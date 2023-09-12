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بسبب الاشتباكات.. الأونروا تجلي 400 نازح من عين الحلوة

9/12/2023 2:32:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن رئيس بلدية صيدا اللبنانية، حازم بديع، أن وكالة "الأونروا" أجلت نحو 400 نازح من مخيم عين الحلوة، حيث تدور اشتباكات بين عناصر من حركة فتح وجماعات متشددة.

وقال بديع إنه "بالتعاون والتنسيق مع وكالة الأونروا، تم اليوم إجلاء عائلات فلسطينية ولبنانية وسورية ومكتومي القيد، نزحت إلى بلدية صيدا منذ بدء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة الأسبوع الفائت، حيث تم نقلهم بواسطة باصات تابعة للوكالة إلى مدرسة بيت جالا في سبلين".

وأفاد بأنه "واكب عمليات الإجلاء عدد من المنسقين في الأونروا وشرطة بلدية صيدا بإمرة المفوض بدر القوام، وعدد من متطوعين ومتطوعات في هيئات إغاثية محلية ودولية".

وبين القوام أن "عدد العائلات التي نزحت إلى البلدية بلغ نحو 80 عائلة في ذروة الاشتباكات، ثم انخفض العدد تدريجيا إلى 70 عائلة، 23 فلسطينية 19 لبنانية، 8 سورية، و18 مكتومي القيد". (RT)



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