للمكان وأناسه الذين كانوا ذات يوم في فيه.
وقال المعاني: "إن موت الكاتب وإحياء النص" هو رؤية جديدة في النقوش الصفوية وعلاقتها بنظرية "موت المؤلف" لرولان بارت، مبينا أن هذه المقالة تحاول استكشاف الفارق بين مفهوم "موت الكاتب" كما يقدمه عنوان الكتاب، وبين "موت المؤلف" كما اقترحه رولان بارت. الأمر يكتسب أهمية خاصة في التعامل مع النقوش الصفوية التي تعتبر منتجا ثقافيا للكتاب القدماء.
وأوضح المحاضر، أن النقوش الصفوية تعكس ثقافات وحضارات مختلفة عن تلك التي نعيش فيها. هذا يجعل من الصعب علينا تحديد معنى النص بشكل دقيق أو موضوعي. كما أنه يطرح تحديا لمفهوم "موت المؤلف"، فهل يمكن للقارئ أن يستبدل المؤلف بتأويله الخاص، أم أنه محدود بالسياق الثقافي والجغرافي للنص؟ وفي ضوء هذا، يمكن القول: "إن مفهوم "موت الكاتب" يتجاوز مفهوم "موت المؤلف"، لأنه يأخذ في الاعتبار عوامل زمانية ومكانية تؤثر على قراءة وفهم النص.
تابع المعاني حديثه قائلا: "إحياء النص في النقوش الصفوية: في حالة النقوش الصفوية، لا يتعلق الأمر بمجرد انفصال النص عن المؤلف، بل يتعلق بإحياء نص قد كتب في زمان ومكان مختلفين تمامًا. هنا يكمن الفارق الرئيسي"، من خلال فحص مفهوم "موت الكاتب" في سياق النقوش الصفوية، حيث نجد أن العلاقة بين الكتابة والقراءة تتغير بمرور الزمن، وتتأثر بالمتغيرات الثقافية والاجتماعية. بينما تقدم نظرية "موت المؤلف" لـ"رولان بارت"، أحد الأبعاد لفهم هذه العلاقة، إلا أن النقوش الصفوية تقدم بعدين آخرين يستحقان الفحص والتأمل وهما (الزمن، والمتغيرات الثقافية والاجتماعية).
وأضاف المحاضر، إحياء النص في النقوش الصفوية هو مفهوم يتعلق بالكتابات التي تم نقشها على الصخور أو الجدران أو الأعمدة في العصور القديمة، والتي تحمل شهادات عن تاريخ وثقافة شعوب مختلفة، لافتا إلى أن الكتابات تحتاج إلى قراءة جديدة تأخذ في الاعتبار السياق التاريخي والجغرافي والاجتماعي للنص والقارئ. ففي حالة النقوش الصفوية، لا يكفي فقط أن نفصل بين النص والمؤلف، بل يجب أن نحاول إحياء النص من جديد، وإعادة ربطه بالحياة التي كان يعبر عنها.
وأشار المعاني، إلى مراحل التفكيكية في دراسة النص: يتألف النهج التفكيكي من مرحلتين: الأولى: تتعلق بالدراسة التقليدية للنص، والثانية: تقوم على تقويض هذه الدراسة. في هذه المرحلة الثانية، يصبح النص شاهدا يحمل معانٍ لم يعلن عنها صراحة، مشيرا إلى أن النقوش تعد شاهد عيان لا يقول كل الحقيقة: يصبح النص في هذا السياق -وفي هذه الحالة النقش- شاهدا لا يقول كل الحقيقة. فما هو ظاهر في النص يخفي وراءه أكثر مما يظهر، مما يعطي أبعادا جديدة للفهم والتحليل.
ثم تحدث المعاني عن كتاب "موت المؤلف"، الذي نشر في العام 1967، للمؤلف والناقد الفرنسي رولان بارت، حيث قدم فيه نظرة جديدة على العلاقة بين النص، المؤلف، والقارئ، وهو يعتبر أحد الأعمال الأساسية في ميادين النقد البنيوي والنقد ما بعد الهيكلي. كما يناقش رولان بارت في كتابه، أساليب القراءة والنقد الأدبي التقليدي، محذرا من محاولات البحث عن معنى النص بالاعتماد على هوية وخلفية المؤلف. مفهوم "موت المؤلف" بارت يعلن عن "موت المؤلف" كمصدر مفترض للمعنى في النص. يشير، إلى أن النص يصبح مستقلا عن المؤلف بمجرد نشره، وأن المعنى يتكون ويتغير من خلال تفاعل القارئ مع النص، في هذه النظرية، يصبح دور المؤلف مشابهًا لـ"السيناريو" في الأعمال الدرامية. المؤلف هنا ليس موضوعا يعطي المعنى، بل هو جزء من العملية الإبداعية التي تولد مع النص.
وتحدث المحاضر عن أن عناصر العمل الأدبي في البنيوية، نتاج تفاعل ثلاثة عناصر وهي كما قال: "المؤلف، النص، المتلقي"، مشيرا إلى أن البنيوية ركزت على إبعاد المؤلف للتركيز على النص واللغة كعناصر مستقلة للتحليل، وأضاف أن النص هو مرآة لتجربة المؤلف فالكتابة ليست مجرد عملية تقنية لتوثيق الأفكار، بل هي تجربة ذاتية ووجودية يعيشها الكاتب. عبر الكتابة، تصبح لدى الكاتب القدرة على تحويل ما يدور في عقله وما يؤمن به في قلبه إلى شكل ملموس يمكن مشاركته مع الآخرين.
والنص هو الوسيلة التي يستخدمها الكاتب لنقل هذه التجربة الشخصية إلى القارئ. بمعنى آخر، يعتبر النص مرآة تعكس لنا تجربة وآراء المؤلف، وتصبح فيه اللغة أداة لنقل الدلالات والمعاني التي يرغب الكاتب في مشاركتها. إن العلاقة بين القارئ والمؤلف ليست أحادية الاتجاه، بل هي تفاعلية وجدلية. يمكن أن نطلق عليها مصطلح "فهم الفهم". فالمؤلف يقوم بعملية فهم تجربته وآرائه قبل تحويلها إلى نص، والقارئ يقوم بعملية فهم مماثلة عند التفاعل مع النص.
وأشار المعاني، الى أن هناك مستويات متعددة للتفاعل بين القارئ والنص، القارئ يمكنه فهم النص بطريقة ظاهرية، أو يمكنه الدخول في أعماقه لفهم المعاني المجازية والمستترة. كل هذا يعتمد على تجربة القارئ الشخصية، ومدى تفاعله مع النص. في هذا السياق، يصبح من الصعب قبول نظرية "موت المؤلف"، التي تقول: "إن النص يصبح مستقلا تماما عن مؤلفه بمجرد كتابته. بل يمكن القول إن العلاقة بين القارئ والمؤلف تثري التجربة لكلا الطرفين. القراءة ليست مجرد استهلاك للنص، بل هي تجربة تفاعلية تكمل فيها الأفكرُ والمعاني دورة حياتها من المؤلف إلى القارئ والعكس. هذه العلاقة الجدلية تبرز الأبعاد المتعددة للفهم وتقدم تجربة غنية ومعقدة للتفاعل البشري مع النصوص".



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