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إنقاذ حياة مريض باستخدام التقنيات الحديثة في نجران - جريدة الوطن السعودية

9/12/2023 2:25:25 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح أطباء الأشعة التداخلية بمستشفى الملك خالد بنجران من إنقاذ حياة مريض في العقد السادس وصل لطوارئ المستشفى وهو يعاني من آلام في الصدر وضيق في التنفس وتسارع في نبضات القلب.
وأوضحت صحة نجران، أنه بعد عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة للمريض تبين وجود جلطات في الساق والشرايين الرئوية، الأمر الذي أدى إلى تدخل فريق الأشعة التداخلية بشكل عاجل مع الحالة، من خلال وضع فلتر في الوريد الأجوف السفلي لمنع انتقال الجلطات إلى الرئتين، وسحب الجلطات من شرايين الرئتين باستخدام التقنيات الحديثة في إجراء طبي ناجح بفضل من الله، حيث تلقى المريض الرعاية الصحية اللازمة في العناية المركزة لمدة يومين تحت إشراف أطباء الباطنية وغادر العناية بعد استقرار حالته إلى أقسام التنويم والخروج بعدها وهو في صحة جيدة.
الجدير بالذكر أن قسم الأشعة التداخلية في مستشفى الملك خالد بنجران نفذ 2610 إجراءات تشمل إنقاذ الحياة، وسحب جلطات من شرايين الرئتين، إضافة إلى إجراءات سحب جلطات وفتح شرايين الأطراف السفلية، وإيقاف النزيف عن طريق القسطرة، وعلاج حالات الالتهابات عالية الخطورة، والعديد من الأورام وتضخم البروستاتا الحميد ودوالي الخصية والساقين، إلى جانب أخذ العينات التشخيصية تحت الأشعة، والعديد من الإجراءات الأخرى.

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