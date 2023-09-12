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روسيا : أمداد كييف بصواريخ بعيدة المدى سيؤدي إلى تصعيد الأزمة

9/12/2023 2:32:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن نية واشنطن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الأميركية بعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي:"حال استمرار الإمدادات الأميركية والغربية من الأسلحة لأوكرانيا وتحديدا الصواريخ بعيدة المدى ستؤثر بشكل سلبي على سير الصراع وتؤدي إلى تصعيد الأزمة الأوكرانية".
وأضافت زاخاروفا: "إمدادات الأسلحة ليست مجرد عامل مزعزع للاستقرار، ولكنها عامل مثير للصراع وعمليات التسليم التي سينفذها الاتحاد الأوروبي مخالفة للمواثيق الدولية".
--(بترا)



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