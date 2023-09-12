هبوط اضطراري لطائرة على متنها 170 شخصًا

هبوط اضطراري لطائرة على متنها 170 شخصًا
التاريخ
9/12/2023 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) هبطت طائرة ركاب روسية بسلام اليوم، قرب إحدى قرى مقاطعة نوفوسيبيرسك غرب سيبيريا ، وذلك بعد أن أطلقت إشارة استغاثة وفقًا للطوارئ المحلية.
وقال حاكم مقاطعة نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف، إنه حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة نحو 170 شخصًا، بينهم 23 طفلاً، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط، مضيفًا أنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة، ويخضعون حاليًا لفحص طبي.
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