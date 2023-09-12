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الترند حينما يكون سيفا ذا حدين.. واختصاصيون يحذرون

9/12/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان - لم يعد مصطلح "الترند" غريبا على مسامعنا بل أصبح هدفا يلحق وراءه الكثيرون من دون إدراك لتأثيره وأهميته، وفي عالم أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من حياة الفرد، بات يصطدم بترندات تنوعت واختلفت من طريقة التحدث إلى التصرفات والملابس لقضايا مهمة وأخرى بسيطة لا تستحق أن يتسابق الجميع للحاق بها.
"تقليد أعمى"؛ هذا ما يقوم به البعض حينما يقررون اتباع ما هو منتشر سواء كان يناسبهم أم لا، وما بين الرغبة في السير مع الجميع والخوف من عدم المواكبة والخروج عن "القطيع" يتأرجح الفرد بتفكيره بماذا يتبع وعن ماذا يتوقف.
وهذا الحال مع قيس (26 عاما) الذي يعتقد أن غيابه عن أي "ترند" ينتقص منه، واصفا ذلك بقوله "كيف يعني ما الحق الترند إذا بدي أكون الأفضل لازم أكون مع الترند أولا بأول"، مؤكدا بذلك أنه سريع ما يتبع أي ترند يتصدر مواقع التواصل ليكون مواكبا لكل ما هو جديد.
ويعتقد قيس ان ما يتم تداوله على مواقع التواصل هي "التفاصيل التي نعيشها ولا نستطيع الاستمرار ما لم نواكب تطورها"، معترفا انه إذا لم يكن جزءا من هذا الترند فهذا يعنى أنه بعيد عن العالم الذي يعيش فيه.
بينما راما ( 29 عاما) تخالفه الرأي، فليس بالضروري كل ما هو ترند أن يناسبها، وليس عليها أن تخالف ما تعتقد به لتسير فقط خلف التيار وتقول "الترند اللي ما بناسبني مش لازم أكون جزءا منه".
"الإنسان إذا ضل يلحق الترند رح يقضي حياته وهو يركض"، تقول راما معبرة عن استيائها من التقليد الذي يفعله الكثيرون، معتقدة أن غياب الوعي والرغبة في إظهار الفرد بانه جزء من عالم السوشال ميديا هو الدافع الأكبر.
وتعتقد راما أن الترند هي خدعة من خدع العالم الافتراضي التي فرضها رواده على المجتمع، وقاد لخلق عادات وتصرفات جديدة، وتقول "كم من الصعب أن يحافظ الفرد على نفسه في وسط هذه التخبطات للعالم الرقمي".
من جانب الإعلام الرقمي، تبين الدكتورة رشا اليعقوب أنه كما لمواقع التواصل الاجتماعي إيجابيات وسلبيات، فإن الترند واحد من الأمور التي ساعدت على تشكيل قضايا الرأي العام بشكل أو بآخر.
وتوضح اليعقوب أن الكثير من القضايا المهمة ساهم الترند بتشكل الرأي العام فيها، وليس فقط في انتشارها وانما أيضا في تشكيل موقف، مؤكدة بذلك الدور الإيجابي لـ "الترند" في قضايا تعود بمصلحة كبيرة على المجتمع بشكل عام سواء كانت على مستوى محلي أو اقليمي أو عالمي.
بينما الجوانب السلبية تكمن في نظرية وغريزة القطيع التي يمتلكها المجتمع، فالترند يخرج ليكون أشبه بـ "الموضة" بمعنى ما هو الشيء الجديد الذي على الساحة بحسب اليعقوب، مشيرة أن البعض يتبع الترند سواء كان منافيا لعاداته وتقاليده أو سلوكه إذ أصبح المجتمع يتقبل بعض الأمور بكل أريحية وسهولة بسبب نظرية القطيع التي يسير عليها الجميع.
وأبسط مثال على الفتاة التفكير به ارتداء لون جديد بقولها "هذا اللون أنا عمري ما لبسته ولكن الجميع يرتديه والناس ستراه مألوفا ولن تراه غريبا عليها"، وكذلك قصة الشعر والحركات والتصرفات التي نراها بالترندات المصورة، لافتة بذلك إلى أن الترندات المصورة هي الأكثر فعالية.
ومن جهة أخرى تبين اليعقوب أن البعض أصبح يعتقد ان عليه السير ومواكبة السوشال ميديا سواء كان صحيحا ام خطأ بتقليد أعمى، فالبعض لديه رغبة التقليد لكي لا يكون المختلف الوحيد عن الموضة والتغير الذي يحدث.
وتنوه اليعقوب أن المؤثرين على السوشال ميديا عملهم صنع الترند وفي الأساس الشركات والجهات التجارية تلجأ لهم وصولا لتحقيق التفاعل الكبير ونسبة المشاهدات العالية والانتشار الكبير.
والبعض قد يمتلك "غيرة السوشال ميديا"، وفق اليعقوب، وقد لا يكون مؤمنا بالقضية ولكن عليه المواكبة كما يرى، مؤكدة أن الترند غير من عادات وتقاليد المجتمع.
وهنا تكمن الخطورة بتغير عادات المجتمع وفي بعض الأحيان تقبل ما هو غير مقبول ومألوف، "لذا لا نستغرب ان أصبح هنالك ترند يدافع على الأفكار الغريبة والدخيلة التي من الممكن ان تمس ديننا وعاداتنا وتقاليدنا وبذلك إدخال موروثات جديدة والاستغناء عن قيم ومثاليات نؤمن بها"، وفق اليعقوب.
ووفق ما تقوله، فإن أغلب القضايا لا تستحق أن يتم الدفاع عنها ولا تستحق ان تنتشر كذلك، ولكن كثرة المشاهدات والكتابة عنها جعلتها "ترند" لذلك هو سيف ذو حدين ما لم يكن هنالك وعي، مشددة بقولها "علينا ان لا نكون مقلدين من دون وعيّ وفهم".
وتضيف ان "الترند سريع" فكل يوم يخرج ترند جديد يتابعه الفرد، والخطورة أنه يصبح الإنسان عبارة عن مهووس باللحاق بالترندات.
ومن الجانب الاجتماعي يبين الدكتور محمد جربيبع انه لا يمكن التحدث عن مصطلح "الترند" الذي أصبح شائعا عند الكبار والصغار من دون الحديث عن مفهوم السوشال ميديا والتطور الذي حدث به، فالترند رافق هذا التطور.
سابقا كان هذا الأمر منتشرا، بحسب جريبيع، بمعنى ما هو الحدث الأكثر انتشارا والذي يسيطر على أحاديث الناس بجميع مواقعها ولكن الآن مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الحديث أكثر عمومية وعلى مستوى العالم أجمع.
ويشير جريبيع إلى أن الترند من الطرق والأدوات المهمة المستخدمة للبحث عن كسب ودعم وتأييد للقضايا التي يؤمن به الفرد، مشيرا انه قد يكون حدثا يهم الفرد شخصيا وبالتالي يتبناه ويحاول نشره قدر الإمكان.
ويلفت إلى أن وسائل الإعلام انتبهت لأهمية الترند وأصبح هنالك برامج تتناول القضايا التي تتصدر الترند، وهذا يعني أن القضية ليست فقط حديث الناس بل أصبحت كذلك حديث المؤسسات الإعلامية وأصبحت تروج لها وتتحدث في نشراتها عن أهم ترند تصدر أحداث اليوم.
ومن جانب آخر تستخدم المؤسسات الترند للبحث عن المناصرة والدعم والتأييد لقضية هي مؤمنة بها، بينما الأفراد تستخدمه لقضية اجتماعية تثير الاهتمام، مبينا أن أي سلوك يقوم به الإنسان يأتي من خلف دافع قد يكون ذاتيا أو دينيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا، ولكن للأسف هنالك بعض القضايا الخاطئة التي تعني أشخاصا وتصبح "ترند" ولكن لا تشكل قضية عامة وليست ذات أهمية.
ووفقا لذلك، هنالك الكثير من القضايا التي تحدث في المجتمعات تعتمد عليها جهات محددة لمراقبة الترند على السوشال ميديا سعيا لمعرفة اتجاهات الأفراد وكمؤشر لقياس الرأي العام وتوجهات المجتمع نحو قضية معينة.
ويؤكد جريبيع أن الترند يكون الهدف منه أحيانا لفت انتباه العالم أو أصحاب القرار لقضية مرفوضة اجتماعيا وتشكل حيزا عند الأشخاص.
ويشير جريبيع إلى أنه كلما تطورت السوشال ميديا بالعالم زاد معه "نجوم سوشال ميديا" الذين ينافسون الإعلام في تشكيل الرأي العام والخطورة أن السوشال ميديا كمحتوى ليس عليه رقابة. بينما مؤسسات الإعلام تكون ضمن ضوابط مهنية ومحددات ومعايير اخلاقية.
ويتفق جريبيع مع اليعقوب في الخطورة بأن الكثير من الناس يتبنى هذا الترند لكن دون معرفة تامة بالقضية وما خلفها.
ومن الجانب النفسي يبين الدكتور علي الغزو أن الخوف من عدم المواكبة أحد أهم الدوافع التي تقود الفرد لاتباع "الترند" فالفرد يريد أن يكون مدركا لما يدور من حوله وهذا الأمر متداول بشكل كبير بين فئة الشباب.
ويوضح الغزو أن بعض الأشخاص عندما يحتكون بالآخرين يشعرون انهم على اطلاع أكثر منهم، وهنا يصبح لديهم رغبة بالتقليد بمعنى "أريد أن أقلد وليس لأنني مهتم فعلا بهذا المحتوى" ليظهر للعالم ومن حوله أنه مواكب وهذه فقط حاجة نفسية لاشعار الآخرين انه على اضطلاع بآخر الأحداث.
ويؤكد الغزو أن الإنسان "التابع" مهما حاول أن يقلد سيشعر بالنهاية بأنه مزيف وسرعان ما يكتشف حقيقة ذلك وربما يشعر ببعض الثقة لأن الآخرين يجاملونه.
ويشدد الغزو على أهمية الوعي في التعامل مع السوشال ميديا بطريقة صحيحة ومنطقية، و"ان لا نبقى نلهث وراء الأمور السطحية التي لا تضيف للفرد شيئا".
ويشير الغزو أن حالة القلق التي يعيشها الفرد لانه دائما يفكر كيف يرضي الآخرين وكيف يظهر بطريقة جيدة ينال بها اعجابهم ورضاهم ويثبت لهم أنه متابع ومواكب ولكنه في حقيقة الأمر إنسان له شخصية مختلفة تماما عن الواقع الذي يعيشه.
ويختتم الغزو حديثه، "للوهلة الأولى قد نرى أن الأمر عاديا وأنه مجرد تقليد، ولكنه يأخذ أبعادا كبيرة فالإنسان الذي يشعر بهذا النقص قد يعاني من أمراض نفسية كبيرة، وإذا استمر في التفكير بهذا الأمر قد تزيد درجة القلق والتوتر والاكتئاب، وبالتالي يصبح بحاجة لطبيب معالج فهي البداية لدوامة من الأمراض النفسية.
ووفق تقرير عالمي، حديث حول الواقع الرقمي في الأردن أظهر أن عدد مستخدمي "فيسبوك" بلغ مع بداية العام الحالي قرابة 5.3 مليون مستخدم نشط.
وأشار التقرير إلى أن مستخدمي شبكة فيسبوك الاجتماعية في الأردن أصبحوا يشكلون نسبة تصل إلى 52 % من إجمالي عدد سكان المملكة الذين يتجاوز عشرة ملايين نسمة.
ومن جهة أخرى، قال التقرير إن عدد مستخدمي فيسبوك باتوا يشكلون نسبة تصل إلى 70 % من عدد سكان المملكة ممن أعمارهم ثلاث عشرة سنة فأكثر.
وأصبح ارتباط واعتماد الناس في جميع أسواق الاتصالات حول العالم وثيقا بالهاتف الذكي وتطبيقاته التي دخلت كل تفاصيل حياتهم اليومية والعملية، ليظهر تقرير عالمي حديث أن قيمة ما أنفقه المستخدمون حول العالم على التطبيقات الذكية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 32.5 مليار دولار.




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