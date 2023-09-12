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أردنيون يلجأون للزراعات الحضرية والمائية لمواجهة التغير المناخي

9/12/2023 2:33:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نجح شبان أردنيون في تصميم وإنشاء نماذج بيئية تعنى بالزراعات المائية والحضرية بهدف المساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي في شمال الأردن.

وتعتبر الزراعة المائية طريقة لزراعة النباتات بدون تربة، مما يساهم في تحويل النظام الغذائي إلى نظام محلي أكثر استدامة، ويوفر طريقة للتغلب على العديد من الآثار السلبية لتغير المناخ، بينما تساهم الزراعة الحضرية في استغلال المساحات الخالية في المدن لإنتاج الغذاء، ما يقلل انبعاثات الكربون، ويعزز المرونة في النظم الغذائية.

ودشن عمر البواب، أحد مؤسسي شركة (آي بلانت) الناشئة والعاملة على نظام الزراعة المائية/ العمودية (زراعة المحاصيل في عدة مستويات على شكل طبقات وفي العادة داخل بيئة متحكم بها)، ثلاثة نماذج زراعية في محافظتي جرش والمفرق، في مسعى إلى تحقيق التكيف مع الظروف البيئية المختلفة، وتوفير منتجات زراعية طيلة العام بجودة عالية وبكلف منخفضة.

ويؤكد أن النماذج لاقت استحسان المستفيدين، وساهمت في تشجيعهم على الزراعة العمودية، خاصة بنظام الزراعة المائية التي تتصدر الأوليات عند الحديث عن الأساليب الزراعية المبتكرة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي مواكبة للنمو السكاني وتحقيقا للأمن الغذائي، مؤكدا أن فريق مؤسسته أخذ على عاتقه توفير أحدث التقنيات الزراعية لإنتاج أفضل الورقيات الخضراء والمحاصيل الزراعية الأخرى.

وأوضح أن المحاصيل التي توفرها النماذج الجديدة يصعب الحصول عليها باستخدام التقنيات التقليدية، مبينا أن بعض هذه النماذج تعمل على استغلال الموارد الطبيعية، بما فيها الطاقة الشمسية ومياه الأمطار والبكتيريا المفيدة، لزيادة كفاءة النظام في الشرق الأوسط.

وبموازاة ذلك، قام شبان آخرون بإنشاء خمسة نماذج للزراعة المائية في محافظتي المفرق وجرش.

وقال مؤسس شركة الصنارة الخضراء لاحتضان المشاريع محمد صيام، إن شركتهم الناشئة أخذت على عاتقها التصميم والتصنيع المحلي في الأردن لمختلف أنواع أنظمة الزراعة المائية حسب المساحات المتوفرة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه بنظام الري الأوتوماتيكي المغلق.

ولفت إلى أن تلك النماذج تقلل نسبة تبخر المياه مع تأمين كمية المياه اللازمة لنمو النبات، مؤكدا إمكانية زراعة الورقيات وبعض الثمريات من خلال الاستعانة بوسيط خامل (مثل التوف البركاني) وعبر المحاليل المغذية داخل البيت البلاستيكي المهيأ بالمراوح لتوفير درجة الحرارة المناسبة لنمو النبات.

وعن إيجابياتها، أشار إلى أنها أظهرت فعالية في سد جزء من الحاجة المتزايدة للغذاء وصولا إلى الهدف الأسمى الذي يتمثل في مواجهة أزمة الغذاء العالمية المتوقعة بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

أما الزراعة الحضرية، فكانت من أجمل الطرق أمام الشاب الأردني سعيد البواب، مؤسس شركة البداية الخضراء الناشئة التي تعنى بتشجيع الزراعة في المناطق الحضرية، للمساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي على البيئة المحلية.

وتقوم فكرة البواب على إقامة جدران خضراء حية في أفنية المنازل أو على الأسطح عبر دمج العمارة الحديثة مع الزراعة المستدامة من خلال تصاميم إبداعية تؤسس لفضاءات خضراء داخليا وخارجيا، وتعلب دورا في تنمية سلة الغذاء اليومية كما تشكل كساء أخضر لتزيين جدران المباني وتنقية الهواء بشكل عصري وفق تكنولوجيا توفر جهد العناية اليومية.

وجرى تنفيذ النماذج السابقة في محافظتي جرش والمفرق ضمن مشروع توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي في شمال الأردن، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية كجزء من المشروع الإقليمي "مرفق المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي من أجل الأمن البشري في الدول العربية" بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية.



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