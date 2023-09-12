Monrol تُعلن عن استثمارات لزيادة السعة الإنتاجية الخاصة بمنتجها N.C.A. Lu-177
التاريخ
9/12/2023 2:23:05 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قررت شركة Eczacıbaşı Monrol للمنتجات النووية (Monrol)، إحدى الشركات الرائدة في العالم في إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، استثمار 35 مليون يورو لزيادة طاقتها الإنتاجية من اللوتيتيوم-177 غير المضاف إلى الناقلات (n.c.a. Lu-177) استجابة للطلب العالمي المتزايد على هذا المنتج.
تقوم شركة Monrol بتصنيع المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التي تلبي معايير الجودة العالية في منشآتها الإنتاجية، وهي تخطط لزيادة السعة الإنتاجية الحالية لمنتجها المرموق n.c.a. Lu-177 من خلال توسيع خطوط الإنتاج الحالية في منشأة Monrol Gebze في تركيا، فضلاً عن بناء منشأة إنتاج جديدة في المنطقة المحيطة بـ Gebze. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مشروع التوسعة بشكل تدريجي ويصل إلى طاقته الكاملة بحلول عام 2026.
يعد n.c.a. Lu-177 هو النويدة المشعة التي تشكل أساس العلاج الإشعاعي المستهدف(*)، والذي يستخدم على نطاق واسع اليوم في علاج سرطان البروستاتا وأورام الغدد الصماء العصبية، ومن المتوقع استخدامه قريبًا لعلاج أنواع السرطان الأخرى أيضًا.
وعن هذه التطورات، يقول Aydin Kucuk، لمدير العام لشركة Monrol: "يعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال بعد سرطان الرئة، وتتزايد معدلات الإصابة به بسرعة حول العالم. وبحلول عام 2040، من المتوقع حدوث 2.3 مليون حالة جديدة من سرطان البروستاتا سنويًا في جميع أنحاء العالم. إن زيادة الطاقة الإنتاجية في منشأة Gebze في تركيا، والتي ستتوافق تمامًا مع معايير الجودة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ستلبي الطلب العالمي المتزايد على n.c.a. Lu-177. في الواقع، نحن نهدف إلى جعل منشأة الإنتاج في Gebze "مركزًا للتميز" لإنتاج المنتجات العلاجية."
(*) العلاج الإشعاعي الموجَّه هو أسلوب مبتكر لعلاج السرطان. تبحث التجارب السريرية المتعددة في آثار هذا النهج العلاجي على أنواع مختلفة من السرطانات في جميع أنحاء العالم.
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معلومات عن Monrol
يقع المقر الرئيسي لشركة Monrol في إسطنبول، وهي شركة رائدة في الطب النووي في مجال الابتكار لتطوير النظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية من فئة GMP وتصنيعها، وتقوم شركة Monrol بتوزيع مجموعة منتجاتها الصيدلانية الإشعاعية ذات المستوى العالمي في مختلف الأسواق العالمية. وبصفة Monrol منظمة للتصنيع بالتعاقد (CMO)، وأيضًا منظمة للتطوير والتصنيع بالتعاقد (CDMO)، فهي توفر دعمًا مبكرًا للتطوير للعملاء وخدمات متكاملة تمامًا للشركات الذكية والصغير الحجم والافتراضية التي تطبق مفاهيم المنتجات الجديدة في التجارب السريرية، وتعمل على إظهار إثبات المفهوم، والدخول في الدراسات الأولى على الإنسان. وتلتزم شركة Monrol بتحويل وتحسين رحلة المريض في علاج السرطان من خلال مجموعة من المنتجات الصيدلانية الإشعاعية التي توزعها على أكثر من 60 دولة حول العالم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة وLinkedIn.
معلومات عن اللوتيتيوم-177 n.c.a .
اللوتيتيوم-177 n.c.a. هو النظائر المشعة المفضلة للعلاج بالنويدات المشعة المستهدفة. يتيح n.c.a. Lu-177. خيارات العلاج القادرة اليوم على تحسين نتائج بعض مرضى السرطان وقد يقدم قريبًا خيارات علاجية محسنة للآخرين، وذلك بفضل التطوير السريري المستمر. إن الخصائص الفريدة التي يتمتع بها n.c.a. Lu-177. تجعله نظيرًا مشعًا مرغوبًا فيه للعلاج بالنويدات المشعة لمستقبلات الببتيد (PRRT) المستخدمة لعلاج بعض أنواع السرطان، مثل أورام الغدد الصماء العصبية (NET) وسرطان البروستاتا. لقد تم إدراج اللوتيتيوم-177 n.c.a. DMF ضمن قائمة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).
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