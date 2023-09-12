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تنفيذ عملية إطلاق نار في حوارة بنابلس

9/12/2023 2:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصيب مستوطنان بجراح في عملية إطلاق نار وقعت قرب مفرق بيتا في حوارة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه سيارة للمستوطنين في المنطقة وأصابوا اثنين من ركابها بجراح متوسطة وطفيفة، ثم تمكنوا من الانسحاب من المنطقة.

ولفتت إلى أن قوات من الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية هرعت إلى المنطقة بحثا عن منفذي العملية.وكالات



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