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المنتخب يخسر ودية أذربيجان بهدفين مقابل هدف

9/12/2023 2:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام منتخب أذربيجان بهدفين لهدف ، في المباراة ودية التي جرت بينهما، على ملعب“دالغا أرينا” بالعاصمة الأذرية باكو في إطار تحضيرات“النشامى” للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.



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