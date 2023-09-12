وبعد هذا الحفل، سيتم ترشيح الفائز من كل منطقة حول العالم للفوز بـ "أفضل منطقة جذب سياحي في العالم 2023" في ديسمبر 2023. تحتفي World Travel Awards، التي تحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسها هذا العام، بأفضل وجهات السفر بناءً على أصوات ليس فقط من المتخصصين في صناعة السياحة ولكن أيضًا من الناخبين المنتظمين. ولقد وصفت صحيفة Wall Street Journal الحدث بأنه "مكافئ صناعة السياحة لحفل توزيع جوائز الأوسكار".

وفي ما يلي المرشحون لـ الجذب السياحي الرائد في آسيا 2023 (حسب الترتيب الأبجدي):

معابد أنكور (كمبوديا)

بوروبودور (إندونيسيا)

سور الصين العظيم

خليج ها لونج (فيتنام)

إنتراموروس (الفلبين)

متحف سينجان-إن وشوكو شوسيكان (كاجوشيما، اليابان)

تاج محل (الهند)

فريق Lab SuperNature Macao (الصين)

جيش التيراكوتا (الصين)

المدينة المحرمة (الصين)

قصر طوكيو الإمبراطوري (اليابان)

قمة فيكتوريا (هونج كونج)

معلومات عن World Travel Awards

تأسست جوائز World Travel Awards في عام 1993 لتكريم ومكافأة التميز في جميع القطاعات الرئيسية في صناعات السفر والسياحة والضيافة والاحتفال بها. واليوم، أصبحت العلامة التجارية World Travel AwardsTM‎ معترف بها عالميًا باعتبارها السمة المميزة للتميز المطلق في الصناعة.

يتم الإدلاء بالأصوات من قبل محترفي صناعة السياحة والسفر والضيافة بالإضافة إلى المستهلكين من أكثر من 200 دولة حول العالم.

الموقع الإلكتروني:

معلومات عن teamLab Planets TOKYO

teamLab Planets، الذي احتفل بالذكرى الخامسة لتأسيسه في يوليو الماضي، جدد العديد من المساحات الفنية وكشف عن كيان جديد، مما خلق تجربة أكثر جذبًا. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا إلى الشعبية والنجاح الهائلين، تم تمديد فعالية المتحف، الذي كان من المقرر إغلاقه في نهاية عام 2023، حتى نهاية عام 2027.

teamLab Planets هو متحف يأخذك إلى أبعاد غير مسبوقة من الجمال والطبيعة. ويضم 4 مساحات عمل فنية واسعة النطاق وحديقتين أنشأهما فريق الفن الجماعي teamLab.

teamLab Planets TOKYO



#teamLabPlanets

7 يوليو 2018 - نهاية 2027

تويوسو 6-1-16، كوتو كو، طوكيو

مجموعة الأدوات الصحفية



الاستفسارات الإعلامية



صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.