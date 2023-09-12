استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهب
التاريخ
9/12/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Al Watan) استقرت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحًا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 في المئة، لتصل إلى 1946.10 دولارًا للأوقية.
وارتفعت الفضة بنسبة 0.4 في المئة، ليصل سعره إلى 23.16 دولارًا، فيما صعد البلاتين 0.3 بالمئة مسجلاً 901.02 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1221.83 دولارًا.
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