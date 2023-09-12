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الفايز يعزي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ليبيا

9/12/2023 2:33:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رسالة تعزية إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح ، عبر من خلالها باسمه وباسم أعضاء مجلس الأعيان عن تعازيه الحارة ومواساته وتضامنه مع أهالي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدد من المدن الليبية واسفر ت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين وتسببت في أضرار مادية كبيرة .

وأكد الفايز في رسالته ، ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه كافة الجهات المعنية في الأردن لتقديم كل عون ومساندة للأشفاء في ليبيا لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية وهذا الحادث الاليم وتجاوز تداعياتها .



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