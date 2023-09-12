تقوم شركة Monrol بتصنيع المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التي تلبي معايير الجودة العالية في منشآتها الإنتاجية، وهي تخطط لزيادة السعة الإنتاجية الحالية لمنتجها المرموق n.c.a. Lu-177 من خلال توسيع خطوط الإنتاج الحالية في منشأة Monrol Gebze في تركيا، فضلاً عن بناء منشأة إنتاج جديدة في المنطقة المحيطة بـ Gebze. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مشروع التوسعة بشكل تدريجي ويصل إلى طاقته الكاملة بحلول عام 2026.

يعد n.c.a. Lu-177 هو النويدة المشعة التي تشكل أساس العلاج الإشعاعي المستهدف(*)، والذي يستخدم على نطاق واسع اليوم في علاج سرطان البروستاتا وأورام الغدد الصماء العصبية، ومن المتوقع استخدامه قريبًا لعلاج أنواع السرطان الأخرى أيضًا.

وعن هذه التطورات، يقول Aydin Kucuk، لمدير العام لشركة Monrol: "يعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال بعد سرطان الرئة، وتتزايد معدلات الإصابة به بسرعة حول العالم. وبحلول عام 2040، من المتوقع حدوث 2.3 مليون حالة جديدة من سرطان البروستاتا سنويًا في جميع أنحاء العالم. إن زيادة الطاقة الإنتاجية في منشأة Gebze في تركيا، والتي ستتوافق تمامًا مع معايير الجودة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ستلبي الطلب العالمي المتزايد على n.c.a. Lu-177. في الواقع، نحن نهدف إلى جعل منشأة الإنتاج في Gebze "مركزًا للتميز" لإنتاج المنتجات العلاجية."

(*) العلاج الإشعاعي الموجَّه هو أسلوب مبتكر لعلاج السرطان. تبحث التجارب السريرية المتعددة في آثار هذا النهج العلاجي على أنواع مختلفة من السرطانات في جميع أنحاء العالم.

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معلومات عن Monrol

يقع المقر الرئيسي لشركة Monrol في إسطنبول، وهي شركة رائدة في الطب النووي في مجال الابتكار لتطوير النظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية من فئة GMP وتصنيعها، وتقوم شركة Monrol بتوزيع مجموعة منتجاتها الصيدلانية الإشعاعية ذات المستوى العالمي في مختلف الأسواق العالمية. وبصفة Monrol منظمة للتصنيع بالتعاقد (CMO)، وأيضًا منظمة للتطوير والتصنيع بالتعاقد (CDMO)، فهي توفر دعمًا مبكرًا للتطوير للعملاء وخدمات متكاملة تمامًا للشركات الذكية والصغير الحجم والافتراضية التي تطبق مفاهيم المنتجات الجديدة في التجارب السريرية، وتعمل على إظهار إثبات المفهوم، والدخول في الدراسات الأولى على الإنسان. وتلتزم شركة Monrol بتحويل وتحسين رحلة المريض في علاج السرطان من خلال مجموعة من المنتجات الصيدلانية الإشعاعية التي توزعها على أكثر من 60 دولة حول العالم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة وLinkedIn.

معلومات عن اللوتيتيوم-177 n.c.a .

اللوتيتيوم-177 n.c.a. هو النظائر المشعة المفضلة للعلاج بالنويدات المشعة المستهدفة. يتيح n.c.a. Lu-177. خيارات العلاج القادرة اليوم على تحسين نتائج بعض مرضى السرطان وقد يقدم قريبًا خيارات علاجية محسنة للآخرين، وذلك بفضل التطوير السريري المستمر. إن الخصائص الفريدة التي يتمتع بها n.c.a. Lu-177. تجعله نظيرًا مشعًا مرغوبًا فيه للعلاج بالنويدات المشعة لمستقبلات الببتيد (PRRT) المستخدمة لعلاج بعض أنواع السرطان، مثل أورام الغدد الصماء العصبية (NET) وسرطان البروستاتا. لقد تم إدراج اللوتيتيوم-177 n.c.a. DMF ضمن قائمة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

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