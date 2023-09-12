Tuesday, 12 September 2023 10:02 GMT

خريجتان في اليرموك تفوزان بمنحة لأفضل مشروع بحثي عن الصحة الرقمية

9/12/2023 2:27:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فازت خريجتا جامعة اليرموك في تخصص ماجستير إدارة الخدمات الصحية هندية المقابلة وسارة العجلوني، بمنحة لأفضل مشروع بحثي عن قطاع الصحة الرقمية في المنتدى الرابع للمرأة في البحث العلمي، الذي نظمته جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "قوة: نحو تمكين مستدام للمرأة في البحث العلمي والابتكار".

وجاء فوز المقابلة والعجلوني عن دراستهما العلمية التي حملت عنوان "استكشاف تأثير قبول التكنولوجيا والقلق والعوامل الديموغرافية على توجهات صناع القرار في مجال الرعاية الصحية الأردنيين نحو الذكاء الاصطناعي".

وتقوم هذه الدراسة على فهم مواقف وسلوكيات صناع القرار في مجال الرعاية الصحية في الأردن تجاه الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم نتائج ورؤى لمؤسسات الرعاية الصحية وصانعي القرار بشأن العوامل التي تؤثر في قبول التكنولوجيا الذكية ومجالات التدخل والدعم المحتملة.

وهدفت الدراسة إلى ترجمة الأدوات الاستقصائية إلى اللغة العربية، بما يساهم في الأبحاث المستقبلية حول مواقف السكان الناطقين باللغة العربية تجاه الذكاء الاصطناعي.



MENAFN12092023000072011014ID1107054965

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث