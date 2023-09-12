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تحالف استراتيجي بين رتال وماريوت لإنشاء واجهة بحرية فاخرة في الخبر تحت علامة ريتز كارلتون العالمية

9/12/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع ماريوت الدولية، أكبر شركة إدارة فنادق في العالم، خلال معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض لإطلاق فندق الريتز كارلتون في الخبر، وتطوير واجهة بحرية فاخرة على طول ساحل الخليج العربي.
وسيوفر فندق الريتز كارلتون في الخبر، الذي تبلغ مساحته 99,917 مترا مربعا، مساحات فاخرة مصممة بهندسة معمارية حضرية وحديثة تجمع بين الأناقة والفخامة الفائقة، وسيضم المشروع المتوقع افتتاحه في عام 2027 وجهة ضيافة ترفيهية متكاملة من التجارب الفندقية والمطاعم العالمية والفعاليات.
وقال المهندس عبد الله البريكان، الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني، بأن هذا الاتفاق يعكس القدرة والثقة لشركة رتال للتطوير العمراني لتطوير مشاريع سياحية نوعية، وفقًا لأهداف رؤية 2030، ويعزز التزام رتال بالتحالف مع العلامات التجارية العالمية الراقية وتنويع المشهد السياحي في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص.
وأضاف البريكان بأن تواجد رتال في معرض سيتي سكيب الدولي، أبرز حدث عقاري عالمي في الرياض، ورعايتها للمعرض، يدل على التزام الشركة بتحقيق معايير استثنائية، موضحاً بأن توقيع الاتفاق له أهمية استراتيجية لكل من رتال وماريوت الدولية وللصناعة بشكل عام، كما أن هذه التعاون يشكل خطوة كبرى نحو تطوير قطاع السياحة والضيافة في المنطقة الشرقية، لتقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى تحقق مفاهيم برنامج جودة الحياة.
وتم توقيع الاتفاق بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة عبدالله الفوزان، والرئيس التنفيذي لرتال، المهندس عبد الله البريكان، والمدير التنفيذي لماريوت الدولية في الشرق الأوسط، سانديب واليا، والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية السياحة السعودي قصي بن عبدالله الفاخري، ورئيس مجلس إدارة شركة منصور بن جمعة وأبناءه القابضة محمد بن منصور بن جمعه.
وقال سانديب واليا، المدير التنفيذي لماريوت الدولية في الشرق الأوسط: "نتطلع إلى العمل مع شركة رتال للتطوير العمراني لإطلاق الوجهة الفاخرة والخدمة المميزة للريتز كارلتون في المنطقة الشرقية، وأمامنا فرص توسع كبيرة لعلاماتنا الشهيرة واستثمار جهود المملكة العربية السعودية على بناء قطاع سياحي متطور.
وتُعد رتال للتطوير العمراني التي تأسست في عام 2012، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، وتعمل على تطوير وتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية والفندقية.
وتمتلك الشركة محفظة عقارية متنوعة تضم أكثر من 45 مشروع في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك مشاريع سكنية تشمل مجتمعات سكنية متكاملة، ومشاريع تجارية تشمل مراكز التسوق ومجمعات الأعمال، ومشاريع فندقية تشمل فنادق عالمية المستوى.
وتلتزم الشركة بتقديم حلول عقارية متكاملة تلبي احتياجات العملاء المختلفة، وتسعى إلى أن تكون رائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية.

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