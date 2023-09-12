شاركت بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي الشركة الرائدة عالميًا في حلول العناية المنزلية، بإبهار الجمهور في معرض IFA برلين 2023 من خلال عرضها لمجموعة منتجاتها المبتكرة والتي تتميز بتقنية HydroSteamTM ولها تاريخ يمتد لـ 147 عاماً، وما زالت بيسل ملتزمة بإحداث ثورة في عالم النظافة المنزلية، مُقدمة أداءً استثنائياً في تنظيف أصعب البقع.

وفي إطار تقديم مجموعة HydroSteamTM الكاملة، قدمت بيسل أيضًا مجموعة متنوعة من أجهزة التنظيف المحمولة، وأجهزة التنظيف العميق للسجاد، وأجهزة التنظيف متعددة الأسطح Crosswave، بالإضافة إلى مجموعة من محاليل التنظيف. كما واستمتع الزوار بالعروض الحية والتي تظهر قوة وفعالية منتجات بيسل. كما واستضافت الشركة لقاءات مع أهم الشركاء الدوليين، مستكشفةً فرص التعاون المستقبلية على الصعيد العالمي، مما عزز قوة وإمكانيات منتجات بيسل.

والجدير بالذكر ان مجموعة HydroSteamTM قد أبرزت منتجات مثل جهاز تنظيف السجاد Revolution® HydroSteamTM، وجهاز التنظيف المحمول SPOTCLEAN® HydrosteamTM، وجهاز التنظيف متعدد الأسطح CrossWave® HydroSteamTM ، وهي تمثل أول مجموعة من نوعها تستخدم تقنية. HydroSteamTM

وأعربت فاتن البلطجي، المدير العام ل بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا ، عن فخرها بالإطلاق، قائلة: "تقديمنا لمجموعة HydroSteamTM الكاملة في معرض IFA برلين 2023 هو دليل على التزام بيسل بتقديم حلول التنظيف المتميزة. هدفنا هو تمكين عملائنا من الحصول على بيئة نظيفة وصحية."

وأضاف سيباستيان أسنسيو دي فريس، نائب الرئيس ل بيسل العالمية : "مشاركتنا في معرض IFA برلين 2023 يعزز من تواجدنا عالمياً، كوننا شركة عائلية وعلامة تجارية رائدة في العناية المنزلية، ونحن ملتزمون بتقديم الابتكار والتميز منذ عام 1876. علامة بيسل التجارية مستمرة في مشاركة أحدث ابتكاراتها مع عملائنا والمستهلكين في جميع أنحاء العالم."

وتعتبر تقنية HydroSteamTM من بيسل ثورة في عالم التنظيف، حيث تستخدم البخار لتذويب الأوساخ والشوائب، لتضمن تنظيفًا عميقًا. ومن الجدير بالذكر ان هذا المنتجات المبتكرة، التي تم عرضها في معرض IFA برلين، متاحة الآن في معظم الأسواق في المنطقة.

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نبذة عن بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا

بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا هي فرع من بيسل العالمية، وهي الشركة العائلية الرائدة في مجال العناية بالمنزل لأكثر من 147 عامًا. ملتزمة بالابتكار وتعزيز نمط حياة نظيف وصحي، كما وتقدم بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا مجموعة واسعة من حلول التنظيف لعملائها.

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