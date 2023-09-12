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90% من قضايا الملكية الفكرية للعلامات التجارية

9/12/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت طلبات تسجيل العلامات التجارية طلبات براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، وحق المؤلف، حيث بلغت طلبات تسجيل العلامات التجارية 4441 طلب تسجيل، مقابل 525 طلب تسجيل براءات الاختراع المودعة، و180 طلب تسجيل التصاميم الصناعية، و157 طلب تسجيل حق المؤلف، في وقت بلغت العلامات التجارية المسجلة 2504 علامات تجارية، مقابل 255 براءة اختراع صادرة، و150 شهادة تصاميم صناعية صادرة، و125 شهادة تسجيل اختياري صادرة.
%91 قضايا
كشف تقرير الملكية الفكرية للشهر الماضي، تسجيل 70 قضايا مقيدة، وتصدرت العلامات التجارية القضايا المقيدة، حيث بلغ إجمالي القضايا 64 قضايا بـ90%، وحلت براءات الاختراع ثانيا بإجمالي 3 قضايا مقيدة بـ4%، وقضايا حق المؤلف ثالثا بإجمالي قضيتين مقيدتين بـ3%، والتصاميم الصناعية رابعا بقضية وحيدة بـ1.42%، وبلغت قرارات العلامات التجارية 69 قرارات صادرة، مقابل 8 قرارات صادرة حق المؤلف.
العلامات التجارية
والعلامات التجارية هي الإبداعات التي تكون على شكل أسماء، كلمات، إمضاءات، حروف، رموز، وأرقام، عناوين، وأختام، وكذلك التصميمات والرسوم والصور، والنقوش المميزة، أو طريقة تغليف عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعة ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما، ويضمن نظام الملكية الفكرية حفظ العلامات التجارية المسجلة لمدة تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد.
وتقدم هيئة الملكية الفكرية عديدا من الخدمات المرتبطة بالعلامات التجارية، التي تتضمن تسجيل العلامة التجارية، التجديد، تعديل بيانات العلامة، تعديل صورة العلامة، بحث عن علامة، واستخراج صورة من شهادة التسجيل طبق الأصل، استخراج شهادة إيداع، إضافة إلى نقل الملكية، وطلب أو إلغاء الترخيص، والرهن وفك الرهن، قيد وكيل، التظلم، الاعتراض، وشطب علامة أو منتج.
33 ألف مضبوطات
بلغت مضبوطات الملكية الفكرية 32.662.251 ألف مضبوطات، وأزالت 2543 محتوى، وبلغت زيارات الإنفاذ 1957 زيارة، وعدد الشكاوى المستلمة 292 شكوى مستلمة، وبلغت طلبات التراخيص المقدمة 55 طلبات مقدمة، وعدد التراخيص الصادرة 20 ترخيصا لأنشطة الملكية الفكرية.
Asf:
4441 طلبات تسجيل العلامات التجارية
525 طلبات براءات الاختراع
180 طلبات التصاميم الصناعية
157 طلبات حق المؤلف
%91 قضايا العلامات التجارية
70 قضايا مقيدة
33 ألف مضبوطات
2543 إزالة محتوى
292 شكاوى مستلمة
20 تراخيص صادرة
أكثر القضايا المقيدة
العلامات التجارية: 90%
براءات الاختراع: 4%
حق المؤلف: 3%
التصاميم الصناعية: 1%

MENAFN12092023000089011017ID1107054954

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