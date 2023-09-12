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البروبيوتيك في ممارسات الرعاية الصحية الأولية

9/12/2023 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تعقد الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وبرعاية جمجوم فارما غدًا، فعاليات اللقاء العلمي حول استخدامات البروبيوتيك في الرعاية الصحية الأولية تحت عنوان ((الكشف عن دور البروبيوتك في الحفاظ على الصحة العامة)) وذلك في فندق كراون بلازا الحمراء بجدة من الساعة 9:30 إلى 11:30 مساءً.
وأوضح المشرف ورئيس اللقاء الدكتور أشرف أمير، أن اللقاء يناقش مستجدات البروبيوتيك في ممارسات الرعاية الصحية الأولية، بمشاركة نخبة من الأطباء الاستشاريين الذين يتناولون في محاضراتهم كل ما يتعلق عن جوانب البروبيوتيك، إذ يستهدف اللقاء جميع الكوادر الصحية منهم الممارسين العامين، طب الأسرة، الطب الباطني، أطباء الجهاز الهضمي، طب الطوارئ وأخصائيو التغذية.
محاضرات أخرى
أكد أن اللقاء تم اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 4 ساعات تعليم طبي مستمر، وسيكون حضوريًا وعبر الأونلاين وذلك لاتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في هذا الحدث نظرًا لأهمية الموضوع المطروح للنقاش.
يشار إلى أن برنامج اللقاء يتضمن كلمة ترحيبية ومحاضرة عامة حول البروبيوتيك يقدمها الدكتور أشرف أمير، بينما يتحدث الدكتور ماثيو تريسي مدير مركز الطب الوظيفي والعافية بالمركز الطبي الدولي بجدة عن الأدلة العلمية على تطبيق وفوائد البروبيوتيك لصحة الإنسان، فيما يحاضر الدكتور عبد الحليم الشريف استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد ورئيس قسم المناظير بمستشفى الدكتور سمير عباس عن دور الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء في اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية، كما يتضمن اللقاء محاضرات أخرى إذ يتحدث الدكتور ماثيو تريسي عن آثار البروبيوتيك على الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، وأيضًا عن هل البروبيوتيك يحافظ على صحة الأمعاء فقط؟ فيما يتناول الدكتور عبد الحليم الشريف في محاضرته آلية عمل البروبيوتيك في السيطرة على الالتهابات، كما يحضر اللقاء البروفيسور ميونج سو بارك – المدير التنفيذي لشركة بيفيدو الكورية الجنوبية المحدودة، حيث يستعرض أحدث مستحضرات البروبيوتك المتوفرة في السوق السعودية.
وفي ختام اللقاء يجيب جميع المتحدثين على أسئلة الحضور وتقديم النصائح المهمة للحضور.

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