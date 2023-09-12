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سلطة العقبة: تأثير الغبار يبدأ الليلة ويستمر حتى الخميس

9/12/2023 2:28:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنوه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأنه وحسب التوقعات للظروف الجوية السائدة فوق سماء خليج العقبة و محيط منطقة العقبة، فقد بدأ التأثير التدريجي لحالة من الغبار ابتداء من منتصف ليلة الثلاثاء و التي أدت إلى ارتفاع مستويات الأغبره في الأجواء المحيطة.

و حسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية؛ فإنه من المتوقع أن تستمر هذه الظروف الجوية حتى يوم الخميس القادم الموافق ١٤ / ٨ ، حيث ستسود رياح جنوبية مثيرة للغبار الكثيف، قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية و ارتفاعات مستمرة في نسب الغبار المحمول جواً .

و حرصاً على صحة و سلامة الأخوة المواطنين في العقبة وما حولها، سيتم مراقبة و رصد مستويات الأغبرة من خلال محطات الرصد الثابتة بمدينة العقبة و إعلام المواطنين بأي إجراءات وقائية لازمة، وذلك للحفاظ على صحة جميع المواطنين.
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