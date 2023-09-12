البروبيوتيك في ممارسات الرعاية الصحية الأولية

البروبيوتيك في ممارسات الرعاية الصحية الأولية
التاريخ
9/12/2023 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تعقد الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وبرعاية جمجوم فارما غدًا، فعاليات اللقاء العلمي حول استخدامات البروبيوتيك في الرعاية الصحية الأولية تحت عنوان ((الكشف عن دور البروبيوتك في الحفاظ على الصحة العامة)) وذلك في فندق كراون بلازا الحمراء بجدة من الساعة 9:30 إلى 11:30 مساءً.
وأوضح المشرف ورئيس اللقاء الدكتور أشرف أمير، أن اللقاء يناقش مستجدات البروبيوتيك في ممارسات الرعاية الصحية الأولية، بمشاركة نخبة من الأطباء الاستشاريين الذين يتناولون في محاضراتهم كل ما يتعلق عن جوانب البروبيوتيك، إذ يستهدف اللقاء جميع الكوادر الصحية منهم الممارسين العامين، طب الأسرة، الطب الباطني، أطباء الجهاز الهضمي، طب الطوارئ وأخصائيو التغذية.
محاضرات أخرى
أكد أن اللقاء تم اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 4 ساعات تعليم طبي مستمر، وسيكون حضوريًا وعبر الأونلاين وذلك لاتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في هذا الحدث نظرًا لأهمية الموضوع المطروح للنقاش.
يشار إلى أن برنامج اللقاء يتضمن كلمة ترحيبية ومحاضرة عامة حول البروبيوتيك يقدمها الدكتور أشرف أمير، بينما يتحدث الدكتور ماثيو تريسي مدير مركز الطب الوظيفي والعافية بالمركز الطبي الدولي بجدة عن الأدلة العلمية على تطبيق وفوائد البروبيوتيك لصحة الإنسان، فيما يحاضر الدكتور عبد الحليم الشريف استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد ورئيس قسم المناظير بمستشفى الدكتور سمير عباس عن دور الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء في اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية، كما يتضمن اللقاء محاضرات أخرى إذ يتحدث الدكتور ماثيو تريسي عن آثار البروبيوتيك على الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، وأيضًا عن هل البروبيوتيك يحافظ على صحة الأمعاء فقط؟ فيما يتناول الدكتور عبد الحليم الشريف في محاضرته آلية عمل البروبيوتيك في السيطرة على الالتهابات، كما يحضر اللقاء البروفيسور ميونج سو بارك – المدير التنفيذي لشركة بيفيدو الكورية الجنوبية المحدودة، حيث يستعرض أحدث مستحضرات البروبيوتك المتوفرة في السوق السعودية.
وفي ختام اللقاء يجيب جميع المتحدثين على أسئلة الحضور وتقديم النصائح المهمة للحضور.
MENAFN12092023000089011017ID1107054951
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.