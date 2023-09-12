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الحبس 3 سنوات لـ فتى ملثم أحرق مركبتين في مادبا

9/12/2023 2:33:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



موفق كمال
عمان- ا ستطاع خبير كاميرات مراقبة في مديرية الأمن العام تحديد هوية ملثم أحرق مركبتين، وألحق أضرارا بمركبة ثالثة، عندما أضرم النيران بهما فجرا وهو ملثم.
وقضت محكمة بداية جنايات أحداث مادبا بحبس فتى لمدة 3 سنوات بدار رعاية الأحداث، بعد ثبوت إضرامه حريقا بسيارتين في مدينة مادبا فجرا، بينما كان الفتى ملثما.
ودانت المحكمة الفتى بتهم جناية إضرام النار في مركبات الغير مكررة مرتين، وجنحة حمل وحيازة أداة حادة (مشرط)، وجنحة التسبب بإلحاق الضرر بالأموال العامة.
وأدى استعار النيران بمركبتين الى أضرار لحقت بمركبة لشركة البريد الأردني، نتيجة تطاير الشرر من الحرائق .
وحسب الوقائع التي قنعت بها المحكمة فإن المتهم (الحدث) أضرم الحريق في مركبتين أثناء اصطفافهما أمام منزل صاحبيهما، بعد وضعه (مخدة) تحت العجل الأمامي لإحداهما ووضع مادة البنزين، وبعدها أشعل النار فيها ومن ثم قام بالفرار، حيث امتد الحريق إلى مؤخرة المركبة الثانية.
ونتيجة الحريق سمع صاحبا المركبتين صوتا خارج منزلهما، وباستطلاعهما للأمر تبين أن النار مشتعلة بمركباتهما، حيث تم استدعاء الدفاع المدني وإطفاء المركبتين، ونتيجة للحريق وتطاير بعض الشرر فوق مركبة تعود لشركة البريد الأردني التي تعرضت لأضرار، ونجم عن ذلك أضرار بمركبة المشتكي محمد تتمثل بحريق مقدمة المركب.
وبعد رجوع المشتكيين إلى كاميرات المنزل تبين أن المشتكى عليه (الحدث) هو من قام بإضرام الحريق، وتم إجراء خبرة فنية على تسجيلات الكاميرا من قبل خبير أمني مختص والذي جاءت نتيجته بمشاهدة شخص يرتدي فروة لون غامق وبنطال جينز، طويل القامة، متوسط البنية، يرتدي قفازات وملثم ويحمل جالون شفاف بداخله مادة حمراء اللون قام بسكبها على مقدمة المركبة وكان معه قطعة إسفنجية أو قماش وسكب عليها المادة وأشعل النار بواسطة قداحة واشتعلت النار بالمركبة ولاذ بالفرار، كما تبين وجود تطابق تام بين صورة الحدث مع الشخص الظاهر في التسجيلات وبعد إجراء تطابق تبين أن هناك تطابقا بالجسم وفي شكل الفروة ولونها وخطوطها وهناك شبه كبير في محجر عيون الشخص الملثم.



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