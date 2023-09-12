يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع نفاد تذاكر TOKEN2049 Singapore بالكامل محطمًا بذلك الأرقام القياسية إذ يتخطى عدد الحضور 10000 شخص من كل أنحاء العالم.

احتفالاً بإطلاق TOKEN2049 Dubai، صرح Alex Fiskum ، المؤسس المشارك لمؤتمر TOKEN2049 ، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس بشأن إطلاق TOKEN2049 في دبي، المدينة الخلابة المعروفة بمجتمعها الكبير المتنوع الأطياف وحماسها ونزعة الابتكار التي تتمتع بها في ما يتعلق بمؤتمرات Web3. وعقب نجاح TOKEN2049 Singapore، الذي ساهم في تعزيز علامتنا التجارية فأصبح حدثنا هو الحدث العالمي الرائد في المجال، نحن ملتزمون بتقديم تجربة استثنائية في دبي."

بصفته واحدًا من سلسلة المؤتمرات العريقة في المجال، عزز TOKEN2049 مكانته بسرعة ليصبح تجمعًا عالميًا شهيرًا إلى جانب حصاد نسخه السابقة باستمرار على لقب حدث العملات المشفرة الأبرز في العام. فعلى مدار الأعوام، لم تقتصر عوامل الجذب فيه على نظام Web3 والعملات المشفرة، مما يشير إلى قدرة العملات المشفرة على إحداث تغيير ملموس في مجموعة كبيرة من الصناعات.

وتابع Fiskum حديثه، قائلاً: "يؤكد قرار إطلاق الحدث في دبي على الأهمية المتزايدة للمدينة التي تؤهلها لتصبح مركزًا عالميًا للصناعة، إذ إن موقعها الإستراتيجي ونهج التفكير المتقدم على الصعيد التكنولوجي يجعل منها مضيفًا مثاليًا لحدث بمكانة حدثنا".

ستجري فعاليات TOKEN2049 Singapore في الفترة من 13 إلى 14 من سبتمبر في مارينا باي ساندز ، المنتجع الشهير في سنغافورة، والذي يعد أضخم نسخة من المؤتمر حتى الآن. يضم مؤتمر هذا العام، الذي يعد المنصة المركزية لأسبوع TOKEN2049 ، أكثر من 400 حدث جانبي في كل أنحاء البلد، يكللها الحفل البعدي الشهيرAFTER2049 الذي يقام في منصة المراقبة في مارينا باي ساندز وسي لا في سنغافورة.

لمزيد من المعلومات عن التذاكر ومستجدات TOKEN2049 Dubai، الرجاء زيارة dubai.token2049.

يمكن إجراء مقابلات مع Alex Fiskum، المؤسس المشارك لمؤتمر TOKEN2049.

عن TOKEN2049

يعد TOKEN2049 سلسلة مؤتمرات عالمية، حيث يتواصل صانعو القرار في المحفل العالمي للعملات المشفرة لتبادل الأفكار ومد جسور التواصل وتشكيل مستقبل الصناعة، إذ يعد المؤتمر ملتقى عالميًا يجتمع فيه رواد الأعمال والمؤسسات وخبراء الصناعة والمستثمرون والبناة والشغوفون بصناعة العملات المشفرة وسلاسل الكتل. وحتى الآن، تجري إقامة نسخ المؤتمر في عواصم الأصول الرقمية الرائدة، ومن ضمنها هونج كونج وسنغافورة ولندن، على أن يتم إطلاق أحدث النسخ في دبي في أبريل عام 2024.

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