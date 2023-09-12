90% من قضايا الملكية الفكرية للعلامات التجارية
التاريخ
9/12/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت طلبات تسجيل العلامات التجارية طلبات براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، وحق المؤلف، حيث بلغت طلبات تسجيل العلامات التجارية 4441 طلب تسجيل، مقابل 525 طلب تسجيل براءات الاختراع المودعة، و180 طلب تسجيل التصاميم الصناعية، و157 طلب تسجيل حق المؤلف، في وقت بلغت العلامات التجارية المسجلة 2504 علامات تجارية، مقابل 255 براءة اختراع صادرة، و150 شهادة تصاميم صناعية صادرة، و125 شهادة تسجيل اختياري صادرة.
%91 قضايا
كشف تقرير الملكية الفكرية للشهر الماضي، تسجيل 70 قضايا مقيدة، وتصدرت العلامات التجارية القضايا المقيدة، حيث بلغ إجمالي القضايا 64 قضايا بـ90%، وحلت براءات الاختراع ثانيا بإجمالي 3 قضايا مقيدة بـ4%، وقضايا حق المؤلف ثالثا بإجمالي قضيتين مقيدتين بـ3%، والتصاميم الصناعية رابعا بقضية وحيدة بـ1.42%، وبلغت قرارات العلامات التجارية 69 قرارات صادرة، مقابل 8 قرارات صادرة حق المؤلف.
العلامات التجارية
والعلامات التجارية هي الإبداعات التي تكون على شكل أسماء، كلمات، إمضاءات، حروف، رموز، وأرقام، عناوين، وأختام، وكذلك التصميمات والرسوم والصور، والنقوش المميزة، أو طريقة تغليف عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعة ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما، ويضمن نظام الملكية الفكرية حفظ العلامات التجارية المسجلة لمدة تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد.
وتقدم هيئة الملكية الفكرية عديدا من الخدمات المرتبطة بالعلامات التجارية، التي تتضمن تسجيل العلامة التجارية، التجديد، تعديل بيانات العلامة، تعديل صورة العلامة، بحث عن علامة، واستخراج صورة من شهادة التسجيل طبق الأصل، استخراج شهادة إيداع، إضافة إلى نقل الملكية، وطلب أو إلغاء الترخيص، والرهن وفك الرهن، قيد وكيل، التظلم، الاعتراض، وشطب علامة أو منتج.
33 ألف مضبوطات
بلغت مضبوطات الملكية الفكرية 32.662.251 ألف مضبوطات، وأزالت 2543 محتوى، وبلغت زيارات الإنفاذ 1957 زيارة، وعدد الشكاوى المستلمة 292 شكوى مستلمة، وبلغت طلبات التراخيص المقدمة 55 طلبات مقدمة، وعدد التراخيص الصادرة 20 ترخيصا لأنشطة الملكية الفكرية.
Asf:
4441 طلبات تسجيل العلامات التجارية
525 طلبات براءات الاختراع
180 طلبات التصاميم الصناعية
157 طلبات حق المؤلف
%91 قضايا العلامات التجارية
70 قضايا مقيدة
33 ألف مضبوطات
2543 إزالة محتوى
292 شكاوى مستلمة
20 تراخيص صادرة
أكثر القضايا المقيدة
العلامات التجارية: 90%
براءات الاختراع: 4%
حق المؤلف: 3%
التصاميم الصناعية: 1%
MENAFN12092023000089011017ID1107054954
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