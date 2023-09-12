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كارثة ليبيا.. 2800 قتيل و5 آلاف مفقود جراء إعصار دانيال (فيديو)

9/12/2023 2:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد مصدر طبي ليبي مطلع، مساء الاثنين، مصرع 2800 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب البلاد فجر الأحد.
وفي تصريح خاص لوكالة“الأناضول”، قال عضو بغرفة الأزمة بجمعية الهلال الأحمر الليبية، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "إجمالي الإحصائيات التي وصلت للغرفة من جميع فروع الهلال الأحمر بلغت 2800 قتيل".
وذكر المصدر أن "الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات بسبب الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا"، مؤكدا أن القتلى "بين من قضى غرقا أو بسبب انهيار المباني السكنية".
من جهته، قال وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، إن عدد المفقودين من جرّاء الفيضانات تخطى 5000 شخص، وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة وحدها إلى أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين.
ووصف الوضع بالكارثي وغير المسبوق، حيث اختفت أحياء سكنية بأكملها بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، وأكدت هيئة السلامة المدنية في درنة انتشار عشرات الجثث.
وكشف في وقتٍ سابقٍ، العضو في المجلس البلدي لمدينة درنة، أحمد مدورد، أن "قوة الفيضانات تسبّبت، لحد الساعة، في انهيار 3 سدود منتشرة في المدينة، كما أدّت إلى سقوط 3 عمارات أخرى تضم كل واحدة منها 12 طابقاً".
وشدّد مدورد؛ على أن ما تعيشه ليبيا كارثة إنسانية، وأن "الوضع في مدينة درنة مأساوي بشكلٍ كبيرٍ ما لم يسارع المجتمع الدولي في التدخل من أجل إنقاذ القاطنين فيها".
وأعلنت حكومة حمّاد المنافسة للحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، درنة "منطقة منكوبة".
ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضاً أجزاءً من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة، حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلاً على الأقل بأنها "شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة".
وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، ولا سيما بلدة الجبل الأخضر، إضافة إلى بنغازي، حيث تمّ الإعلان عن حظر تجولٍ وإغلاقٍ للمدارس لأيام، كما تمّ نشر فرق الإنقاذ في درنة الواقعة على بُعد نحو 900 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.-(وكالات)




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