الفايز يعزي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ليبيا
التاريخ
9/12/2023 2:33:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بعث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رسالة تعزية إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح ، عبر من خلالها باسمه وباسم أعضاء مجلس الأعيان عن تعازيه الحارة ومواساته وتضامنه مع أهالي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدد من المدن الليبية واسفر ت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين وتسببت في أضرار مادية كبيرة .
وأكد الفايز في رسالته ، ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه كافة الجهات المعنية في الأردن لتقديم كل عون ومساندة للأشفاء في ليبيا لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية وهذا الحادث الاليم وتجاوز تداعياتها .
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