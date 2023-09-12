Tuesday, 12 September 2023 10:03 GMT

بوتين يعتبر قضايا ترمب الجنائية «اضطهاداً ذا دوافع سياسية»

9/12/2023 2:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن نظيره الأميركي السابق دونالد ترمب ضحية ((اضطهاد ذي دوافع سياسية)) على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024 في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وفقا لما ذكرته وكالة ((الصحافة الفرنسية)).
وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي ((إنه اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه))، معتبراً أن ذلك يعكس ((تعفّن النظام الأميركي)).



MENAFN12092023000072011014ID1107054987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث