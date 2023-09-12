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دراسة.. الذكاء الاصطناعي يزيد من كفاءة الكشف عن سرطان الثدي

9/12/2023 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة علمية أجريت في السويد أن منظومات الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تساعد أطباء الأشعة في تشخيص حالات الإصابة بسرطان الثدى بشكل أكثر كفاءة.
وتستخدم الأشعة السينية منذ أكثر من 30 عاماً في تشخيص الإصابة بسرطان الثدي، مما يساعد في التشخيص المبكر وخفض معدلات الوفاة بهذا المرض، غير أن هذا النهج العلمي يواجه بعض التحديات مثل قلة عدد خبراء الأشعة وعدم إمكانية اكتشاف جميع حالات الإصابة بالسرطان، ما دعا الخبراء منذ فترة إلى بحث مدى إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصدي لهذه المشكلة.
وأظهرت دراسة أجريت في معهد كارولينسكا ونشرتها الدورية العلمية The Lancet Digital Health وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية بعنوان ScreenTrust CAD ، حيث قام فريق بحثي باختبار مدى كفاءة تشخيص الإصابة بسرطان الثدي في حالة وجود خبيرين في مجال الأشعة ثم خبيرين أشعة مع منظومة ذكاء اصطناعي، وأخيراً خبير أشعة تعاونه منظومة ذكاء اصطناعي.
وأجريت الدراسة في مستشفى سانت جوران في ستوكهولم خلال الفترة من أبريل 2021 حتى يونيو 2022 وشملت أكثر من 55 ألف امرأة تتراوح أعمارهن ما بين أربعين و74 عاماً، وتبين من خلال الدراسة أن خبيري الأشعة استطاعا اكتشاف 250 حالة إصابة بالسرطان، وأن خبيري الأشعة مع منظومة الذكاء الاصطناعي استطاعا تشخيص 269 حالة إصابة بالمرض، وأن خبيراً واحداً مع منظومة الذكاء الاصطناعي استطاع اكتشاف 261 حالة إصابة، في حين أن منظومة الذكاء الاصطناعي وحدها اكتشفت 246 إصابة بالسرطان.
وقال اخصائي الأشعة في معهد كارولينسكا ورئيس فريق الدراسة الطبيب فريدريك ستراند، في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث العلمية " أثبتت الدراسة أن وجود منظومة ذكاء اصطناعي بجانب خبير الأشعة يحقق نتائج أفضل من وجود خبيري أشعة بدون مساعدة الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جاهزة لاستخدامها في مجال تشخيص صور أشعة الثدي تحت إشراف الأطباء".

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