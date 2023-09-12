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استقرار أسعار الذهب

9/12/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Al Watan) استقرت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحًا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 في المئة، لتصل إلى 1946.10 دولارًا للأوقية.
وارتفعت الفضة بنسبة 0.4 في المئة، ليصل سعره إلى 23.16 دولارًا، فيما صعد البلاتين 0.3 بالمئة مسجلاً 901.02 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1221.83 دولارًا.

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