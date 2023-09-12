خطوة فاعلة نحو زيادة النفوذ العالمي لمؤتمر Web3 الشهير، Token2049، وإطلاق نسخة دبي
التاريخ
9/12/2023 2:23:03 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن اليوم TOKEN2049 ، مؤتمر Web3 والعملات المشفرة العالمي الرائد، عن نسخته الافتتاحية في دبي، والذي ستجري فعالياته في الفترة من 18 إلى 19 من أبريل 2024. ومن المقرر أن يستقبل TOKEN2049 Dubai ، المقام في مدينة الجميرا ، المنتجع السياحي الفاخر العالمي من فئة الخمس نجوم، رواد أعمال ومستثمرين ومطورين وقادة صناعة ووسائل إعلام عالمية، محولاً المدينة إلى مركز نابض بالحياة والابتكار والزخم. طوال أسبوع TOKEN2049، بدءًا من 15 إلى 21 من أبريل 2024، سيستمتع الحضور بمجموعة متنوعة من الأحداث الجانبية وورش العمل وفرص التواصل الحصرية.
يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع نفاد تذاكر TOKEN2049 Singapore بالكامل محطمًا بذلك الأرقام القياسية إذ يتخطى عدد الحضور 10000 شخص من كل أنحاء العالم.
احتفالاً بإطلاق TOKEN2049 Dubai، صرح Alex Fiskum ، المؤسس المشارك لمؤتمر TOKEN2049 ، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس بشأن إطلاق TOKEN2049 في دبي، المدينة الخلابة المعروفة بمجتمعها الكبير المتنوع الأطياف وحماسها ونزعة الابتكار التي تتمتع بها في ما يتعلق بمؤتمرات Web3. وعقب نجاح TOKEN2049 Singapore، الذي ساهم في تعزيز علامتنا التجارية فأصبح حدثنا هو الحدث العالمي الرائد في المجال، نحن ملتزمون بتقديم تجربة استثنائية في دبي."
بصفته واحدًا من سلسلة المؤتمرات العريقة في المجال، عزز TOKEN2049 مكانته بسرعة ليصبح تجمعًا عالميًا شهيرًا إلى جانب حصاد نسخه السابقة باستمرار على لقب حدث العملات المشفرة الأبرز في العام. فعلى مدار الأعوام، لم تقتصر عوامل الجذب فيه على نظام Web3 والعملات المشفرة، مما يشير إلى قدرة العملات المشفرة على إحداث تغيير ملموس في مجموعة كبيرة من الصناعات.
وتابع Fiskum حديثه، قائلاً: "يؤكد قرار إطلاق الحدث في دبي على الأهمية المتزايدة للمدينة التي تؤهلها لتصبح مركزًا عالميًا للصناعة، إذ إن موقعها الإستراتيجي ونهج التفكير المتقدم على الصعيد التكنولوجي يجعل منها مضيفًا مثاليًا لحدث بمكانة حدثنا".
ستجري فعاليات TOKEN2049 Singapore في الفترة من 13 إلى 14 من سبتمبر في مارينا باي ساندز ، المنتجع الشهير في سنغافورة، والذي يعد أضخم نسخة من المؤتمر حتى الآن. يضم مؤتمر هذا العام، الذي يعد المنصة المركزية لأسبوع TOKEN2049 ، أكثر من 400 حدث جانبي في كل أنحاء البلد، يكللها الحفل البعدي الشهيرAFTER2049 الذي يقام في منصة المراقبة في مارينا باي ساندز وسي لا في سنغافورة.
لمزيد من المعلومات عن التذاكر ومستجدات TOKEN2049 Dubai، الرجاء زيارة dubai.token2049.
يمكن إجراء مقابلات مع Alex Fiskum، المؤسس المشارك لمؤتمر TOKEN2049.
عن TOKEN2049
يعد TOKEN2049 سلسلة مؤتمرات عالمية، حيث يتواصل صانعو القرار في المحفل العالمي للعملات المشفرة لتبادل الأفكار ومد جسور التواصل وتشكيل مستقبل الصناعة، إذ يعد المؤتمر ملتقى عالميًا يجتمع فيه رواد الأعمال والمؤسسات وخبراء الصناعة والمستثمرون والبناة والشغوفون بصناعة العملات المشفرة وسلاسل الكتل. وحتى الآن، تجري إقامة نسخ المؤتمر في عواصم الأصول الرقمية الرائدة، ومن ضمنها هونج كونج وسنغافورة ولندن، على أن يتم إطلاق أحدث النسخ في دبي في أبريل عام 2024.
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