في ظل تعرض المنطقة لموجات الغبار والاتربة الناتجة عن العاصفة دانيال والتي من المتوقع ان تتعرض أجزاء كبيرة من المملكة لهذه العواصف الترابية والرملية بحسب ما اعلنته إدارة الارصاد الجوية وذلك قبيل تغير جذري على حالة الطقس غدا حيث ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير مع تساقط الأمطار.



و حذر استشاري الامراض الصدرية والحساسية الدكتور محمد حسن الطراونة من هذه الموجات الترابية المتوقعة التي ستزيد من نشاط الفيروسات التنفسية.



وتابع في حديثه بأن للعواصف الرملية تأثير سيء على صحة الإنسان لا سيما الذين يعانون من أزمات تنفسية من الصغار والكبار، حيث يؤدي استنشاق الغبار والأتربة إلى حدوث صعوبة في التنفس نتيجة لتهيج القصبات الهوائية ومن ثم الشعور بضيق التنفس.



وقال الطراونة " إن هناك تأثيرا سلبيا للعواصف الرملية على الجهاز التنفسي بشكل مباشر وخصوصاً للذين يعانون من أمراض تنفسية مُزمنة مثل أمراض الربو وحساسية الجيوب الأنفية والإنسداد القصبي المُزمن، فعند التعرض بشكل مباشر لهذه الأتربة تؤدي في تهيج في الأغشية المخاطية في المجار التنفسية مما يؤدي إلى إنتكاسة في حالتهم المرضية التي تكون عادة مستقرة منها تهيج في الربو وتهيج بالقصبات الهوائية".



وينصح الطراونة من يعاني مثل هذه الأمراض عدم مغادرة المنزل في هكذا أحوال جوية وإذا اضطروا للخروج من المنزل. ودعا إلى إرتداء الكمامة الواقية التي تقي من الغبار وأيضا إغلاق منافذ المركبات وإغلاق منافذ المنازل حتى لا تتراكم الاتربة والغبار داخل المنازل وداخل المركبات ما يؤدي إلى إستنشاقها وبالتالي إنتكاسات في الحالات المرضية.



ويشير انه قد يتأثر أيضا الأشخاص الأصحاء بمثل العواصف الرملية عند التعرض لكميات كبيرة من الأتربة ما قد يؤدي إلى السعال والعطس وقد يؤدي أيضا إلى إحمرار في العينين وغيرها من الأعراض الناتجة عن التعرض المباشر لكميات كبيرة من الغبار والأتربة.





نصائح للوقاية من العواصف الرملية



* استخدام النظارات والقطرات لوقاية العيون من الأتربة والغبار لتجنب حدوث الحساسية والتهاب العين.

* تجنب الذهاب إلى الأماكن المفتوحة مثل الحدائق فترة العواصف.

* لبس الكمامة في حال الخروج من المنزل مع تبديلها باستمرار.

* لا بد لمرضى الربو من حمل البخاخ دائماً تحسباً لأي طارئ.

* عند القيادة يجب الحرص على إبقاء النوافذ مغلقة واستخدام مكيف الهواء بدلاً من الهواء الخارجي.

* عدم فرك العينين في حال تعرضها للأتربة، بل غسلها جيداً بالماء.

* في حال كانت العواصف فترة الطقس الحار، فلا بد من شرب كميات كافية من الماء.

تجهيز المنزل قبل العواصف الرملية.



وقال إن التنبؤ بحدوث العواصف الرملية ليس بالأمر الصعب، وعليه لا بد من متابعة مراكز الأرصاد الجوية على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة ما إن كانت الدولة ستتعرض لعواصف رملية محتملة أم لا، وهذا ما سيساعدك على تجهيز المنزل كي لا يتأثر بالأتربة والغبار الناجم عنها. إليكم نصائح الحصول على منزل صحي فترة العواصف الرملية:



* احرص على إغلاق أبواب ونوافذ منزلك بإحكام

* تغطية قطع الأثاث الأكثر عرضة للتلف من الأتربة

* رفع السجاد؛ إذ سيكلفك تنظيفها من الأتربة الكثير من الجهد

* استخدام الأجهزة المنقية للهواء