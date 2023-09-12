36 دقيقة تمكن الشخص العادي من القراءة
التاريخ
9/12/2023 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) هناك نوعان من الناس: أولئك الذين يستمتعون بالقراءة وأولئك الذين لا يستمتعون بها. بالنسبة لأولئك الذين يحبون الغوص في عنوان جديد، يستغرق الأمر من الشخص العادي 36 دقيقة و29 صفحة ليضيع في كتاب يقرأه. وجدت دراسة استقصائية أجريت على 2000 من البالغين الأمريكيين الذين يقرؤون بانتظام أن أسهل أنواع الكتب التي يمكن أن تفقد نفسك فيها هي الخيال (49 %)، والرومانسية (42 %)، والتاريخ (39 %)، والخيال العلمي (36 %).
أسهل القصص
اكتشف الاستطلاع، الذي أجرته OnePoll نيابةً عن ThriftBooks، أن أسهل القصص التي يمكن للمرء أن يفقد نفسه فيها هي تلك التي تدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية (44 %).
كما قام ما يقرب من النصف (48 %) بشراء كتاب بناءً على مكانه وحده. لا يهم مدى واقعية المكان، حيث قال أكثر من النصف (53 %) إن الأماكن الأدبية الخيالية والواقعية توفر ملاذًا. إعادة قراءة الكتاب لا تقلل من سحره أيضًا. قال ما يقرب من النصف (48 %) إنه من السهل الانغماس في المفضلات الجديدة والقديمة.
مكان القراءة
مع ذلك، فإن المكان الذي يقرأ فيه الناس يمكن أن يؤثر على تجربتهم. من المرجح أن يقرأ الذين شملهم الاستطلاع في المنزل بنسبة (40 %) مقارنة بأي مكان آخر. لدى البعض اختيار مثير للاهتمام لغرف القراءة. قال أكثر من النصف (54 %) من جيل Z وأكثر من ربع الرجال (26 %) أنهم عادة ما يقرؤون الكتب في الحمامات الخاصة بهم.
يمكن أن يلعب الطقس في الخارج أيضًا دورًا، حيث كان اليوم الثلجي هو المحفز المثالي للانغماس في ((عالم الكتاب)) (46%). في حين أن معظم الناس عادة ما يقرؤون الكتب في المنزل (76 %)، فإنهم يستفيدون أيضًا من المكتبات (60 %) وأسفارهم ( 58 %) للاطلاع على مفضلاتهم. واعترف 58 % آخرون أنهم يقرؤون أثناء العمل.
ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة (74 %) انغمسوا في كتاب. من بين هؤلاء المشاركين، تخيل 63 % أنفسهم كواحدة من الشخصيات، ونفس القدر نقلوا أنفسهم إلى بيئة الكتاب، و58 % تمكنوا تقريبًا من سماع صوت الراوي أو الشخصيات.
إن تصور العوالم الأدبية على أنها حقيقية لا يقتصر على الأطفال فقط، ومع ذلك، وفقًا لسبعة من كل 10 (72 %) من المشاركين، فإن الانغماس في الكتب يصبح أسهل مع تقدم العمر. كان الرجال أكثر عرضة لمشاركة هذا الشعور من النساء (78 % مقابل 68 %).
رحلة ملهمة
يقول متحدث باسم ThriftBooks: ((الكتب، مثل الأفلام، غالبًا ما تتركنا نشعر بطريقة معينة بعد ساعات وأيام وحتى أسابيع)). ((بغض النظر عما يحدث في حياتنا، فهي رحلة نحن على استعداد للقيام بها)). وبعد الانتهاء من جلسة القراءة، وصف 30 % ممن شملهم الاستطلاع مزاجهم بأنه ((ملهم)). ويضيف المتحدث: ((إن جمال رواية القصص يكمن في قدرتها على جذب القراء من جميع الأعمار في أي وقت وفي أي مكان)). ((ليس فقط أنها لا تتركنا أبدًا، ولكن وفقًا لأبحاثنا، فإنها تصبح أكثر بروزًا مع مرور السنين)).
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