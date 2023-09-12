بوتين يعتبر قضايا ترمب الجنائية «اضطهاداً ذا دوافع سياسية»

بوتين يعتبر قضايا ترمب الجنائية «اضطهاداً ذا دوافع سياسية»
التاريخ
9/12/2023 2:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن نظيره الأميركي السابق دونالد ترمب ضحية ((اضطهاد ذي دوافع سياسية)) على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024 في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وفقا لما ذكرته وكالة ((الصحافة الفرنسية)).
وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي ((إنه اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه))، معتبراً أن ذلك يعكس ((تعفّن النظام الأميركي)).
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