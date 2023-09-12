المنتخب يخسر ودية أذربيجان بهدفين مقابل هدف

المنتخب يخسر ودية أذربيجان بهدفين مقابل هدف
التاريخ
9/12/2023 2:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام منتخب أذربيجان بهدفين لهدف ، في المباراة ودية التي جرت بينهما، على ملعب“دالغا أرينا” بالعاصمة الأذرية باكو في إطار تحضيرات“النشامى” للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.
MENAFN12092023000072011014ID1107054983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.