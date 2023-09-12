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سلطة العقبة: إيقاف العمل بالمنشآت الصناعية بسبب الأحوال الجوية

9/12/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صرح مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بأنه تم التبليغ من قبل غرف العمليات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في تمام الساعة 12:15 صباحا عن وجود انبعاثات ورائحة غازات في منطقة الموانئ على الشاطىء الجنوبي.
وبناءً على الإجراءات المتبعة فقد تم إسعاف 20 موظفاً تابعين لشركة الموانئ لشعورهم بضيق التنفس خلال عملهم في المنطقة الصناعية الجنوبية والموانئ إلى المراكز الطبية في مؤسساتهم.
وتعزيزاً لتلافي أي أضرار صحية قد تقع، فقد تم إسعاف الحالات إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة.
وبعد المعاينة الطبية وبعد استقرار وضع جميع الحالات صحياً، جاءت التوصية الطبية بعدم الحاجة لأي إجراءات طبية نتيجة ما حدث في موقع العمل، حيث خرجت جميع الحالات بعد التعافي.
من جانبها قامت سلطة منطقة العقبة بمتابعة قراءات محطة الرقابة النوعية للهواء المحيط والموجودة في الموانئ الجنوبية حيث أظهرت أن جميع قراءات الغازات ضمن المواصفة الأردنية والحدود المسموح بها، باستثناء ارتفاعات طفيفة من الأغبرة تجاوزت 200 ميكرو غرام / مترمكعب خلافا للمعدلات الطبيعية السائدة في المنطقة.
إضافة إلى سيادة ظروف جوية ساكنة تماماً أدت إلى تراكم الأغبره بالأجواء المحيطة في المنطقة.
وبناءً عليه، فقد تم تفعيل الإجراءات الاحترازية في المنشآت الصناعية العاملة في المنطقة وذلك بإيقاف جميع العمليات لحين إنتهاء الحالة الجوية الساكنة.
وحرصاً على سلامة المواطنين في مدينة العقبة ستستمر أعمال الرصد والرقابة النوعية والهواء المحيط بشكل مستمر لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامناً مع زيادة الظروف الجوية المناخية المحملة بالأغبره في المنطقة المحيطة في أطراف المدينة وما حولها.



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