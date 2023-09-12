روسيا : أمداد كييف بصواريخ بعيدة المدى سيؤدي إلى تصعيد الأزمة
التاريخ
9/12/2023 2:32:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن نية واشنطن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الأميركية بعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي:"حال استمرار الإمدادات الأميركية والغربية من الأسلحة لأوكرانيا وتحديدا الصواريخ بعيدة المدى ستؤثر بشكل سلبي على سير الصراع وتؤدي إلى تصعيد الأزمة الأوكرانية".
وأضافت زاخاروفا: "إمدادات الأسلحة ليست مجرد عامل مزعزع للاستقرار، ولكنها عامل مثير للصراع وعمليات التسليم التي سينفذها الاتحاد الأوروبي مخالفة للمواثيق الدولية".
--(بترا)
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