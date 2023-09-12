سلطة العقبة: تأثير الغبار يبدأ الليلة ويستمر حتى الخميس

سلطة العقبة: تأثير الغبار يبدأ الليلة ويستمر حتى الخميس
التاريخ
9/12/2023 2:28:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تنوه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأنه وحسب التوقعات للظروف الجوية السائدة فوق سماء خليج العقبة و محيط منطقة العقبة، فقد بدأ التأثير التدريجي لحالة من الغبار ابتداء من منتصف ليلة الثلاثاء و التي أدت إلى ارتفاع مستويات الأغبره في الأجواء المحيطة.
و حسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية؛ فإنه من المتوقع أن تستمر هذه الظروف الجوية حتى يوم الخميس القادم الموافق ١٤ / ٨ ، حيث ستسود رياح جنوبية مثيرة للغبار الكثيف، قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية و ارتفاعات مستمرة في نسب الغبار المحمول جواً .
و حرصاً على صحة و سلامة الأخوة المواطنين في العقبة وما حولها، سيتم مراقبة و رصد مستويات الأغبرة من خلال محطات الرصد الثابتة بمدينة العقبة و إعلام المواطنين بأي إجراءات وقائية لازمة، وذلك للحفاظ على صحة جميع المواطنين.
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