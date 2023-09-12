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تفعيل اجراءات الطوارئ في موانئ العقبة بسبب الظروف الجوية

9/12/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ قامت بتفعيل اجراءات الطوارئ والسلامة العامة في كافة مرافق الميناء وذلك من خلال الأقسام المتخصصة وهي القسم الصحي وقسم السلامة العامة والصحة المهنية لمتابعة تداعيات انبعاثات الأغبرة وكافة ما تتناقله الظروف الجوية في المنطقة الصناعية الجنوبية حفاظاً على سلامة الجميع .

حيث تواصل دائرة العمليات وقسم السلامة العامة والصحة المهنية والقسم الصحي في شركة العقبة للموانئ متابعة كل ما يتعلق بالحالة الجوية وظروف الطقس والمشهد العام في المنطقة الصناعية الجنوبية في مثل هذه الحالات والظروف الجوية للتعامل معها كلاً حسب اختصاصه.

وكشف خليفات على أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بصدد شراء جهاز خاص لقياس نوع ونسب الغازات في بيئة العمل حتى تتمكن الموانئ من التعامل واتخاذ الإجراءات المناسبة للسلامة العامة وبما يتناسب مع نوعية ونسب الاغبرة والاتربة والغازات المتطايرة لا سيما وان ميناء العقبة الجديد يقع ضمن مجال المناطق الجنوبية الصناعية المزدحمة بالمشاريع والمنتجات الصناعية المتعددة.

الى ذلك أكد خليفات انتظام العمل في كافة مرافق وارصفة وساحات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بشكل طبيعي وضمن البرامج والخطط المعدة سابقاً في استقبال ومناولة السفن والبضائع المختلفة.



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