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هبوط اضطراري لطائرة على متنها 170 شخصًا

9/12/2023 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) هبطت طائرة ركاب روسية بسلام اليوم، قرب إحدى قرى مقاطعة نوفوسيبيرسك غرب سيبيريا ، وذلك بعد أن أطلقت إشارة استغاثة وفقًا للطوارئ المحلية.
وقال حاكم مقاطعة نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف، إنه حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة نحو 170 شخصًا، بينهم 23 طفلاً، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط، مضيفًا أنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة، ويخضعون حاليًا لفحص طبي.

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