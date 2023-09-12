Teamlab Planets Tokyo يفوز بجائزة World Travel Awards عن الجذب السياحي الرائد في آسيا 2023
التاريخ
9/12/2023 2:23:05 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم الإعلان عن فوز teamLab Planets TOKYO بمدينة تويوسو بطوكيو بـ World Travel Awards لعام 2023 عن "الجذب السياحي الرائد في آسيا 2023 " في 6 سبتمبر في الحفل الذي أقيم في مدينة هو تشي منه.
وبعد هذا الحفل، سيتم ترشيح الفائز من كل منطقة حول العالم للفوز بـ "أفضل منطقة جذب سياحي في العالم 2023" في ديسمبر 2023. تحتفي World Travel Awards، التي تحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسها هذا العام، بأفضل وجهات السفر بناءً على أصوات ليس فقط من المتخصصين في صناعة السياحة ولكن أيضًا من الناخبين المنتظمين. ولقد وصفت صحيفة Wall Street Journal الحدث بأنه "مكافئ صناعة السياحة لحفل توزيع جوائز الأوسكار".
وفي ما يلي المرشحون لـ الجذب السياحي الرائد في آسيا 2023 (حسب الترتيب الأبجدي):
معابد أنكور (كمبوديا)
بوروبودور (إندونيسيا)
سور الصين العظيم
خليج ها لونج (فيتنام)
إنتراموروس (الفلبين)
متحف سينجان-إن وشوكو شوسيكان (كاجوشيما، اليابان)
تاج محل (الهند)
فريق Lab SuperNature Macao (الصين)
جيش التيراكوتا (الصين)
المدينة المحرمة (الصين)
قصر طوكيو الإمبراطوري (اليابان)
قمة فيكتوريا (هونج كونج)
معلومات عن World Travel Awards
تأسست جوائز World Travel Awards في عام 1993 لتكريم ومكافأة التميز في جميع القطاعات الرئيسية في صناعات السفر والسياحة والضيافة والاحتفال بها. واليوم، أصبحت العلامة التجارية World Travel AwardsTM معترف بها عالميًا باعتبارها السمة المميزة للتميز المطلق في الصناعة.
يتم الإدلاء بالأصوات من قبل محترفي صناعة السياحة والسفر والضيافة بالإضافة إلى المستهلكين من أكثر من 200 دولة حول العالم.
الموقع الإلكتروني:
معلومات عن teamLab Planets TOKYO
teamLab Planets، الذي احتفل بالذكرى الخامسة لتأسيسه في يوليو الماضي، جدد العديد من المساحات الفنية وكشف عن كيان جديد، مما خلق تجربة أكثر جذبًا. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا إلى الشعبية والنجاح الهائلين، تم تمديد فعالية المتحف، الذي كان من المقرر إغلاقه في نهاية عام 2023، حتى نهاية عام 2027.
teamLab Planets هو متحف يأخذك إلى أبعاد غير مسبوقة من الجمال والطبيعة. ويضم 4 مساحات عمل فنية واسعة النطاق وحديقتين أنشأهما فريق الفن الجماعي teamLab.
teamLab Planets TOKYO
#teamLabPlanets
7 يوليو 2018 - نهاية 2027
تويوسو 6-1-16، كوتو كو، طوكيو
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