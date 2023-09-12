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الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

9/12/2023 2:33:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدم جلالة الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، التعزية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي بضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت عددا من المناطق في الشرق الليبي أخيرا.

وأكد جلالته، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في ليبيا في تجاوز هذا الحادث الأليم.




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