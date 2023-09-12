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التوظيف السياسي للمحرقة اليهودية الهولوكوست

9/12/2023 2:33:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أمين محمود







إن المتتبع لمسار الحركة الصهيونية ومشروعها الاستيطاني في فلسطين، لا بد وأن يتساءل عن السر في تقبل الدول الغربية لهذا المشروع، وإبداء استعدادها الكامل لتقديم كل ما يحتاج تنفيذه من مساعدة ودعم، سواء كان ذلك بالمال أو بالسلاح أو حتى بالمتطوعين، في حين أن هذه الدول لم تبد أي اهتمام أو اكتراث بمصير الشعب الفلسطيني صاحب الأرض وساكنها الأصلي.
لقد استغل الصهاينة اليهود الأجواء الدينية السائدة آنذاك في الغرب، وبخاصة الذرائع الغيبية اللاهوتية المتداولة حول الصلة التاريخية بين يهود العالم و"أرض الميعاد"، وقاموا باستخدام جميع الوسائل لنشر هذه الذرائع من أجل كسب تأييد أكبر قطاع من شعوب العالم لدعم الأهداف التي كانوا يسعون لتحقيقها، والتي نجحوا في تحويلها من مجرد ذرائع وأساطير لاهوتية الى ممارسات سياسية يستعينون بها لتنفيذ مشروعهم الاستيطاني وحلمهم الاستعماري الرامي إلى توطين اليهود في فلسطين، وإحلالهم محل سكانها الأصليين العرب.
وكما وجد الصهاينة في ظاهرة العداء للسامية تربة خصبة ووسيلة مناسبة لاستغلاتها من أجل تحريك الجماهير اليهودية ودفعها نحو الهجرة إلى فلسطين، نجدهم ينجحون أيضا باستغلال قضية المحرقة (الهولوكوست) التي تعرض لها اليهود خلال الحرب العالمية الثانية على يد النازيين، والتي عملوا على تحويلها الى خطاب شعبي يبررون به للعالم حقهم المزعوم في إخراج دولة يهودية إلى حيز الوجود.
وأخذ الصهاينة، في خطابهم التبريري لإنشاء الدولة، يصرون على ربط الإقرار بالمحرقة وضحاياها، بالإقرار بحق اليهود بإنشاء دولة لهم؛ لدرجة أن أصبح الربط بين المحرقة والدولة أمرا مقدسا لديهم كما ورد في إعلان الدولة، حيث جاء فيه: "... أثبتت المحرقة التي ارتكبت بحق الشعب اليهودي ضرورة إيجاد حل لمشكلة هذا الشعب الذي يفتقر إلى الوطن، وهذا الحل هو إقامة دولة له تفتح أبوابها على مصراعيها لكل يهودي قادم من أي بقعة في الأرض..." .
كما أخذ الصهاينة في تضخيم تبعات المحرقة، وتكريس صورة الشعب الضحية، بغية استغلالها من أجل الترويج للسياسة الهادفة إلى استقطاب وبلورة حشد عالمي يتضامن ويساند مساعيهم نحو إقامة دولة لهم تشكل – حسب ادعاءاتهم- درعا واقيا يدرأ عنهم مخاطر تكرار الاضطهاد والمعاناة التي واجهوها على يد النازيين، إضافة إلى أنها تحقق لهم الطموحات التوسعية التي يسعون لتنفيذها بكل الطرق الممكنة، وبأي شكل من الأشكال، ومهما كان الثمن حتى ولو كان ذلك سببا في معاناة شعب آخر.
وهذا ما أكده نتنياهو في منطقه الأعوج حينما قال: "إن المحرقة وقعت عندما كانت دولة إسرائيل غير موجودة، و لو كانت الدولة قد نشأت قبل المحرقة لكان الأمر سيحول دون وقوعها. إن اليهود يعجزون عن حماية أنفسهم دون أن تكون لهم دولة خاصة بهم...".
وهكذا؛ فإن "المأساة اليهودية" التي تسببت بها المحرقة، كانت لها مساهمتها الفعالة في استقطاب الدعم والتعاطف العالمي مع إقامة دولة يهودية أتقنت القيام بدور الدولة الضحية التي تدافع عن نفسها ضد "الذئاب المسعورة المحيطة بها من كل الجوانب".
واتخذ الصهاينة من دور الدولة الضحية هذا قناعا يتسترون خلفه للتبرير للعالم بضرورة وشرعية احتلالهم فلسطين مهما كان الثمن، حتى لو اضطروا إلى تشريد سكانها، وذلك لكونها أرض الميعاد التي ينص معتقدهم على أن الإله وهبهم إياها.
وقد نشط الصهاينة، وبشكل مبالغ فيه، في الترويج لادعاءاتهم المأساوية، من أجل التغطية على كل ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وخير مثال على ذلك ما قاله الكاتب الصهيوني أيزك دويتشر في معرض دفاعه عن جرائم الصهاينة تجاه الفلسطينيين: "إن شعبا مطاردا من قبل غول، وشعبا هاربا لإنقاذ حياته، لا يستطيع أن يتجنب جرح من هم في طريقه ودوس ممتلكاتهم".
فالمحرقة، بلا شك، جريمة أوروبية راح ضحيتها الملايين من اليهود، وغالبيتهم لم يكونوا صهاينة وربما لم يسمعوا بالصهيونية، وسيقوا على يد الجلادين النازيين، في ظل صمت مطبق من جيرانهم الأوروبيين، ورد فعل هامشي اّنذاك من صهاينة أوروبا أنفسهم، حيث لم يقوموا بأي نشاط جاد لمكافحة هذه الجريمة إبان حدوثها، ولذا فإنه من غير المنطقي أن تعزى هذه الجريمة الأوروبية إلى الفلسطينيين كي يتحملوا وزرها ويدفعوا ثمنها طالما أنهم لم يقوموا أو يشاركوا بها لا من قريب ولا من بعيد.
والأنكى من ذلك، أن أجهزة الإعلام الغربية والصهيونية، أخذت تكيل التهم للفلسطينيين، وتصر على أن مجرد لجوءهم للدفاع عن وجودهم ضد الاحتلال يعتبر عملا إجراميا يضاهي جرائم القوى اليمينية الأوروبية المعادية للسامية، بما فيها النازية الهتلرية ذاتها.
ومما تجدر الإشارة إليه، في هذا الصدد، أن الحركة الصهيونية كانت تستهدف فلسطين لتصبح دولة يهودية قبل حدوث المحرقة بعشرات السنين، وجاء استخدام المحرقة ضمن الإستراتيجية الإسرائيلية لترسيخ عقدة الذنب في ضمير العالم الغربي خاصة، بحجة تقاعسه عن مد يد العون لليهود لإنقاذهم من اضطهاد النازيين.
وقد سعى واضعو هذه الإستراتيجية، إلى إقناع العالم بأن الطريقة العملية والوحيدة لتحرير ضمير شعوبه من عقدة الذنب تجاه اليهود، هي الاعتراف بأحقيتهم بإيجاد كيان مستقل لهم يلبي طموحاتهم، ويوفر لهم الحماية من التعرض لمزيد من المعاناة كتلك التي تعرضوا لها على يد النازيين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ضرورة الاعتراف بالمحرقة وبدورها الرئيسي في محاولات صوغ هوية يهودية شاملة لجميع يهود العالم، سواء كانوا في إسرائيل أو خارجها.
كما أن تحرير الضمير العالمي لن يكتمل – في نظر واضعي هذه الإستراتيجية – ما لم تستمر دوله، والدول الغربية منها بالذات، في تقديم كل أشكال الدعم للدولة اليهودية، سواء كان ذلك دعما ماليا أو دعما عسكريا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدولة اليهودية أصبحت تستخدم المحرقة كوسيلة ابتزاز للعديد من دول العالم.
وما يثير الانتباه أن إسرائيل اتبعت من ناحيتها سياسة أطلقت عليها سياسة "تسامح" في تعاملها مع القوى اليمينية الأوروبية التي سبق وتبنت مواقف عنصرية ومعادية لليهود، مانحة إياها صك غفران طالما أن هذه القوى تدعم إسرائيل في المحافل الدولية، وتوفر لها سوقا رائجة لمنتجاتها، ولا سيما ما يتعلق منها بالسلاح المتطور.
وفي المقابل اتبعت سياسة تقوم على دمغ ووصم القوى اليسارية التي تتعاطف وتؤيد حقوق الشعب الفلسطيني بأنها قوى معادية للسامية، وتتبنى سياسات تنمي الكراهية العنصرية ضد الشعب اليهودي.
وقد لخص رائف زريق هذه المواقف الإسرائيلية المشوهة لذكرى المحرقة بقوله: " ... هذا يثبت أن ما يهم إسرائيل أولا وأخيرا هو أن تحظى بدعم دولي لمشاريعها الاستعمارية الاستيطانية قبل كل شيء، وليس بالضرورة الدفاع عن ضحايا اللاسامية من قبل اليمين العنصري الفاشي الجديد في أميركا وأوروبا، ولا حتى الدفاع عن ذكرى ضحايا المحرقة".
ومن الغرابة بمكان، أن موضوع المحرقة بقي طي النسيان ولم يصبح متداولا إلا في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، ولم يفطن إليه الإسرائيليون إلا بعد أن أعادت المنظمات ووسائل الإعلام الصهيونية في أميركا إحياءه، وحولته إلى خطاب شعبي صادم تبناه العديد من المفكرين الغربيين، وباشر الإسرائيليون بعدها في استغلاله ذريعة إضافية لتبرير جرائمهم واعتداءاتهم الوحشية المتكررة على الفلسطينيين.
ولم تتوقف الأجهزة الإعلامية الصهيونية المنتشرة في مختلف دول العالم الغربي عن كيل أبشع أنواع التهم للفلسطينيين، مصنفة مقاومتهم الشرعية للاحتلال بأنها أعمال إرهابية، لدرجة أن بن غوريون أعرب خلال اللقاء الذي جمعه بمجموعة من الناجين من المحرقة عن عدائه الشديد للفلسطينيين بقوله: "... لا نريد أن تتكرر مأساتكم ونقع تحت رحمة الإرهابيين النازيين العرب فيبطشون بنا ويقضون علينا".
غير أن التوظيف الصهيوني للمحرقة لم يقتصر على الفلسطينيين دون غيرهم، بل امتد حاليا ليشمل كل من ينتقد سياسة إسرائيل العدوانية، باتهامه بمعاداة السامية وإنكار المحرقة.
وقد نجح اللوبي الصهيوني في أميركا والعديد من الدول الأوروبية بتجريم كل من يقارن بين جرائم النازيين وبين السياسة الإجرامية التي ينتهجها الإسرائيليون ضد الفلسطسنيين؛ لدرجة أن هذا التجريم امتد ليشمل حتى اليهود أنفسهم خارج الكيان الصهيوني، فيتم ابتزازهم وممارسة الإرهاب الفكري عليهم.
وشاءت الصدف أن يتورط نتنياهو نفسه في المس بـ"قدسية" المحرقة عندما زعم في خطابه أمام الكونجرس الصهيوني العالمي في القدس عام 2015 أن مفتي فلسطين الأسبق الحاج أمين الحسيني هو الذي أقنع هتلر بحرق اليهود؛ لأنه لم تكن لديه نية بحرقهم، وكان يريد فقط إخراجهم من بلاده.
إن هذا التخريف الذي نطق به نتنياهو ليس له أي علاقة بالتاريخ الفعلي، وإنما له كل العلاقة بهلوسته السياسية، مستغلا ضحايا المحرقة اليهود لتبرير الجرائم الوحشية التي تقوم بها العصابات الصهيونية في الضفة الغربية وغزة.
والغريب أن ما قام به نتنياهو من تشويه لذكرى المحرقة، وووجه بردود باهتة سواء في أوروبا أو أميركا، ما عدا بعض التعليقات في عدد محدود من الصحف ووسائل الإعلام الغربية؛ لدرجة أن رد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جاء باستحياء شديد يشير فقط إلى أن "ألمانيا لا يوجد لديها سبب يدعوها لتغيير رأيها التاريخي بأنها المسؤولة عن تلك المحرقة المعروفة بالهولوكوست".
ترى لو تجرأ زعيم عربي وأبدى ملاحظة فسرت بأنها مساس بذكرى المحرقة، ماذا سيكون عليه رد الفعل الغربي المتصهين؟ ستثور دنياه ولا تهدأ. هذا هو ما نعنيه بمقولة الكيل بمكيالين.



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