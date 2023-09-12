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36 دقيقة تمكن الشخص العادي من القراءة

9/12/2023 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) هناك نوعان من الناس: أولئك الذين يستمتعون بالقراءة وأولئك الذين لا يستمتعون بها. بالنسبة لأولئك الذين يحبون الغوص في عنوان جديد، يستغرق الأمر من الشخص العادي 36 دقيقة و29 صفحة ليضيع في كتاب يقرأه. وجدت دراسة استقصائية أجريت على 2000 من البالغين الأمريكيين الذين يقرؤون بانتظام أن أسهل أنواع الكتب التي يمكن أن تفقد نفسك فيها هي الخيال (49 %)، والرومانسية (42 %)، والتاريخ (39 %)، والخيال العلمي (36 %).
أسهل القصص
اكتشف الاستطلاع، الذي أجرته OnePoll نيابةً عن ThriftBooks، أن أسهل القصص التي يمكن للمرء أن يفقد نفسه فيها هي تلك التي تدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية (44 %).
كما قام ما يقرب من النصف (48 %) بشراء كتاب بناءً على مكانه وحده. لا يهم مدى واقعية المكان، حيث قال أكثر من النصف (53 %) إن الأماكن الأدبية الخيالية والواقعية توفر ملاذًا. إعادة قراءة الكتاب لا تقلل من سحره أيضًا. قال ما يقرب من النصف (48 %) إنه من السهل الانغماس في المفضلات الجديدة والقديمة.
مكان القراءة
مع ذلك، فإن المكان الذي يقرأ فيه الناس يمكن أن يؤثر على تجربتهم. من المرجح أن يقرأ الذين شملهم الاستطلاع في المنزل بنسبة (40 %) مقارنة بأي مكان آخر. لدى البعض اختيار مثير للاهتمام لغرف القراءة. قال أكثر من النصف (54 %) من جيل Z وأكثر من ربع الرجال (26 %) أنهم عادة ما يقرؤون الكتب في الحمامات الخاصة بهم.
يمكن أن يلعب الطقس في الخارج أيضًا دورًا، حيث كان اليوم الثلجي هو المحفز المثالي للانغماس في ((عالم الكتاب)) (46%). في حين أن معظم الناس عادة ما يقرؤون الكتب في المنزل (76 %)، فإنهم يستفيدون أيضًا من المكتبات (60 %) وأسفارهم ( 58 %) للاطلاع على مفضلاتهم. واعترف 58 % آخرون أنهم يقرؤون أثناء العمل.
ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة (74 %) انغمسوا في كتاب. من بين هؤلاء المشاركين، تخيل 63 % أنفسهم كواحدة من الشخصيات، ونفس القدر نقلوا أنفسهم إلى بيئة الكتاب، و58 % تمكنوا تقريبًا من سماع صوت الراوي أو الشخصيات.
إن تصور العوالم الأدبية على أنها حقيقية لا يقتصر على الأطفال فقط، ومع ذلك، وفقًا لسبعة من كل 10 (72 %) من المشاركين، فإن الانغماس في الكتب يصبح أسهل مع تقدم العمر. كان الرجال أكثر عرضة لمشاركة هذا الشعور من النساء (78 % مقابل 68 %).
رحلة ملهمة
يقول متحدث باسم ThriftBooks: ((الكتب، مثل الأفلام، غالبًا ما تتركنا نشعر بطريقة معينة بعد ساعات وأيام وحتى أسابيع)). ((بغض النظر عما يحدث في حياتنا، فهي رحلة نحن على استعداد للقيام بها)). وبعد الانتهاء من جلسة القراءة، وصف 30 % ممن شملهم الاستطلاع مزاجهم بأنه ((ملهم)). ويضيف المتحدث: ((إن جمال رواية القصص يكمن في قدرتها على جذب القراء من جميع الأعمار في أي وقت وفي أي مكان)). ((ليس فقط أنها لا تتركنا أبدًا، ولكن وفقًا لأبحاثنا، فإنها تصبح أكثر بروزًا مع مرور السنين)).

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