تنفيذ عملية إطلاق نار في حوارة بنابلس

تنفيذ عملية إطلاق نار في حوارة بنابلس
التاريخ
9/12/2023 2:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أصيب مستوطنان بجراح في عملية إطلاق نار وقعت قرب مفرق بيتا في حوارة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه سيارة للمستوطنين في المنطقة وأصابوا اثنين من ركابها بجراح متوسطة وطفيفة، ثم تمكنوا من الانسحاب من المنطقة.
ولفتت إلى أن قوات من الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية هرعت إلى المنطقة بحثا عن منفذي العملية.وكالات
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