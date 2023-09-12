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الأرصاد الدولية: ظاهرة الفيضانات بحاجة لإنذار مبكر لجميع الدول

9/12/2023 2:32:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن كارثة الفيضانات في ليبيا تسلط الضوء على الحاجة إلى "الحملة الدولية للإنذار المبكر للجميع" التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقالت المنظمة في بيان صحفي: "مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، من المتوقع أن نشهد مزيدا من هطول الأمطار الغزيرة، مما يؤدي إلى فيضانات أكثر شدة لأن الهواء الأدفأ يحمل مزيدا من الرطوبة".
وأوضحت المنظمة أن العاصفة دانيال، كما عُرفت على نطاق واسع، طورت مع تحركها باتجاه ليبيا خصائص ما يُسمى "ميديكان" أي ما يمكن أن يُوصف بإعصار البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة المختلطة تظهر بعض خصائص الإعصار المداري وخصائص أخرى لعاصفة "خطوط العرض الوسطى".
ويبلغ نشاط هذه الظاهرة ذروته تاريخيا بين أيلول وكانون الثاني، حسب المنظمة.
-- (بترا)



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