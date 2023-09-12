بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا تعرض تقنية Hydrosteamtm المبتكرة في معرض Ifa برلين 2023
التاريخ
9/12/2023 2:23:04 PM
(MENAFN- AETOSWire)
شاركت بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي الشركة الرائدة عالميًا في حلول العناية المنزلية، بإبهار الجمهور في معرض IFA برلين 2023 من خلال عرضها لمجموعة منتجاتها المبتكرة والتي تتميز بتقنية HydroSteamTM ولها تاريخ يمتد لـ 147 عاماً، وما زالت بيسل ملتزمة بإحداث ثورة في عالم النظافة المنزلية، مُقدمة أداءً استثنائياً في تنظيف أصعب البقع.
وفي إطار تقديم مجموعة HydroSteamTM الكاملة، قدمت بيسل أيضًا مجموعة متنوعة من أجهزة التنظيف المحمولة، وأجهزة التنظيف العميق للسجاد، وأجهزة التنظيف متعددة الأسطح Crosswave، بالإضافة إلى مجموعة من محاليل التنظيف. كما واستمتع الزوار بالعروض الحية والتي تظهر قوة وفعالية منتجات بيسل. كما واستضافت الشركة لقاءات مع أهم الشركاء الدوليين، مستكشفةً فرص التعاون المستقبلية على الصعيد العالمي، مما عزز قوة وإمكانيات منتجات بيسل.
والجدير بالذكر ان مجموعة HydroSteamTM قد أبرزت منتجات مثل جهاز تنظيف السجاد Revolution® HydroSteamTM، وجهاز التنظيف المحمول SPOTCLEAN® HydrosteamTM، وجهاز التنظيف متعدد الأسطح CrossWave® HydroSteamTM ، وهي تمثل أول مجموعة من نوعها تستخدم تقنية. HydroSteamTM
وأعربت فاتن البلطجي، المدير العام ل بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا ، عن فخرها بالإطلاق، قائلة: "تقديمنا لمجموعة HydroSteamTM الكاملة في معرض IFA برلين 2023 هو دليل على التزام بيسل بتقديم حلول التنظيف المتميزة. هدفنا هو تمكين عملائنا من الحصول على بيئة نظيفة وصحية."
وأضاف سيباستيان أسنسيو دي فريس، نائب الرئيس ل بيسل العالمية : "مشاركتنا في معرض IFA برلين 2023 يعزز من تواجدنا عالمياً، كوننا شركة عائلية وعلامة تجارية رائدة في العناية المنزلية، ونحن ملتزمون بتقديم الابتكار والتميز منذ عام 1876. علامة بيسل التجارية مستمرة في مشاركة أحدث ابتكاراتها مع عملائنا والمستهلكين في جميع أنحاء العالم."
وتعتبر تقنية HydroSteamTM من بيسل ثورة في عالم التنظيف، حيث تستخدم البخار لتذويب الأوساخ والشوائب، لتضمن تنظيفًا عميقًا. ومن الجدير بالذكر ان هذا المنتجات المبتكرة، التي تم عرضها في معرض IFA برلين، متاحة الآن في معظم الأسواق في المنطقة.
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نبذة عن بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا
بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا هي فرع من بيسل العالمية، وهي الشركة العائلية الرائدة في مجال العناية بالمنزل لأكثر من 147 عامًا. ملتزمة بالابتكار وتعزيز نمط حياة نظيف وصحي، كما وتقدم بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا مجموعة واسعة من حلول التنظيف لعملائها.
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