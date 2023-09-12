Tuesday, 12 September 2023 10:01 GMT

أيلوس يسقط محترقا باتجاه الأرض

9/12/2023 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت وكالة الفضاء الأوروبية صورًا تُظهر سقوط قمرها الصناعي ((أيلوس)) مشتعلا في أثناء عودته إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة تبلغ 16700 ميل في الساعة.
تم إطلاق ((أيلوس)) إلى الفضاء في 2018، وكان أول قمر صناعي مزود بتقنية ليزر قوية قادرة على مراقبة الرياح على نطاق عالمي.
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إنه خلال مهمته، التي استمرت خمس سنوات، أسهم في تحسين التنبؤات الجوية والنماذج المناخية. لكن ((أيلوس)) تقاعد في يوليو، وعندها تحول من قمر صناعي متطور إلى مجرد خردة فضائية.
وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أنه ((عندما تصبح الأقمار الصناعية القريبة غير مفيدة، فإنها عادة ما تخرج من مدارها، وتعود إلى الأرض، وتحترق في الغلاف الجوي لكوكبنا)).
وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان، الثلاثاء الماضي، أن الوكالة انتهزت نهاية ((أيلوس)) كفرصة لتجربة مناورة إعادة الدخول الأولى من نوعها، التي تسمى ((إعادة الدخول المساعدة))، والتي من المفترض أن تجعل إيقاف تشغيل الأقمار الصناعية أكثر أمانًا.

MENAFN12092023000089011017ID1107054949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث